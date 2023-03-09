Депутат Свищев: «Fan ID – не самый главный вопрос. Их много: пиво, легионеры. Говорил с Милоновым – его не так поняли, инициативы от него не было»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Дмитрий Свищев лимит на легионеров Виталий Милонов Политика Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Депутат Дмитрий Свищев считает, что Fan ID – не главная проблема российского футбола.

«Мы два раза выступали с инициативой сбора круглого стола. К сожалению, футбольная общественность не отреагировала. Значит, они так переживают за ситуацию, и их все устраивает. Я же не могу их заставлять. Поэтому ситуация такая. Планировал встречу с РФС. Но там люди серьезные и занятые. Если у них будут возможности и желания встретиться, то мы с удовольствием проведем консультации. Поговорим о ситуациях в российском футболе.

Здесь даже Fan ID – не самый главный вопрос. Важны перспективы развития футбола в сегодняшних условиях. Вот что нас беспокоит больше всего! Продвижения пива и тема легионеров. Так что вопросов много. Есть депутаты, которые имеют отношения к спорту и к футболу в частности. Большинству депутатов небезразлична судьба российского футбола и спорта.

Вчера разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли. Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели. От любого депутата мы будем внимательно рассматривать инициативы и будем предпринимать решения для общественности», – сказал глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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13 комментариев

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Overkiller
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Легионеры и лимит тоже уже год как не самый главный вопрос. Вокруг пива много трепыханий, но не из-за него не ходили на футбол. Фан айди вопрос главнее этих двух вместе взятых, из-за него многие ходить и перестали. И, если Свищеву прям интересно (нет), то главная проблема футбола в России - это его абсолютно конченое управление везде, снизу доверху, его госденьги, его распилы, и даже его цели, где во главе угла стоит что угодно, но не футбол.
"...главная проблема футбола в России - это его абсолютно конченое управление везде, снизу доверху, его госденьги, его распилы, и даже его цели..."

Да тут слово "футбол" даже лишнее в этой фразе...
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Константин Антропов
Сворачиваем рыжие флаги!
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Ответ Дэннис Молинарев
Сейчас Терюшков нам все объяснит, что главное, что не очень
Он сам не знает, пока что
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Дэннис Молинарев
Сейчас Терюшков нам все объяснит, что главное, что не очень
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Overkiller
"В пресс-службе Милонова сообщили, что обращение председателю правительства РФ будет направлено в понедельник."

"Вчера разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли. Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели."

Кто там в комментах на рыжем клоуне аж жениться обещал? ))
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Ответ Александр Беляков
Милонова отправят в санаторий похоже, чтобы не плевал против ветра )
Нет, им и нужны такие "дурачки", типа Милоновых и Терюшковых, которые несут радикальную дичь с любым вектором. По большому счету это клоуны и фантомасов, но похоже, что клоуны искренние. У них нет своего мнения, нет ничего своего, как личности, нет ничего, кроме языка.
И, как ни странно, власти даже выгодны такие упорыши.
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ALMAZ_and_GOLD
И в чем проблема с легионерами? А пиво - ну да, введут пиво и все сразу повалят на стадион (нет). Короче, трибуны продолжат быть пустыми
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Ответ Сергей Воловик
Милонову видимо объяснили, что с курса партии сбиваться не стоит, и уже его оказывается не так поняли
Его вообще хрен поймёшь )
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Этот Райола хочет денег
Видимо скоро примут закон, стимулирующий посещаемость- все,у кого есть опыт посещения стадина, становятся футболообязанными и обязаны приходить на домашние матчи своей команды. Те, кто не пришел, обязан явиться в ближайший военкомат для сверки данных
+4
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Легионеры и лимит тоже уже год как не самый главный вопрос.
Вокруг пива много трепыханий, но не из-за него не ходили на футбол.
Фан айди вопрос главнее этих двух вместе взятых, из-за него многие ходить и перестали.
И, если Свищеву прям интересно (нет), то главная проблема футбола в России - это его абсолютно конченое управление везде, снизу доверху, его госденьги, его распилы, и даже его цели, где во главе угла стоит что угодно, но не футбол.
+2
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Sinister Kid
На нет, и суда нет.
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Александр Беляков
Милонова отправят в санаторий похоже, чтобы не плевал против ветра )
+7
-1
+6
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Сергей Воловик
Милонову видимо объяснили, что с курса партии сбиваться не стоит, и уже его оказывается не так поняли
+28
0
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