Депутат Свищев: «Fan ID – не самый главный вопрос. Их много: пиво, легионеры. Говорил с Милоновым – его не так поняли, инициативы от него не было»
Депутат Дмитрий Свищев считает, что Fan ID – не главная проблема российского футбола.
«Мы два раза выступали с инициативой сбора круглого стола. К сожалению, футбольная общественность не отреагировала. Значит, они так переживают за ситуацию, и их все устраивает. Я же не могу их заставлять. Поэтому ситуация такая. Планировал встречу с РФС. Но там люди серьезные и занятые. Если у них будут возможности и желания встретиться, то мы с удовольствием проведем консультации. Поговорим о ситуациях в российском футболе.
Здесь даже Fan ID – не самый главный вопрос. Важны перспективы развития футбола в сегодняшних условиях. Вот что нас беспокоит больше всего! Продвижения пива и тема легионеров. Так что вопросов много. Есть депутаты, которые имеют отношения к спорту и к футболу в частности. Большинству депутатов небезразлична судьба российского футбола и спорта.
Вчера разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли. Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели. От любого депутата мы будем внимательно рассматривать инициативы и будем предпринимать решения для общественности», – сказал глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
Да тут слово "футбол" даже лишнее в этой фразе...
"Вчера разговаривал с Милоновым, и он сказал, что его не так поняли. Он хотел проконсультироваться, понять ситуацию. От него мы пока никакой инициативы не видели."
Кто там в комментах на рыжем клоуне аж жениться обещал? ))
И, как ни странно, власти даже выгодны такие упорыши.
Вокруг пива много трепыханий, но не из-за него не ходили на футбол.
Фан айди вопрос главнее этих двух вместе взятых, из-за него многие ходить и перестали.
И, если Свищеву прям интересно (нет), то главная проблема футбола в России - это его абсолютно конченое управление везде, снизу доверху, его госденьги, его распилы, и даже его цели, где во главе угла стоит что угодно, но не футбол.