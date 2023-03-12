«Это было грязно». Шведские лыжники рассказали, что их освистывали во время марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене
Шведские лыжники рассказали, что их освистывали во время марафона в Холменколлене.
Коньковый масс-старт на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии состоялся накануне.
«В каком-то смысле это мощно, когда 10 000 норвежцев освистывают тебя», – сказал Симон Андерссон.
– Трудно описать рев, который вы слышите на вершине холма. Это только крики и, прежде всего, освистывание нас, шведов.
– Ты видел там что-нибудь особенное?
– Пиво, дым и крики. На флагах было много посланий, более или менее ругательных.
– Что там было написано?
– Это не следует озвучивать в СМИ. Это было грязно, – отметил Густав Берглунд.
– Там воняло алкоголем и марихуаной.
– Марихуаной? Ты уверен в этом?
– Я так думаю. Там курили не только сигареты, – добавил Симон Андерссон.
Фредрик Андерссон рассказал, что атмосфера на марафоне была хорошей.
«Меня, пожалуй, подбадривали так же, как и тех, кто бежал впереди. Весь Фрогнерсетерен болел за меня и выкрикивал мое имя. Было здорово это слышать. Атмосфера была по-настоящему праздничая», – цитирует шведа Dagbladet.
«Там творилось безумие. Мне предлагали пиво, но я его не хотел. Атмосфера была невероятной», – сказал Фредрик в интервью Aftonbladet.
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