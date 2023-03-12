«Это было грязно». Шведские лыжники рассказали, что их освистывали во время марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене

Шведские лыжники рассказали, что их освистывали во время марафона в Холменколлене.

Коньковый масс-старт на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии состоялся накануне.

«В каком-то смысле это мощно, когда 10 000 норвежцев освистывают тебя», – сказал Симон Андерссон.

– Трудно описать рев, который вы слышите на вершине холма. Это только крики и, прежде всего, освистывание нас, шведов.

– Ты видел там что-нибудь особенное?

– Пиво, дым и крики. На флагах было много посланий, более или менее ругательных.

– Что там было написано?

– Это не следует озвучивать в СМИ. Это было грязно, – отметил Густав Берглунд.

– Там воняло алкоголем и марихуаной.

– Марихуаной? Ты уверен в этом?

– Я так думаю. Там курили не только сигареты, – добавил Симон Андерссон.

Фредрик Андерссон рассказал, что атмосфера на марафоне была хорошей.

«Меня, пожалуй, подбадривали так же, как и тех, кто бежал впереди. Весь Фрогнерсетерен болел за меня и выкрикивал мое имя. Было здорово это слышать. Атмосфера была по-настоящему праздничая», – цитирует шведа Dagbladet.

«Там творилось безумие. Мне предлагали пиво, но я его не хотел. Атмосфера была невероятной», – сказал Фредрик в интервью Aftonbladet.