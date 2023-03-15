«Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уралом». Бегич попал рукой в лицо Мартинсу

«Спартак» пожаловался в ЭСК РФС после матча с « ».

В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник екатеринбуржцев попал рукой в лицо хавбеку красно-белых . Арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти.

« » обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры.

Обсуждали этот эпизод с судьями матча. сказал, что не видел движение руки, Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», – сообщил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

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