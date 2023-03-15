«Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уралом». Бегич попал рукой в лицо Мартинсу
«Спартак» пожаловался в ЭСК РФС после матча с «Уралом».
В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич попал рукой в лицо хавбеку красно-белых Кристоферу Мартинсу Перейре. Арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти.
«Спартак» обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры.
Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движение руки, Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», – сообщил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А в моменте с Квеквескири можно?? (о_0)
Это ж каким местом нужно смотреть все повторы, чтобы не увидеть попадания в лицо?
То есть вы два раза подряд не можете обыграть ДОМА Урал , так что б не было вопросов без плюс минус одного спорного решения , то есть вы признаёте что вы сейчас команды одного уровня где все решают вот такие мелкие детали ?
P.S если что считаю Урал по качеству игры в топ 5 рпл при Виктор Михалыче