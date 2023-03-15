«Спартак» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с «Уралом». Бегич попал рукой в лицо Мартинсу

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Сергей Карасев Анатолий Жабченко Кристофер Мартинс Перейра Сильвие Бегич Спорт-Экспресс ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

«Спартак» пожаловался в ЭСК РФС после матча с «Уралом».

В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник екатеринбуржцев Сильвие Бегич попал рукой в лицо хавбеку красно-белых Кристоферу Мартинсу Перейре. Арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти.

«Спартак» обратился в ЭСК, 16 марта эксперты определят, верно ли поступили арбитры.

Обсуждали этот эпизод с судьями матча. Карасев сказал, что не видел движение руки, Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу, поэтому не стал вмешиваться в этот момент», – сообщил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

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18 комментариев

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Сергей Танасийчук
Ну уж если сам Карасев не увидел нарушения в пользу Спартака , а он напомню конюшенный, то чего уж спрашивать с Питерских мешковых, лапочкиных , кукуянцов и им подобных
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Метью Харрельсон
ЭСК решит, что Мартинс совершил безрассудный поступок - ударил лицом защитника в локоть, и так как мяч остался у Урала, судья и вар приняли правильное решение - продолжить игру.
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Pelerin
Ответ ygcn5c2ty9
если ЭСК тут подтвердит что здесь нет пенальти то это будет феерично
Вроде, уже сочинили. Якобы по видео невозможно определить, что рука попадает в лицо, а не в грудь.
А в моменте с Квеквескири можно?? (о_0)
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sergei_saenko77@mail.ru
Проще купить билет в цирк чем обращаться к ним и узнать правду о правилах футбола.
+1
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Жесткий Костас
Зря. Там нормальных нетб
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Аркадий Аркадич
Ответ Юрий Кечко
Допустим пенальти был , но ответьте мне спартаковцы То есть вы два раза подряд не можете обыграть ДОМА Урал , так что б не было вопросов без плюс минус одного спорного решения , то есть вы признаёте что вы сейчас команды одного уровня где все решают вот такие мелкие детали ? P.S если что считаю Урал по качеству игры в топ 5 рпл при Виктор Михалыче
Спартак за этим матчи забил 4 гола и еще вот тут пенальти мимо прошел. Может у нас все клубы начнут начинать свои матчи с -2, ну чтоб вопросов потом не возникало? Если Зенит такой сильный - он и с -2 отыграется, чтобы вопросов потом не было.
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Аркадий Аркадич
Жабченко же посмотрев все доступные повторы не был однозначно уверен, что рука попала в лицо Мартинсу.

Это ж каким местом нужно смотреть все повторы, чтобы не увидеть попадания в лицо?
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Куй Бышевец
Да не было тут пенальти, как в матче с факелом
+1
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Bartez1986
Крови не было. Бороды у Мартинса нет. Откуда взяться пенальти?
+2
-1
+1
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Тут даже не в спартаке дело судят у нас плохо просто обсуждаеться потому что популярный клуб спартак зенит
0
-2
-2
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Юрий Кечко
Допустим пенальти был , но ответьте мне спартаковцы
То есть вы два раза подряд не можете обыграть ДОМА Урал , так что б не было вопросов без плюс минус одного спорного решения , то есть вы признаёте что вы сейчас команды одного уровня где все решают вот такие мелкие детали ?

P.S если что считаю Урал по качеству игры в топ 5 рпл при Виктор Михалыче
+3
-7
-4
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nobrainnopain
Спам спамит ЭСК
+1
-2
-1
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Василий Питерский
Это не отмашка.Это другое. Газпром.
+6
-4
+2
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Дмитрий Агалаков
ЭСК уже дискредитировала себя хуже некуда. Интересно даже, какую отмазку для судьи будут в этот раз придумывать.
+14
-1
+13
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Ильдар Фарукшин
Послушаем ещё раз сказку. Динамовцы комичный гол забила быстрый
0
-2
-2
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Андрей <С>
Хочется отметить, что эск очень вовремя поддержали Безбородова. Теперь посмотрим, как выкручиваться будут)
+6
-3
+3
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Александр Кузнецов
ЭСК: в момент когда били по лицу Мартинса, луна была в фазе меркурия, а значит ни о каком пенальти речи не могло быть, тем более игрок Спартака по знаку зодиака водолей, а матчи играющие в среду не предполагают фиксирование нарушений на водолеях
+29
-4
+25
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ygcn5c2ty9
если ЭСК тут подтвердит что здесь нет пенальти то это будет феерично
+21
-3
+18
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