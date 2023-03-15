ЭСК поддержала решения Безбородова об отмене гола Соболева и пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Георгий Джикия Василий Черов Ираклий Квеквескири Александр Соболев Данил Пруцев Руслан Литвинов ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС вынесла решения по спорным решениям арбитра в матче «Спартака» и «Факела» (3:2).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислав Безбородова в эпизодах с отменой гола в ворота «Факела» на 40-й минуте матча и назначением пенальти в ворота «Спартака» на 45+-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно отменил взятие гол в ворота «Факел» на 40-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока «Спартака» Руслана Литвинова в единоборстве с игроком «Факела» Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что впоследствии привело к взятию ворот команды «Факел». 

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак-Москва» на 45+-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока «Спартака» Данилы Пруцева с подбородком игрока «Факела» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника. 

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии.

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72 комментария

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Катя СПб
Ответ КБ Сергей
Что интересно, так это то, что зенитчики, типа Дмитрия с циферками, зенита, который форевэ и прочих мэнмашин, абсолютно не стесняются прилюдно показывать свою глупость, пытаясь отмазать всех этих безбородовых, ивановых, казарцевых и карасёвых.))) Ну, т.е. когда болельщики ищут оправдания своей команде - это нормально. Ненормально, когда люди теряют разум, при одном только упоминании чужой команды и несут такую чушь, что их становится откровенно жалко. Как же тяжело им живётся со всем этим, наверное.
Хорошо Зарему приложил
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.ru
даёшь создание клуба Соболева, по аналогии с клубом Федотова... в который будут попадать футболисты с сотней незасчитанных голов
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Рязанец_80
Всем привет!
Ага, неестественное положение руки Пруцева... А как же вчера Мартинсу, в штрафной Урала, по башке отмашкой попало, Карасëв даже смотреть не пошëл.
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КБ Сергей
Что интересно, так это то, что зенитчики, типа Дмитрия с циферками, зенита, который форевэ и прочих мэнмашин, абсолютно не стесняются прилюдно показывать свою глупость, пытаясь отмазать всех этих безбородовых, ивановых, казарцевых и карасёвых.))) Ну, т.е. когда болельщики ищут оправдания своей команде - это нормально. Ненормально, когда люди теряют разум, при одном только упоминании чужой команды и несут такую чушь, что их становится откровенно жалко. Как же тяжело им живётся со всем этим, наверное.
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Николай Повалюхин
Ответ Fc Sm
Даже интересно, чт они будут лепить про Карася, за не назначенный пенальти на Мартинсе.
Как что - крови не было, контакт незначительный, опять же бородка слишкои маленькая у Матинса, за такую пенальти не назначают.
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virt
Кто бы сомневался,клоуны.
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sanek_rabona
Ну, собственно, что и требовалось доказать - обращаться в эту прогазовую шарашкину контору толку нет никакого.
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Александр Павлов
Почему то не удивлён. Рука руку моет.
Всё трактуется против Спартака
Увы так и будет пока у власти рпл и т.п чинуши "главного спонсора".......
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Лёша Васильев
смех ,да и только!
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Konstantin Zorin
Как можно было надеяться на адекватное решение от этой насквозь коррумпированной закрытой конторы? Только одноклеточные ещё доверяют СК и ЭСК.
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ivica_sprut
позор всему судейскому корпусу!!! 🤡🤡🤡
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SoCool
Какие же клоуны беспалевные. И кроты в матче с Уралом тоже правильно сделали, что не назначали пенальти. А всё потому, что у Мартинса нет бороды!
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ablexs
У них есть чипы в глазах футболистов,они даже знаю имеет ли игрок визуальный контакт с мячем или нет.
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Гусеконь
и никто не прочитает, что это не про тот гол, который вызвал возмущение?
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ivica_sprut
оба решения полный фэйл!
если нет, почему не поставили пенальти вчера, на Мартинсе?
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ДМ-1чемпион
Это не Безбородов отменил, а ВАР! Безбородов как раз засчитал, прекрасно увидев момент!
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Сергей Илюшенков
Идиотизм и только!Шоу продолжается!Терпения нам КБ!Другого и пожелать не чего!Ни кто 2-ю звёздочку не отпустит!Если не в этом году,то ни когда!Они об этом знают,поэтому и так всё!
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Сергей Лепехин
Безбородов реабилитирован, теперь по Карасеву
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King_X
Ответ Евгений Онегин
У кого-то были сомнения что будет именно так? 🤡
По моменту с Литвиновым сомнения были разве что у спартаковцев
Любому человеку понятно, что это блокировка заща игроком, который не борется за мяч
Истерика Спартака удивила сразу же
Можно тогда на любом уголовном обнять по одному защитнику, авось одноклубник какой-то окажется свободен 😂

По пенальти - тож, этот "шлагбаум" лишний. Но проблема в том, что в другие аналогичные эпизоды, как мы видим, пенальти не дают(как в кубке) . Это странно, да
+4
-8
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Ник88
Пеналь чистейший. Безбородов всё видел , но сам сыканул и не назначил, только после ВАР . А вот эпизод с голом, ну слушайте при каждом угловом игроки держат друг друга, блокирую и не дают сопернику добраться до мяча, это называется борьбой. Одно дело если один другого завалил или ударил по лицу, ноге и т.п, то есть преступил грань борьбы, но тут ничего не было.Если вы тут видите фол, тогда будьте последовательны и при каждом угловом. как только игроки схватят друг друга, вы тоже должны свистеть фол, с формулировкой мешал добраться до мяча и тогда вы футбол превратите в шапито , где все в штрафной будут стоять по стойке смирно
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Pakegi
Кто бы сомневался.)))
И Карасёва поддержат...
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Ivan Petrov
Лицо Мартина само напрыгнуло на руку игрока Урала )
Мартинсу еще и жк дадут по итогом совещания
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ZarvuR2020
"Ну признают ошибки и извинятся, нам то с этого что" спартачи под новостью об обращении Спартака в ЭСК
+3
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Vyksa
кто бы сомневался, рука руку моет
+1
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Bleffinho
После эпизода с Пруцевым любая рука защитника на теле нападающего должна считаться нарушением, наказываться желтой карточкой и пенальти.
0
-1
-1
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