ЭСК поддержала решения Безбородова об отмене гола Соболева и пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»
ЭСК РФС вынесла решения по спорным решениям арбитра в матче «Спартака» и «Факела» (3:2).
«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислав Безбородова в эпизодах с отменой гола в ворота «Факела» на 40-й минуте матча и назначением пенальти в ворота «Спартака» на 45+-й минуте матча.
Решения комиссии
1. Судья правильно отменил взятие гол в ворота «Факел» на 40-й минуте.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока «Спартака» Руслана Литвинова в единоборстве с игроком «Факела» Василием Черовым, по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде Георгий Джикия беспрепятственно сыграл в мяч головой, что впоследствии привело к взятию ворот команды «Факел».
В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.
2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак-Москва» на 45+-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока «Спартака» Данилы Пруцева с подбородком игрока «Факела» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.
По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии.
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Ага, неестественное положение руки Пруцева... А как же вчера Мартинсу, в штрафной Урала, по башке отмашкой попало, Карасëв даже смотреть не пошëл.
Всё трактуется против Спартака
Увы так и будет пока у власти рпл и т.п чинуши "главного спонсора".......
если нет, почему не поставили пенальти вчера, на Мартинсе?
Любому человеку понятно, что это блокировка заща игроком, который не борется за мяч
Истерика Спартака удивила сразу же
Можно тогда на любом уголовном обнять по одному защитнику, авось одноклубник какой-то окажется свободен 😂
По пенальти - тож, этот "шлагбаум" лишний. Но проблема в том, что в другие аналогичные эпизоды, как мы видим, пенальти не дают(как в кубке) . Это странно, да
И Карасёва поддержат...