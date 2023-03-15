ЭСК поддержала решения Безбородова об отмене гола Соболева и пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»

ЭСК РФС вынесла решения по спорным решениям арбитра в матче «Спартака» и «Факела» (3:2).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с отменой гола в ворота «Факела» на 40-й минуте матча и назначением пенальти в ворота «Спартака» на 45+-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно отменил взятие гол в ворота «Факел» на 40-й минуте.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока «Спартака» в единоборстве с игроком «Факела» , по мнению большинства членов комиссии, являлись наказуемыми по причине того, что данный игрок не имел стремления бороться за мяч и не имел визуального контакта с мячом, а его действия в виде задержки руками игрока обороны не позволили вступить защитнику в единоборство за мяч и были направлены только для того, чтобы его партнер по команде беспрепятственно сыграл в мяч головой, что впоследствии привело к взятию ворот команды «Факел».

В связи с этим, комиссия поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

2. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак-Москва» на 45+-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт локтем со стороны игрока « » Данилы Пруцева с подбородком игрока «Факела» Ираклия Квеквескири в собственной штрафной площади комиссия единогласно признала наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника.

По этой причине комиссия поддерживает решение судьи назначить 11-метровый удар после похода к монитору и вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение», – говорится в решении экспертно-судейской комиссии.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас