«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отмены гола Соболева и пенальти за фол Пруцева в матче с «Факелом»

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с « ».

Московский клуб просит рассмотреть эпизоды с отменой гола на 40-й минуте и назначением пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте матча. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч « » – «Факел» в 19-м туре Мир закончился победой красно-белых со счетом 3:2. Игру обслужила бригада арбитров во главе с .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас