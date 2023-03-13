«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отмены гола Соболева и пенальти за фол Пруцева в матче с «Факелом»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Александр Соболев Спорт-Экспресс Данил Пруцев ЭСК РФС Футбол

«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Факелом». 

Московский клуб просит рассмотреть эпизоды с отменой гола Александра Соболева на 40-й минуте и назначением пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте матча. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС. 

Матч «Спартак» – «Факел» в 19-м туре Мир РПЛ закончился победой красно-белых со счетом 3:2. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым

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43 комментария

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ers49@yandex.ru
Ответ Аркадий Аркадич
Фол Пруцева понятно, а в отмененном голе что рассматривать? Там офсайд, причем логика ровно такая же как игре с Локо, когда гол Магкеева отменили. Последовательными надо быть.
лол. Какой офсайд, если рука арбитра не была поднята? Типа фол в атаке, но вот какой хотелось бы услышать пояснения ЭСК
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Дмитрий9779
Ответ spartak_1988
В Коментшоу глава судей Каманцев сказал, что гол не засчитали из-за фола Литвинова на защитнике Факела, Безбородову подсказал помощник. Типа Литвинов мешал игроку Факела добежать побороться с Джикией, который скинул на Соболева.
Каманцев явно не справляется со своей работой.
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Ширко1986
Даже абстрагируясь от футбольных пристрастий - а чего на варе можно было смотреть, когда Соболев Уралу забивал. Ладно сначала не увидел, но потом то.

А пенальти Пруцева это вообще смех. Аналог Литвинов в финале кубка.

Надо всем игрокам на заметку, просто разбегайтесь и врезайтесь в защитника Спартака и пенальти обеспечен.
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spartak_1988
В Коментшоу глава судей Каманцев сказал, что гол не засчитали из-за фола Литвинова на защитнике Факела, Безбородову подсказал помощник. Типа Литвинов мешал игроку Факела добежать побороться с Джикией, который скинул на Соболева.
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Михаил Максаков
спартачи опять собрались жалко и громко ныть. тоже мне сенсация
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Ak4705
Всё тоже самое, что и при голе Магкеева на Кубок, фол в пасивном офсайде
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Bystro dostavlu
зачем жаловатся в выигранном матче не совсем понятно
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Катя СПб
Ответ Ильдар Фарукшин
Керзака надо было удалять. И тогда Химки додавили бы зиньку. И так время тянули. А третий точно не забили. Плюс мешок свистун минус 2 очка. И тогда какой разрыв был?. Так становятся чемп. Мыльные пузыри
Федун - #судитекакзенит. Мы всего лишь на 33 очка отстали.
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Катя СПб
Ответ Жесткий Костас
Всё эти обращения приведут лишь к лишним тратам сине-голубых на лишние пару сотен бакинских для людей в полосатом.
Зачем, если проще за те же пару сотен купить Спартак. Который даже на разгром готов ради копеек.
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Futbol2710
Пенальти был, а вот про гол хотелось бы узнать почему отменили
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Дмитрий9779
Ответ Kulver
Такое же мнение.
🤝
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Алекс Я
Ответ Ivan Petrov
Спартак натянул Локомотив в 2 матчах. А девчули всё ноют🤦🏻
4 результативные ошибки в пользу Спартака
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Алексей Мамонтов
Как обычно скажут ошибок не было судьи молодцы 🤮🤮🤮🤮
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Kulver
Ответ King_X
Вот не стыдно Спартаку Очевидная блокировка заща, что мог помешать сделать скидку(сыграл бы Литвинов, ещё можно было б подумать, а здесь прямое воздействие на эпизод - помешал защитнику навязать борьбу при подаче) И у Пруцева очевидный локоть в сторону игрока, что принимал мяч(да, тот изобразил, что по лицу, но фол был, хоть и в грудак) Хотя всем понятно, что истерики Спартака ради того, чтоб следующий судья из страха свистел в их пользу Полтора года работает эта схема с давлением через СМИ/жалобы
вот по твоей логике гол Ростова вчера нельзя было засчитывать, а его засчитали. И по твоей же логике Безбородов из страха свистел после Мешкова. Занятная логика.
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Жесткий Костас
Всё эти обращения приведут лишь к лишним тратам сине-голубых на лишние пару сотен бакинских для людей в полосатом.
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Ильдар Фарукшин
Керзака надо было удалять. И тогда Химки додавили бы зиньку. И так время тянули. А третий точно не забили. Плюс мешок свистун минус 2 очка. И тогда какой разрыв был?. Так становятся чемп. Мыльные пузыри
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Dyman
Этим только жалобы и строчить
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Valentin Kompaneytsev
Для всех команд важно чтобы судьи не допускали грубых ошибок. Меня удивляет когда упрекают команды, которые обращаются в ЭСК за разъяснением сомнительных судейских решени
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Пользователь Huawei
Ответ Дмитрий9779
Не не,пусть наказывают судей,они совсем уж лажать начали.
Всё верно, только уж наказание какое-то неадекватное.
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Тайосич
Ответ Аркадий Аркадич
Фол Пруцева понятно, а в отмененном голе что рассматривать? Там офсайд, причем логика ровно такая же как игре с Локо, когда гол Магкеева отменили. Последовательными надо быть.
Титр от ВАР был про фол, а не офсайд.
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БRAYZ
Ответ Ivan Mereuca
Мдаа
Что мда? Давай начнем с того, что гол отменили не из-за офсайда, а продолжим тем, что и офсайда там не было.
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Тайосич
Надо было ещё после Урала обращаться, может быть ошибок с Факелом тогда и не было бы.
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Виталий
Ну на матч , два уберут да и всё..то что обратились правильное решение , потому что конкретно начали лажать эти судьи
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Спартак сила
питерские пишут письма в Европу
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Злодей Спб
Завтра Ген.Сек ООН сделает официальное заявление по поводу отменённого гола Соболева :)
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