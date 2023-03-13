«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отмены гола Соболева и пенальти за фол Пруцева в матче с «Факелом»
«Спартак» обратился в ЭСК РФС после матча с «Факелом».
Московский клуб просит рассмотреть эпизоды с отменой гола Александра Соболева на 40-й минуте и назначением пенальти за фол Даниила Пруцева на 45-й минуте матча. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Матч «Спартак» – «Факел» в 19-м туре Мир РПЛ закончился победой красно-белых со счетом 3:2. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
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А пенальти Пруцева это вообще смех. Аналог Литвинов в финале кубка.
Надо всем игрокам на заметку, просто разбегайтесь и врезайтесь в защитника Спартака и пенальти обеспечен.