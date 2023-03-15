Президент «Урала» – журналисту: «Еще раз позвонишь, #####, я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, #####? Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр»
Президент «Урала» Григорий Иванов угрозой отреагировал на звонок журналиста.
После первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» (1:1) Иван Карпов опубликовал в своем телеграм-канале телефонный разговор Иванова с журналистом.
– Григорий Викторович, здравствуйте. Юрий Алеманов, Metaratings. Как в команде восприняли ничью? Положительно? – спросил журналист.
– Слышишь, еще раз позвонишь, ##### (блин), я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ##### (офигел), игра только закончилась. Ты че, ##### (блин)?
Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр». Вы че делаете?» – ответил Иванов.
– Хорошо, я понял, извините, – сказал журналист.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ага, и остаться без связи, когда у него переговоры с кем-то запланированы.
Иванов, вероятно, ждал звонка по делу, а тут какой-то шакал, несмотря на все предупреждения, влез незваный и начал требовать себе внимания.
Винокур рассказывал о таком розыгрыше хорошего знакомого артиста - звонили ночью и вежливо просили позвать к телефону Стёпу.
Отвечали тоже вежливо, что, мол, никакого Стёпы здесь нет, вы ошиблись, ничего, бывает.
На пятый звонок отвечали уже матом.
Апофеоз достигался в два ночи, когда следовал звонок - "Это Стёпа. Мне никто не звонил ?"