Президент «Урала» – журналисту: «Еще раз позвонишь, #####, я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, #####? Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Григорий Иванов брань Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов угрозой отреагировал на звонок журналиста.

После первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России «Спартак» – «Урал» (1:1) Иван Карпов опубликовал в своем телеграм-канале телефонный разговор Иванова с журналистом.

– Григорий Викторович, здравствуйте. Юрий Алеманов, Metaratings. Как в команде восприняли ничью? Положительно? – спросил журналист.

– Слышишь, еще раз позвонишь, ##### (блин), я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ##### (офигел), игра только закончилась. Ты че, ##### (блин)?

Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр». Вы че делаете?» – ответил Иванов.

– Хорошо, я понял, извините, – сказал журналист.

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82 комментария

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Pb-SE
«Ублю###, мать твою, а ну, иди сюда, гов## собачье, а? Сдуру решил ко мне лезть, ты? Засра### вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня тра#### — я тебя сам тра###, ублю###, она### чёртов, будь ты проклят! Иди, идиот, тра#### тебя и всю твою семью! Го### собачье, жлоб вонючий, дер###, су##, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, гов##, жо##!»
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Celsius
Ответ Peter Parker
Грубо и мерзко, тем более угрозы. Надо наказывать. Мог просто выключить звонок и заблокировать. Но и журналист не прав в том, что так вот звонит и начинает расспрашивать даже не узнав удобно ли собеседнику. Такое еще было бы уместно в разговоре с пресс-службой, с которой у тебя хорошие отношения.
"Мог просто выключить звонок и заблокировать"
Ага, и остаться без связи, когда у него переговоры с кем-то запланированы.
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Celsius
Ответ Самый адовый Крикун
Гриша прав, меня тоже выбешивают всякие обмороки, которые названивают: "служба поддержки Сбера", "квартиры за полцены", "Алексей, вас порекомендовали ваши друзья, как заядлого театрала, хотим предложить Вам билеты на мюзикл", "алло, это Ростелеком, хотим предложить Вам выгодный тариф" и прочая, прочая, прочая. Раньше брал трубку, слал похлеще Иванова, сейчас тупо скидываю. И тут Гриша не прав, ты сам зачем отвечаешь на звонок, когда на нервах, тем более будучи публичным человеком?
Вероятно, он звонка от кого-ждал, потому и взял трубку.
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yrok77
Ответ brt202
когда футбольными клубами руководят подобные персонажи, что ждать от нашего футбола?
а как ты думаешь ему есть дело до звонков журналюг сразу после матча?
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Celsius
Ответ tolstiy
я и сейчас иванова поддерживаю. человек просил чтобы ему не звонили сразу после игр, зачем это делать? да и ничего такого он не сказал....
Дык шакалам пера по барабану, о чем их просят, им главное - раньше других успеть и премию за это получить, а на интересы того, к кому они прицепились, им просто наплевать.
Иванов, вероятно, ждал звонка по делу, а тут какой-то шакал, несмотря на все предупреждения, влез незваный и начал требовать себе внимания.
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андрэ
вспомнилась нетленка - Yблюдок, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а?...
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LEXA62
Просто наши недожурналисты по другому не понимают
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brt202
когда футбольными клубами руководят подобные персонажи, что ждать от нашего футбола?
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Forza Juve
Ответ Aleksey Yashin
"Вы что делаете, козлы вонючие?"
))))
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Merlsk
Да вы всем тут молодцы! (с)
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Ahalay Mahalay
Этот штрибан не фильтрует хрюканину
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Michael Boldyrev
- Хорошо, я понял, извините. - сказал журналист, про себя подумал: "А материалец-то есть!"
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Тракторыст
Ответ Андрей Андреевич
Зачем было выкладывать этот разговор по телефону? В чем собственно новость? ИМХО Карп просто решил попиариться?!
Сам был предельно вежлив, готовился выложить горяченькое. Видно в прошлый раз был предупрежден.
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Пинающий Достоинства
Ответ Коробкин
Так он же всем сказал, человек всех предупредил, не понимаю негодований..
Сударь не пишите тут комментарии, мы предупредили… (аналогия ясна?)
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Capadonna
Зачем трубку то берет?
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Karel
Ответ Pelerin
Ага. Как быдлан на парковке у дома - всех предупредил, что это "его" место ))
Это был ответ Иванова на четвертый звонок этого журналиста. Сначала Иванов отвечал вежливо..

Винокур рассказывал о таком розыгрыше хорошего знакомого артиста - звонили ночью и вежливо просили позвать к телефону Стёпу.
Отвечали тоже вежливо, что, мол, никакого Стёпы здесь нет, вы ошиблись, ничего, бывает.
На пятый звонок отвечали уже матом.

Апофеоз достигался в два ночи, когда следовал звонок - "Это Стёпа. Мне никто не звонил ?"
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дамир дугаров
Ответ tolstiy
я и сейчас иванова поддерживаю. человек просил чтобы ему не звонили сразу после игр, зачем это делать? да и ничего такого он не сказал....
Ты всегда так с людьми общаешься?
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Слава Молотов
Председатель Комитета по Этики РФС. Согласен с предыдущими ораторами.
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ss_podonok
позорище
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Pb-SE
Это Ёбург, детка.
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Иван Шуткин
Что за реакция?) Не звонить после матча, а когда вовремя, любой звонок совершается после матча)
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Дашуля Фаркова
Ответ Екн Лор
Считаю, после такого Григория Иванова обязаны принять в комитет по этике
Согласна))
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Дашуля Фаркова
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Посвящение будет проводить лично Кавазашвили😎
Ххааха
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де Фюне́с
Ответ Екн Лор
Считаю, после такого Григория Иванова обязаны принять в комитет по этике
принять как своего!
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Steiner
Сразу видно культурного человека..
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