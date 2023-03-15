Президент «Урала» – журналисту: «Еще раз позвонишь, #####, я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, #####? Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр»

Президент « » угрозой отреагировал на звонок журналиста.

После первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России « » – «Урал» (1:1) Иван Карпов опубликовал в своем телеграм-канале телефонный разговор Иванова с журналистом.

– Григорий Викторович, здравствуйте. Юрий Алеманов, Metaratings. Как в команде восприняли ничью? Положительно? – спросил журналист.

– Слышишь, еще раз позвонишь, ##### (блин), я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты че, ##### (офигел), игра только закончилась. Ты че, ##### (блин)?

Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игр». Вы че делаете?» – ответил Иванов.

– Хорошо, я понял, извините, – сказал журналист.

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