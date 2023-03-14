Гончаренко об «Урале»: «Когда проигрываешь «Спартаку» 0:1 на его поле и сводишь к ничьей, втягиваешь его в неудобную игру, это шаг вперед»

считает положительным результатом ничью «Урала» со « » (1:1).

– Когда проигрываешь «Спартаку» на его поле 0:1 и сводишь к ничьей, втягиваешь его в игру, которая не совсем удобна для него, это для нас небольшой шаг вперед.

Моментами играли в нужном ритме. Требовалось действовать интенсивно, потому что если давать «Спартаку» простор у штрафной, то будет тяжело. Ждем ответный матч.

– подзывали к себе в начале второго тайма, но выпустили только в середине. Почему?

– Ротацию нужно делать, когда три матча в неделю. Почему подозвал, но не выпустил сразу? Мы меняли прессинг, обсуждали этот момент.

– 16 матчей без поражений – это ваш рекорд?

– Не слежу за какими‑то сериями. Важно, чтобы мы сыграли хорошо следующий матч, – сказал главный тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас