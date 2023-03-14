Гончаренко об «Урале»: «Когда проигрываешь «Спартаку» 0:1 на его поле и сводишь к ничьей, втягиваешь его в неудобную игру, это шаг вперед»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Эрик Бикфалви Матч ТВ Футбол

Виктор Гончаренко считает положительным результатом ничью «Урала» со «Спартаком» (1:1).

– Когда проигрываешь «Спартаку» на его поле 0:1 и сводишь к ничьей, втягиваешь его в игру, которая не совсем удобна для него, это для нас небольшой шаг вперед.

Моментами играли в нужном ритме. Требовалось действовать интенсивно, потому что если давать «Спартаку» простор у штрафной, то будет тяжело. Ждем ответный матч.

Бикфалви подзывали к себе в начале второго тайма, но выпустили только в середине. Почему?

– Ротацию нужно делать, когда три матча в неделю. Почему подозвал, но не выпустил сразу? Мы меняли прессинг, обсуждали этот момент.

16 матчей без поражений – это ваш рекорд?

– Не слежу за какими‑то сериями. Важно, чтобы мы сыграли хорошо следующий матч, – сказал главный тренер «Урала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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Cyborg Deniz
Ответ Римский волк
Вряд ли судьи тащат урал, но в двух матчах две грубейших ошибки так называемых судей в пользу Урала. Было бы наоборот, Гончаранко бы взвывал после каждого матча, сейчас спокойно комментирует, все нормально, типа игру разбирает. Тот еще типок.
a ты где видел, чтобы некий типок мог сказать: нам сегодня подфартило с судейством, а так бы слили! ?
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Peter Parker
Ответ demai
Гончаренко мстит Спартаку за увольнение... своë, из ЦСКА и Краснодара 😉
Ну давай еще вспомним, что он и сам мог стать тренером Спартака. Хоть и с очень небольшими шансами. Но выбрали тогда Аленичева,
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Карина Кулина
Ответ HONOR756
Судья помог
Дак не так давно статистику ведь выкладывали... Урал самая страдающая от судейства команда. О чем вы?
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Римский волк
Вряд ли судьи тащат урал, но в двух матчах две грубейших ошибки так называемых судей в пользу Урала. Было бы наоборот, Гончаранко бы взвывал после каждого матча, сейчас спокойно комментирует, все нормально, типа игру разбирает. Тот еще типок.
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SerGa
Гончаренко молоток . Крепкую такую рабоче-крестьянскую команду сделал. Все бегут, стараются, пашут, одним словом. Спартаку всегда с такими не просто было. Да и поле, конечно, огород, что на руку обороняющейся команде.
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Антон Лисицын
Ответ HONOR756
Судья помог
Конечно, всё 16матчей разные судьи помогли
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Филипп Юзбашев
Бей беги и костоломов набери…. Вся игра
Абаскаль тоже хорош… не нужно столько россиян, ну не тянет Денисов, Хлусевич… кто реально заслуживает старта Джикия, Литвинов, Зобнин, Прутцев Зиньковский…. Из тех, кто мог выйти сегодня.
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alexman1996
Вот клянусь, буквально на днях попался сюжет, где Григорян рассказывал про игру ЦСКА с Тамбовом (про него упоминали во время игры, кстати). Суть в том, что та игра катилась к ничьей, но Гончаренко выпускает Бистровича, который не играл до этого энное количество игр вообще — и он спустя 20 секунд после выхода на замену завалил победный гол из-за пределов штрафной первым же касанием.

И что мы видим сегодня? Счёт 1:0, надо спасать Отечество. Михалыч выпускает Юру Железнова, который в этом сезоне в РПЛ сыграл поражающие воображение 19 минут. Вопрос: а почему, например, не Ранджелович, который вроде бы как в порядке? Спустя три минуты стало ясно, почему.)

Удивительно.)))
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brig_Mercury
Сравнять после рикошета и ждать, что Промес промажет из убойной позиции, наверняка так и было задумано.
+3
-2
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Arti22
Ответ Fg Gf
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EnzoAmatera
Ответ Wiley Fox
Мразота бы ещё про судейство вспомнил Никому не нужный газовый урал без болельщиков и президентом-аором
разота тут только вы,такое написать про тренера может только недалёкий человек
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demai
Гончаренко мстит Спартаку за увольнение...

своë, из ЦСКА и Краснодара 😉
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Wiley Fox
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HONOR756
Судья помог.
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HONOR756
Ответ инок
16 матчей без поражений! Виктор Михайлович и его Урал молодчики!
Судья помог
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инок
16 матчей без поражений! Виктор Михайлович и его Урал молодчики!
+16
-7
+9
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Fg Gf
Ответ Arti22
Паганый автобус
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Александр Кузнецов
Ну и отдельное спасибо сереженьке, рыбке нашей золотой - добавил Гончаренко
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Arti22
Паганый автобус
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Михаил Торотадзе
Вопросики, конечно, огонь. Ему заняться не чем, как серии считать. Урал нравится и шансы в ответке у них выше
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ken2ki
К Гончаренко по работе в Урале вопросов нет. Есть лишь один вопрос, спрашивал ли он карася, почему тот улыбается?
+30
-3
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