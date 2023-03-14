Гончаренко об «Урале»: «Когда проигрываешь «Спартаку» 0:1 на его поле и сводишь к ничьей, втягиваешь его в неудобную игру, это шаг вперед»
Виктор Гончаренко считает положительным результатом ничью «Урала» со «Спартаком» (1:1).
– Когда проигрываешь «Спартаку» на его поле 0:1 и сводишь к ничьей, втягиваешь его в игру, которая не совсем удобна для него, это для нас небольшой шаг вперед.
Моментами играли в нужном ритме. Требовалось действовать интенсивно, потому что если давать «Спартаку» простор у штрафной, то будет тяжело. Ждем ответный матч.
– Бикфалви подзывали к себе в начале второго тайма, но выпустили только в середине. Почему?
– Ротацию нужно делать, когда три матча в неделю. Почему подозвал, но не выпустил сразу? Мы меняли прессинг, обсуждали этот момент.
– 16 матчей без поражений – это ваш рекорд?
– Не слежу за какими‑то сериями. Важно, чтобы мы сыграли хорошо следующий матч, – сказал главный тренер «Урала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Абаскаль тоже хорош… не нужно столько россиян, ну не тянет Денисов, Хлусевич… кто реально заслуживает старта Джикия, Литвинов, Зобнин, Прутцев Зиньковский…. Из тех, кто мог выйти сегодня.
И что мы видим сегодня? Счёт 1:0, надо спасать Отечество. Михалыч выпускает Юру Железнова, который в этом сезоне в РПЛ сыграл поражающие воображение 19 минут. Вопрос: а почему, например, не Ранджелович, который вроде бы как в порядке? Спустя три минуты стало ясно, почему.)
Удивительно.)))
своë, из ЦСКА и Краснодара 😉