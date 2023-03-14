Экс-судья Лапочкин о том, что «Спартаку» не дали бить пенальти за фол как у Пруцева: «Надо было назначать. Мне сложно это объяснить»
Экс-судья Сергей Лапочкин заявил, что «Спартак» должен был бить пенальти «Уралу».
В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник «Урала» Сильвие Бегич попал рукой по лицу хавбеку «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре. Арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти.
Ранее ЭСК РФС поддержала решение Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир РПЛ с «Факелом» (3:2), когда Данил Пруцев рукой попал по лицу Ираклию Квеквескири в штрафной красно-белых.
«Согласен, что очень похожее единоборство. Мы видим отмашку со стороны защитника. Надо назначать 11‑метровый удар. Левая рука делает действие.
Да, может ладошка не попадает в лицо, но локоть точно касается носа, лица – и Мартинс падает прям в такт, на спину. Как его били, так он и упал.
Очень похоже на момент с Пруцевым. К сожалению, разные решения, сложно объяснить, почему именно так.
Могло показаться, что ладошка попала в плечо, а не в лицо, но локоть‑то попал в лицо. Мне сложно это объяснить.
Сейчас арбитрам дали установку, что контакт руки и лица – это фол. Вопрос только в цвете карточки. Можно вообще без карточки. То, что это фол, ни у кого нет сомнений», – сказал Лапочкин.
«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий
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Мое мнение у Мартинса не было шанса добраться до мяча,когда ему попало мяч был под полным контролем защитника.
А началось все с момента в финале кубка, когда нападающий Динамо сделал все чтобы его лицо коснулось отставленной руки защитника Спартака, и был назначен пенальти на 90-й минуте. После этого футболисты заметно чаще стали искать подобных контактов.