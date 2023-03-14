Экс-судья Лапочкин о том, что «Спартаку» не дали бить пенальти за фол как у Пруцева: «Надо было назначать. Мне сложно это объяснить»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Урал Сергей Карасев Сергей Лапочкин Матч ТВ Данил Пруцев Футбол

Экс-судья Сергей Лапочкин заявил, что «Спартак» должен был бить пенальти «Уралу».

В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник «Урала» Сильвие Бегич попал рукой по лицу хавбеку «Спартака» Кристоферу Мартинсу Перейре. Арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти.

Ранее ЭСК РФС поддержала решение Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир РПЛ с «Факелом» (3:2), когда Данил Пруцев рукой попал по лицу Ираклию Квеквескири в штрафной красно-белых.

«Согласен, что очень похожее единоборство. Мы видим отмашку со стороны защитника. Надо назначать 11‑метровый удар. Левая рука делает действие.

Да, может ладошка не попадает в лицо, но локоть точно касается носа, лица – и Мартинс падает прям в такт, на спину. Как его били, так он и упал.

Очень похоже на момент с Пруцевым. К сожалению, разные решения, сложно объяснить, почему именно так.

Могло показаться, что ладошка попала в плечо, а не в лицо, но локоть‑то попал в лицо. Мне сложно это объяснить.

Сейчас арбитрам дали установку, что контакт руки и лица – это фол. Вопрос только в цвете карточки. Можно вообще без карточки. То, что это фол, ни у кого нет сомнений», – сказал Лапочкин.

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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29 комментариев

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Тракторыст
Ответ Сергей Морозов
Не то, что похоже. Это по сути одно и то же. И одно и то же трактуют по-разному. Причём заметьте, в обоих эпизодах вмешался ВАР, и в одном позвали судью на просмотр, в другом нет. Причём, одинаковые эпизоды ВАР разсудил абсолютно по разному. Вывод, зачем главный судья на поле, если решения за него принимает ВАР? )))
Судья вроде не обязан идти смотреть, ему сказали что был контакт, он ответил типа :"видел".
Мое мнение у Мартинса не было шанса добраться до мяча,когда ему попало мяч был под полным контролем защитника.
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укротитель троллей
Ответ Дмитрий Тихонов
Вроде бы Лапочкин давно уже не работает,а до сих пор переживает за родную команду.
Ну сегодня он про Зенит ничего не говорил 🤨
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Вадим flanec
Даже не знаю какая это трактовка правил, тройная или четверная.
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Дмитрий Тихонов
Вроде бы Лапочкин давно уже не работает,а до сих пор переживает за родную команду.
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Древний спартач
Ответ Владимир Типеев
Да иди ты на хер!!! Себя вспомни, как ты свистел!!! Умничает он.
Это жизнь - объективными люди становятся после завершения карьеры , когда на них никто не давит . А нынешним только и остаётся , как слушать "хозяина" , что он тебе дует в уши и какая политика по отношению к тому или иному клубу . Сейчас идёт чистка ковра для придворного клуба .
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Максим Прокофьев
А мне трудно объяснить почему судья пожизненно отстранённый за продажный матч у нас эксперт? Лапочкин позор футбола как и Вилков и Казарцев с Левниковым!
Это не опять, не объяснить.
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КБ Сергей
С нынешними трактовками правил, нападающим, после тренировок, надо бы ещё оттачивать навыки просовывания головы в подмышку защитника. Шансов забить сразу станет в разы больше. Но гораздо больше бесит то, что при одинаковых эпизодах, решения судей абсолютно разные. И это происходит из года в год, независимо от изменений в правилах, наличии или отсутствия ВАР и т.д. Интерес к футболу в России, планомерно убивается.
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Тайосич
Ответ Сергей Морозов
Не то, что похоже. Это по сути одно и то же. И одно и то же трактуют по-разному. Причём заметьте, в обоих эпизодах вмешался ВАР, и в одном позвали судью на просмотр, в другом нет. Причём, одинаковые эпизоды ВАР разсудил абсолютно по разному. Вывод, зачем главный судья на поле, если решения за него принимает ВАР? )))
С Факелом как раз позвали, а с Уралом нет.
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nCuXpalata13
Ответ Байтулла Дагиров
Скажут в моменте попадание в лицо игрока Спартака крови не было.
ну это классика ))
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Евгений Кошелек
Ответ Сергей Морозов
Не то, что похоже. Это по сути одно и то же. И одно и то же трактуют по-разному. Причём заметьте, в обоих эпизодах вмешался ВАР, и в одном позвали судью на просмотр, в другом нет. Причём, одинаковые эпизоды ВАР разсудил абсолютно по разному. Вывод, зачем главный судья на поле, если решения за него принимает ВАР? )))
Нужен и в поле. Кто будет реализовывать, то что на Вар придумают?
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Любитель пожрать
Ответ stirliz
На самом деле все просто. Не надо было назначать пенальти на Пруцеве, и сегодня на игроке Урала. А началось все с момента в финале кубка, когда нападающий Динамо сделал все чтобы его лицо коснулось отставленной руки защитника Спартака, и был назначен пенальти на 90-й минуте. После этого футболисты заметно чаще стали искать подобных контактов.
Но Мартинс-то никакого контакта лицом не искал, он боролся за мяч, а ему угодили локтем в лицо. Вот в прошлом матче Кверкверкскири сам искал этого контакта и там пеналь, а здесь нет. Ждем комментариев ЭСК.
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Байтулла Дагиров
Ответ nCuXpalata13
"...Очень похоже на момент с Пруцевым. К сожалению, разные решения, сложно объяснить, почему именно так..." Не переживайте, ЭСК придумает выход из этой ситуации
Скажут в моменте попадание в лицо игрока Спартака крови не было.
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Сергей Лепехин
Ответ stirliz
На самом деле все просто. Не надо было назначать пенальти на Пруцеве, и сегодня на игроке Урала. А началось все с момента в финале кубка, когда нападающий Динамо сделал все чтобы его лицо коснулось отставленной руки защитника Спартака, и был назначен пенальти на 90-й минуте. После этого футболисты заметно чаще стали искать подобных контактов.
Да, но почему-то в матчах со Спартаком в его ворота пенальти ставят, а соперникам даже не смотрят
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Spartak ist besser
Как можно было главного судью даже к монитору не позвать?
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Сергей Морозов
Ответ nCuXpalata13
"...Очень похоже на момент с Пруцевым. К сожалению, разные решения, сложно объяснить, почему именно так..." Не переживайте, ЭСК придумает выход из этой ситуации
Не то, что похоже. Это по сути одно и то же. И одно и то же трактуют по-разному. Причём заметьте, в обоих эпизодах вмешался ВАР, и в одном позвали судью на просмотр, в другом нет. Причём, одинаковые эпизоды ВАР разсудил абсолютно по разному. Вывод, зачем главный судья на поле, если решения за него принимает ВАР? )))
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Valentin Kompaneytsev
У судей нет последовательности.
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Владимир Типеев
Да иди ты на хер!!! Себя вспомни, как ты свистел!!! Умничает он.
0
-3
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Forrest Gamp
там еще во втором тайме мяч в руку попал в штрафной Урала, повтор правда очень плохой был
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0
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stirliz
На самом деле все просто. Не надо было назначать пенальти на Пруцеве, и сегодня на игроке Урала.

А началось все с момента в финале кубка, когда нападающий Динамо сделал все чтобы его лицо коснулось отставленной руки защитника Спартака, и был назначен пенальти на 90-й минуте. После этого футболисты заметно чаще стали искать подобных контактов.
+26
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+25
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Mohnatiy
Ничего необычного, просто двойные стандарты 🤷🏼‍♂️
+12
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Максим Прокофьев
А мне трудно объяснить почему судья пожизненно отстранённый за продажный матч у нас эксперт? Лапочкин позор футбола как и Вилков и Казарцев с Левниковым!
0
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1OOOOOO
Лапочкину недолго осталось на МатчТВ работать. уберут, как Федотова. как он посмел в эфире газпромовского канала сказать, что Спартак засудили?
+40
-3
+37
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Евгений Кошелек
Да всё понятно. Любые голы и нарушения со стороны Спартака рассматриваются под микроскопом, а в обратном направлении - можно и не смотреть даже. В эпоху Вар ошибок ещё больше стало, теперь у каждого судьи свои правила.
+18
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vayka
И что дальше, после каждого матча такое слышу
+5
-1
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Виталий
Да это всем понятно, нужно быть последовательными !
+1
0
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