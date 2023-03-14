Экс-судья Лапочкин о том, что «Спартаку» не дали бить пенальти за фол как у Пруцева: «Надо было назначать. Мне сложно это объяснить»

Экс-судья Сергей Лапочкин заявил, что «Спартак» должен был бить пенальти «Уралу».

В середине первого тайма первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:1) защитник « » попал рукой по лицу хавбеку «Спартака» . Арбитр не назначил пенальти.

Ранее ЭСК РФС поддержала решение Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче Мир с «Факелом» (3:2), когда рукой попал по лицу Ираклию Квеквескири в штрафной красно-белых.

«Согласен, что очень похожее единоборство. Мы видим отмашку со стороны защитника. Надо назначать 11‑метровый удар. Левая рука делает действие.

Да, может ладошка не попадает в лицо, но локоть точно касается носа, лица – и Мартинс падает прям в такт, на спину. Как его били, так он и упал.

Очень похоже на момент с Пруцевым. К сожалению, разные решения, сложно объяснить, почему именно так.

Могло показаться, что ладошка попала в плечо, а не в лицо, но локоть‑то попал в лицо. Мне сложно это объяснить.

Сейчас арбитрам дали установку, что контакт руки и лица – это фол. Вопрос только в цвете карточки. Можно вообще без карточки. То, что это фол, ни у кого нет сомнений», – сказал Лапочкин.

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

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