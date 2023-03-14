Глушаков о словах Промеса про баню: «Рад, что тебе понравилось и ты не нарушаешь наши традиции. Как-нибудь еще тебя попарю, брат»

ответил на его слова о русской бане.

Ранее полузащитник «Спартака» признался, что полюбил баню благодаря Глушакову.

Бывший капитан красно-белых записал видеообращение, находясь в бане.

«Мой брат, я рад, что тебе понравилось мое парение и ты не нарушаешь наши традиции. Ты сказал, что ты уже русский, и я вижу, что ты все больше становишься русским и больше любишь баню, а еще ты стал больше забивать.

Брат, продолжай! Как-нибудь еще тебя попарю. Обнимаю тебя, друг, мне тебя не хватает», – сказал Глушаков.

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