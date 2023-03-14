Глушаков о словах Промеса про баню: «Рад, что тебе понравилось и ты не нарушаешь наши традиции. Как-нибудь еще тебя попарю, брат»

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Денис Глушаков Квинси Промес соцсети Здоровье Футбол

Денис Глушаков ответил Квинси Промесу на его слова о русской бане.

Ранее полузащитник «Спартака» признался, что полюбил баню благодаря Глушакову.

Бывший капитан красно-белых записал видеообращение, находясь в бане.

«Мой брат, я рад, что тебе понравилось мое парение и ты не нарушаешь наши традиции. Ты сказал, что ты уже русский, и я вижу, что ты все больше становишься русским и больше любишь баню, а еще ты стал больше забивать.

Брат, продолжай! Как-нибудь еще тебя попарю. Обнимаю тебя, друг, мне тебя не хватает», – сказал Глушаков.

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23 комментария

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Александр Бородин
Ответ Геннадий Тимченко
а Дзюба в глазок подсматривал❓🧐
Дзюба на телефон снимал))
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k9ff757ydy
Ответ Гамарджоба Генацвале
В чей "глазок"?
Так у него и видео есть))))
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AlexM37
Слушай, дегене...т Дениска. Заебанил уже со своей баней. Молчи лучше, заеббанец
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Andrey Yaroslavtsev
Носорог тебе брат...
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Sodad
Спасибо, но ты уже запарил. Так что не стоит.
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Владимир Молявин
Молодцы, что до сих пор дружите.
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Pok_Toholo
Ответ Valentin Kompaneytsev
Приятный разговор чемпионов Спартака.
Существует какой-то чемпионат Спартака?
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Valentin Kompaneytsev
Приятный разговор чемпионов Спартака.
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
В чей "глазок"?
я так хорошо Дзюбу не знаю - чей "глазок" для него более привлекателен 🤣🤣🤣
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Геннадий Тимченко
а Дзюба в глазок подсматривал❓🧐
В чей "глазок"?
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Геннадий Тимченко
Ответ Гамарджоба Генацвале
Там только русские были. Денис и Антоха.
а Дзюба в глазок подсматривал❓🧐
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vas1105
Звучит как-то по гейски(
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Спартак Уокер
Промес точно стал русским
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Ильдар Фарукшин
Сейчас не до тебя. Делай тогда традицию 31 января в баню. А потом в Питере пить😊
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Михаил Стерхов
Обоих в баню!!!)))
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свинья в лесу
Ответ Виктор Литвинов
А с тебя забор стая травка, добавил он
а с тебя начальные классы.
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В Питере Пять
Традиции не закон, чтобы их нарушать.
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Konstantin Zorin
Денис, иди в баню!))
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Неоновый Демон
А чехи были в бане ?)
Там только русские были. Денис и Антоха.
+10
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Sweaty25
"Как-нибудь я тебя хорошенько отпарю, а потом и в баньку сходим", - добавил Денис
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Неоновый Демон
А чехи были в бане ?)
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Gagarin Party
странно звучит, я бы не рискнул🙂
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Виктор Литвинов
А с тебя забор стая травка, добавил он
+3
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