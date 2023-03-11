Квинси Промес: «Обожаю русскую баню. Глушаков был моим учителем»

рассказал, как приучил его к бане.

«Есть ли что-то любимое русское? Обожаю баню, расслабляться там. Российская традиция, которая мне нравится.

Глушаков был моим учителем в этом деле», – сказал хавбек « ».

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