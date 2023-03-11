Квинси Промес: «Обожаю русскую баню. Глушаков был моим учителем»
Квинси Промес рассказал, как Денис Глушаков приучил его к бане.
«Есть ли что-то любимое русское? Обожаю баню, расслабляться там. Российская традиция, которая мне нравится.
Глушаков был моим учителем в этом деле», – сказал хавбек «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
- С Антохой в баню собираемся, у него с левой веником удар слабоват и дыхалка пока не очень, не верила.
Реинкарнация