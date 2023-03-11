Квинси Промес: «Обожаю русскую баню. Глушаков был моим учителем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

Квинси Промес рассказал, как Денис Глушаков приучил его к бане.

«Есть ли что-то любимое русское? Обожаю баню, расслабляться там. Российская традиция, которая мне нравится.

Глушаков был моим учителем в этом деле», – сказал хавбек «Спартака». 

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31 комментарий

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Иван Рыбаков
Ответ Slavnov
не одного слова от него не слыхал на русском,промес шпарит на тренировках,практически на одном русском
А с чего вы его должны были слышать? Он же говорит по русски в роликах Зенита, а вы вряд ли их смотрите, разве нет?
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Slavnov
Ответ Иван Рыбаков
Малком тоже русский уже выучил.
не одного слова от него не слыхал на русском,промес шпарит на тренировках,практически на одном русском
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Иван Рыбаков
Ответ Slavnov
нет,хотя бы потому что знает русский и имеет 2 бизнеса в России,один старый,с первого пребывания в России еще,а второй открыл год назад
Малком тоже русский уже выучил.
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Данко Лазович
Чехи в Голландию выезжали?)
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Slavnov
Ответ san ra
Это потому что за 6 лет в России он сказал что ему нравится баня?
нет,хотя бы потому что знает русский и имеет 2 бизнеса в России,один старый,с первого пребывания в России еще,а второй открыл год назад
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Mr@k
Банька русская да девки красные, в этом смысле?...))
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GarbaXosa
Ответ Тэм Соловьёв
а бывшая жена зря устраивала сцены ревности.Глушаков был на занятиях.
А почему тогда бывшая?
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Konstantin Zorin
А глушаковский самогон?))
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Пинающий Достоинства
Баня с вениками или по-чёрному?!
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semenvnuk@gmail.com
Ответ Team_Coach
Как ты это определил? Конечно он больше россиянин, потому что скрывается от уголовного дела и для него любая страна будет своей, чтобы его не экстрадировали обратно на Родину. Или он вернулся в Спартак, потому что в душе русский? Нет, он вернулся от безысходности, так как любая европейская страна, (где нет границ) выдала бы его за пару минут. В Спартаке он, потому что выгодно ему.
Ага, и лучший бомбардир он, ему выгодно🤣
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Bestcapper
Глушаков всех минусует чтоли?)))))
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.ru
что, Антоха, понравились тебе денисовы одноклассницы?..
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Team_Coach
Ответ Ебздрогыч
Промес гораздо больше россиянин, чем парочка бразильских соотечественников из одного клуба
Как ты это определил? Конечно он больше россиянин, потому что скрывается от уголовного дела и для него любая страна будет своей, чтобы его не экстрадировали обратно на Родину. Или он вернулся в Спартак, потому что в душе русский? Нет, он вернулся от безысходности, так как любая европейская страна, (где нет границ) выдала бы его за пару минут. В Спартаке он, потому что выгодно ему.
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schwein
Ответ Ебздрогыч
Промес гораздо больше россиянин, чем парочка бразильских соотечественников из одного клуба
Вот же у вас печёт.
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schwein
Ответ Злодей Спб
Давно никакой криминальной хроники про Промеса не было. Что там в Нидерландах то?
17 марта - финальное решение по брату.
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Норд из Скайрима
Глушаков-то да, научит про баню)))
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schwein
Ооо, понятно. По той же дорожке пойдет, сначала наша легенда и угощать дорожками первого около стадиона, а потом баня, чехи, слив Абраскаля и резиновое изделие.
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san ra
Ответ Ебздрогыч
Промес гораздо больше россиянин, чем парочка бразильских соотечественников из одного клуба
Это потому что за 6 лет в России он сказал что ему нравится баня?
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three hundred bucks
Ну, тут просто бескрайний простор для гачи шуток
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Фут.Боль
Ответ Тэм Соловьёв
а бывшая жена зря устраивала сцены ревности.Глушаков был на занятиях.
Он так и говорил ей:
- С Антохой в баню собираемся, у него с левой веником удар слабоват и дыхалка пока не очень, не верила.
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Этот Райола хочет денег
Если в качестве ответного культурного обмена Промес угостил Глушакова тем, что разрешено у него на родине и осуждает УК, то у них могла получится хорошая вечеринка!
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SMART789
Горбатая гора

Реинкарнация
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Злодей Спб
Давно никакой криминальной хроники про Промеса не было. Что там в Нидерландах то?
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Джанлука Пальюка
Промес, баня и глушитель Глушакова
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Ебздрогыч
Промес гораздо больше россиянин, чем парочка бразильских соотечественников из одного клуба
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