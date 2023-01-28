Глушаков о переводе в дубль «Спартака»: «Интригами не занимались, о заговоре смешно говорить. Нас спросили, оставлять ли Карреру, ответили: «Посмотрите на результаты»

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера соцсети Дмитрий Назаров актер Спорт-Экспресс Алексей Маклаков Футбол

Денис Глушаков прокомментировал слухи о заговоре против Массимо Карреры

«Был у нас разговор с вице-президентом клуба Наилем Измайловым. Он спросил наше мнение, нужно ли оставлять Карреру.

«Принимать такие решения – ваше дело, – ответили мы. – Но посмотрите на результаты, на травмы, на то, что происходит».

О заговоре, в котором меня потом обвиняли, и говорить смешно. Руководство просто решило обсудить ситуацию с опытными игроками и имело на это полное право. Мы никакими интригами не занимались.

После перерыва на сборные проиграли дома «Ахмату». И тут началось. Перед выездом на матч Лиги Европы с «Рапидом» в Вену нас с Андреем Ещенко отправили в дубль за... лайки, которые мы поставили под стихом актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который постоянно в поэтической форме высказывал все, что думает о нашей игре.

У нас с Назаровым близкого общения не было, это другой актер и болельщик «Спартака», Алексей Маклаков, был вместе с Ребровым и Комбаровым в моей бане.

Никакого злого умысла, желания атаковать Массимо у меня и близко не было. Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру. Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили.

Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их. Вот скажите – если бы реально был заговор, нас могли бы на месяц выгнать из основы за лайки? Дало бы руководство клуба Каррере это сделать?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koskyan
Ответ OldRedWhite
Удивительная политическая близорукость у этого Глушакова !
Близорукость была, когда он в эти игры решил поиграть. Когда играешь пешкой в чужой игре жди, что тобой попользуются и выкинут. А вот то, что уже больше 5 лет пытается себя отмыть и оправдать - это идиотизм. Все и так уже знают правду или она им вообще не интересна. Да и фигура самого Дениса уже мало кому интересна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koskyan
Ответ улъблюдок
Комментарий удален
А играть после ухода Карреры тоже агентская мафия мешала. Глушак в составе "-1" игрок на поле. Да и партнёры многие ему пас не отдавали даже когда он стоял один. Отдавали в борьбу, сопернику, только не Денису. А сливы переписок тоже агентская мафия делала? Может и да, но то, что переписка реальная Денис ещё ни разу не опроверг. Наоборот только подтверждает во всех интервью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Артем Алмазов
Понятно же, что коммент на злобу дня. Но и слова Глушакова, подозреваю, не просто так публикуют сейчас.
А я о чём ?
Сам признался : поставил лайк !
С другой стороны - это явка с повинной …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Don_Krebs
Резиновое вранье. На правильную букву у него фамилия.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ улъблюдок
Комментарий удален
Ждать, нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ Александр Поливенко
А ты не подумал о том, что Ещ после всего этого на публику промолчал, а Глушаков -нет. Отсюда и реакция Массимо именно на Артёма. И вообще, это уже околофутбольная тема... Тебе что, нравилась игра перед увольнением Карреры. Нет, конечно же. А о чём тогда разговор. Потерял контроль, не показыааешь игру (а о результате не говорю), будь добр, ОСВОБОДИ дорогу другим. Потеряли мы Эмери, "благодаря" завистнику Карпуше. А где сейчас Каррера... Чего он добился после Спартака, в отличие от Унаи...
Денис Глушаков лично передо мной в Краснодаре на стадионе «Кубань» после поражения 0:4 критиковал своих одноклубников. Я даже видео выкладывал у себя в ВК.

На меня это сильное впечатление произвело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Sivka
Справедливости ради, так тогда сделал Ещенко, и к нему вопросов нет. Ещ точно не читает тексты))
А ты не подумал о том, что Ещ после всего этого на публику промолчал, а Глушаков -нет. Отсюда и реакция Массимо именно на Артёма. И вообще, это уже околофутбольная тема... Тебе что, нравилась игра перед увольнением Карреры. Нет, конечно же. А о чём тогда разговор. Потерял контроль, не показыааешь игру (а о результате не говорю), будь добр, ОСВОБОДИ дорогу другим. Потеряли мы Эмери, "благодаря" завистнику Карпуше. А где сейчас Каррера... Чего он добился после Спартака, в отличие от Унаи...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Spartakus1984
Жена его слила переписки,где он писал как сливает Картеру,а Глушак все продолжает оправдываться
Да какая разница, слил, не слил... Суть в том, что Каррера потерял контроль над коллективом. Не хрена было Массимо из за какого-то там лайка точить зуб на игрока, и пользуясь своим положением, отстранять без разбора игрока из состава. Вот именно отсюда всё пошло поехало...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Алмазов
Ответ OldRedWhite
Каррера то всё заранее знал ! Дёшево отделались : в дубль не на нары )))
Понятно же, что коммент на злобу дня. Но и слова Глушакова, подозреваю, не просто так публикуют сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Ответ Павел Ермаков
Я не понимаю почему у игроков спрашивают оставлять ли тренера?Это чушь.
А ты вспомни себя в статусе ученика школы. Если весь коллектив против определенного учителя, и его не увольняют, то каково классу. Также и здесь. Тем более Массимо конкретно потерял контроль над подопечными, и ни к чему хорошему, в случае неотставки Спартаку не сулило
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Поливенко
Да ладно уже на на Дениса наезжать. Прекрасно помню ту игру НЕ ВО ЧТО" перед увольнением Карреры. У самого даже в мыслях появилась идея распрощаться с Массимо. Ну а всё остальное это удел слабых. Массимо потерял контроль над игроками, отсюда и "результат". Да, конечно же, за чемпионство Каррере огромное спасибо. Ну а дальше что... Я бы ещё понял, если бы Массимо после увольнения достиг каких то высот (о достижениях Эмери я и речи даже не веду). Вот кого мы действительно потеряли, " благодаря " Карпину. А тут увольнение произошло по делу
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жесткий Костас
Врёт, как брешет, изделие.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Albert58
Это и было интриганство. Можно подумать один тренер за всё в ответе, а чем занимались вы. Вы перестали играть и вы сослались на результаты, о чём ещё говорить.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
Ответ Sivka
Подскакивайте на Красных зорь на шашлычки
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ улъблюдок
Комментарий удален
Подскакивайте на Красных зорь на шашлычки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
Ответ Sivka
Дата регистрации: 27 января 2023г.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ улъблюдок
Комментарий удален
Денис, я же помню, как ты вышел в Краснодаре после 0:4 на стадионе «Кубань» и рассказывал, как виноваты иностранцы
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ as45
Карреру надо было выгонять после Тосно и после того, как подарил коням место в ЛЧ. И это при самом легком, как везде писали, календаре на финише.
Дата регистрации: 5 октября 2017г.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ улъблюдок
Комментарий удален
Дата регистрации: 27 января 2023г.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivka
Ответ Cruel Snake
Глушаков человек простой... Увидел знакомое лицо и публикацию, ставит лайк и не важно, что его самого может там ##### покрывают.
Справедливости ради, так тогда сделал Ещенко, и к нему вопросов нет. Ещ точно не читает тексты))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
Ответ Павел Ермаков
Я не понимаю почему у игроков спрашивают оставлять ли тренера?Это чушь.
Почему чушь? Если большой коллектив считает своего руководителя некомпетентным, то о качественной работе можно забыть, вне зависимости от того, является ли это мнение верным. Поэтому спросить мнение игроков вполне разумно.
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tigo_Volchara93
Ответ Wiley Fox
Кого эта субстанция обманет? Секту борзыкина только Шишкановские и тамбовские убрали Карреру через своих крепостных футболистов, вроде жжикии и глушакова Убрали Карреру, развалили легионерский кулак, который тащил Спартак вопреки уродцам
Есть доказательство что жикия и глушак Шишкановские и тамбовские ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пользователь заблокирован
Ответ Сергей Круглов
Я уже да же и не вспоминаю и не вникаю, что он говорит значения не имеет, ни его ни Дзюбы больше не существует
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Slavnov
ну вот посмотрите адекватно,без пристрастий,человек не работал главным,приезжает в другую страну,тренером защитников, в разгаре сборов,потом,начало сезона,главного убирают и он тренирует....не в сборах,не в трансферах он участие не принимал,его штаб,остатки от прежнего главного тренера,он выигрывает чемпионство,дальше лишь падение результатов в любой стране,где бы он не работал,сейчас его даже в серию B не зовут,скажите работа в России не определяет,ок,но в то же время тренерами там берут людей вообще без опыта и в серию А,сальва бокетти например,поэтому вполне логичный вопрос возникает
Сальваторе Боккетти неуместный пример, он в структуре клуба работал до назначения по сути И.О. тренером, то есть он был временным вариантом. Сейчас он ассистент Марко Заффарони.

Титул он все же выиграл, кто знает, назначь другого - может и этого титула не было бы. Повезло где-то? Да, но почему ни до, ни после таких результатов никто не добился? Плюс еще Севилью громили в ЛЧ, ничья с Ливерпулем дома. Были и провалы. Возможно его проблема в том, что ему нужен помощник хороший. Именно с этим можно связать падение результатов, ну и раздевалку упустил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ Dan Kennedy
Спартак выиграл потому, что у конкурентов проблемы. Локомотив выиграл потому, что у конкурентов проблемы. Зенит выигрывает какой год потому, что у конкурентов проблемы. И вообще Газпром всё купил. Продолжаем обесценивать результаты наших клубов дальше, так-же и результаты тренеров.
ну вот посмотрите адекватно,без пристрастий,человек не работал главным,приезжает в другую страну,тренером защитников, в разгаре сборов,потом,начало сезона,главного убирают и он тренирует....не в сборах,не в трансферах он участие не принимал,его штаб,остатки от прежнего главного тренера,он выигрывает чемпионство,дальше лишь падение результатов в любой стране,где бы он не работал,сейчас его даже в серию B не зовут,скажите работа в России не определяет,ок,но в то же время тренерами там берут людей вообще без опыта и в серию А,сальва бокетти например,поэтому вполне логичный вопрос возникает
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий