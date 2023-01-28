Глушаков о переводе в дубль «Спартака»: «Интригами не занимались, о заговоре смешно говорить. Нас спросили, оставлять ли Карреру, ответили: «Посмотрите на результаты»

прокомментировал слухи о заговоре против .

«Был у нас разговор с вице-президентом клуба Наилем Измайловым. Он спросил наше мнение, нужно ли оставлять Карреру.

«Принимать такие решения – ваше дело, – ответили мы. – Но посмотрите на результаты, на травмы, на то, что происходит».

О заговоре, в котором меня потом обвиняли, и говорить смешно. Руководство просто решило обсудить ситуацию с опытными игроками и имело на это полное право. Мы никакими интригами не занимались.

После перерыва на сборные проиграли дома «Ахмату». И тут началось. Перед выездом на матч Лиги Европы с «Рапидом» в Вену нас с отправили в дубль за... лайки, которые мы поставили под стихом актера и болельщика «Спартака» , который постоянно в поэтической форме высказывал все, что думает о нашей игре.

У нас с Назаровым близкого общения не было, это другой актер и болельщик «Спартака», Алексей Маклаков, был вместе с Ребровым и Комбаровым в моей бане.

Никакого злого умысла, желания атаковать Массимо у меня и близко не было. Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру. Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили.

Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их. Вот скажите – если бы реально был заговор, нас могли бы на месяц выгнать из основы за лайки? Дало бы руководство клуба Каррере это сделать?» – сказал бывший полузащитник « ».