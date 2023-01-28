Глушаков о переводе в дубль «Спартака»: «Интригами не занимались, о заговоре смешно говорить. Нас спросили, оставлять ли Карреру, ответили: «Посмотрите на результаты»
Денис Глушаков прокомментировал слухи о заговоре против Массимо Карреры.
«Был у нас разговор с вице-президентом клуба Наилем Измайловым. Он спросил наше мнение, нужно ли оставлять Карреру.
«Принимать такие решения – ваше дело, – ответили мы. – Но посмотрите на результаты, на травмы, на то, что происходит».
О заговоре, в котором меня потом обвиняли, и говорить смешно. Руководство просто решило обсудить ситуацию с опытными игроками и имело на это полное право. Мы никакими интригами не занимались.
После перерыва на сборные проиграли дома «Ахмату». И тут началось. Перед выездом на матч Лиги Европы с «Рапидом» в Вену нас с Андреем Ещенко отправили в дубль за... лайки, которые мы поставили под стихом актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, который постоянно в поэтической форме высказывал все, что думает о нашей игре.
У нас с Назаровым близкого общения не было, это другой актер и болельщик «Спартака», Алексей Маклаков, был вместе с Ребровым и Комбаровым в моей бане.
Никакого злого умысла, желания атаковать Массимо у меня и близко не было. Я даже не слушал стих, в котором Назаров раскритиковал Карреру. Просто перед тем сидел в каком-то паблике «Спартака» и увидел фото Дмитрия Юрьевича в шапке фонда борьбы с лейкемией #СамоеВремяЖить, которую мы ему незадолго до того и подарили.
Поэтому на автомате, увидев посты с Назаровым, лайкал их. Вот скажите – если бы реально был заговор, нас могли бы на месяц выгнать из основы за лайки? Дало бы руководство клуба Каррере это сделать?» – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Сам признался : поставил лайк !
С другой стороны - это явка с повинной …
На меня это сильное впечатление произвело.
Титул он все же выиграл, кто знает, назначь другого - может и этого титула не было бы. Повезло где-то? Да, но почему ни до, ни после таких результатов никто не добился? Плюс еще Севилью громили в ЛЧ, ничья с Ливерпулем дома. Были и провалы. Возможно его проблема в том, что ему нужен помощник хороший. Именно с этим можно связать падение результатов, ну и раздевалку упустил.