Тебас о контракте Гави: «У «Барсы» было 20 дней, и они опоздали с подачей иска. Он сможет играть, если будет доступен»

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Гави Футбол

Хавьер Тебас прокомментировал аннулирование нового контракта Гави с «Барселоной».

Ранее каталонцы не смогли заявить Гави за основную команду из-за раздутой ведомости зарплат. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, и вместо 30-го номера полузащитник получил 6-й. Ла Лига подала апелляцию, и суд аннулировал свое решение, так как «Барселона» подала иск после истечения крайнего срока. Клуб намерен обжаловать решение суда.

«Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает.

У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. «Барса» подаст апелляцию, и судья вынесет решение», – сказал президент Ла Лиги.

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18 комментариев

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Pedri
Э Тебас 🤡🤡🤡 у тебя нет дело кроме найти ошибки Барселону!!!
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Nike of FW
Напомните а почему барса вообще пошла в суд ? не из -за того ли что какой то поклоник ФК Мадрид запретил в оностороннем порядке регистрировать контракт Гави в Ла Лиге ?
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v.belorussky
"Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави"

Лол, то есть, когда суд разрешил, то он типа не заметил, что иск был подан якобы после истечения крайнего срока?)
Самим не стыдно так себя позорить?
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AnMe
Ответ Muradona69
Феерический идиот, этот тебас, краснокнижный, я бы сказал! В то время, когда Да Лига, по большому счету, остаётся единственным, наряду с Бундес, соперником АПЛ, с их деньгами, спонсорами и возможностями, этот идиот делает всё, чтоб собственную лигу ослабить! Мне кажется, что прямые соперники не нанесут столько вреда лиге, сколько наносит кретин, её возглавляющий...
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ЧИКО
Самое интересное тут то, что суд аннулировал своё решение только из за опоздания подачи документов, и нигде не говориться, что сама регистрация незаконна. Если окажется, что на самом деле причина в опоздании подачи документов, в чём я почти не сомневаюсь, то получается, что у Барсы на самом деле не Юридический департамент а сброд каких-то неграмотных хренов-юристов, которые уже неоднократно продемонстрировали свои «профессиональные навыки». Это очень не приятно и больно…..
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AnMe
Ла Лига уже вымораживает, честное слово
На верхушке такие иди ты сидят
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Фёдор Кузнецов
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Как же достал этот реаловский пес
Так не голосуйте за него вон Реал не голосует
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zhukas58
Какой же вредитель этот Тебас, не регистрировать своего же воспитанника - это полный бред
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Nike of FW
То есть , решение незаконное решение Ла Лиги оспоренное в суде отменили из за того, что не вовремя зарегистрировали жалобу?
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Muradona69
Феерический идиот, этот тебас, краснокнижный, я бы сказал! В то время, когда Да Лига, по большому счету, остаётся единственным, наряду с Бундес, соперником АПЛ, с их деньгами, спонсорами и возможностями, этот идиот делает всё, чтоб собственную лигу ослабить! Мне кажется, что прямые соперники не нанесут столько вреда лиге, сколько наносит кретин, её возглавляющий...
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Nike of FW
Ответ arspurs9
Эталонный бред
Все верно вы говорите, это эталонная мадридско-кабинетная бредятина
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arspurs9
Ответ EminenceGrise
Сначала ввел идиотские правила и запреты. Потом официально запрещал регистрацию контракта под левыми предлогами все зимнее ТО. Потом в самом конце января проиграл суд и вынужден был в последний момент согласиться на регистрацию контракта. Но и после этого не остановился и пошел дальше по судам, лишь бы отобрать у Барсы перспективного молодого игрока, причинить тем самым большой экономический ущерб клубу и ослабить Ла Лигу. Вот так вот Тебас "заботится" о Барсе. Мало кто делал Барсе и Ла Лиге вреда больше.
Эталонный бред
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Sergey Kuznetsov
Ответ nobrainnopain
Барса намеренно чуть нарушает сроки, зато потом орет не хуже Паниковского) А хомяки сразу видят руку Реала🤣
сегодня как Паниковский, завтра как Фунт)
+1
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EminenceGrise
Сначала ввел идиотские правила и запреты. Потом официально запрещал регистрацию контракта под левыми предлогами все зимнее ТО. Потом в самом конце января проиграл суд и вынужден был в последний момент согласиться на регистрацию контракта. Но и после этого не остановился и пошел дальше по судам, лишь бы отобрать у Барсы перспективного молодого игрока, причинить тем самым большой экономический ущерб клубу и ослабить Ла Лигу.

Вот так вот Тебас "заботится" о Барсе. Мало кто делал Барсе и Ла Лиге вреда больше.
+20
-10
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nobrainnopain
Барса намеренно чуть нарушает сроки, зато потом орет не хуже Паниковского) А хомяки сразу видят руку Реала🤣
+2
-7
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Как же достал этот реаловский пес
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Кан и Баллак сидят в баре
Там что ли студенты работают у них в офисах? все хвосты на последний день оставлять, а потом еще ныть, что не успели.
Прям ностальгия нахлынула по учебным временам)
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Wekil Halylow
что ты такое?
+9
-6
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