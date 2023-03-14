Тебас о контракте Гави: «У «Барсы» было 20 дней, и они опоздали с подачей иска. Он сможет играть, если будет доступен»

прокомментировал аннулирование нового контракта Гави с «Барселоной».

Ранее каталонцы не смогли заявить за основную команду из-за раздутой ведомости зарплат. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, и вместо 30-го номера полузащитник получил 6-й. подала апелляцию, и суд аннулировал свое решение, так как « » подала иск после истечения крайнего срока. Клуб намерен обжаловать решение суда.

«Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает.

У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. «Барса» подаст апелляцию, и судья вынесет решение», – сказал президент Ла Лиги.

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