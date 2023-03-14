Тебас о контракте Гави: «У «Барсы» было 20 дней, и они опоздали с подачей иска. Он сможет играть, если будет доступен»
Хавьер Тебас прокомментировал аннулирование нового контракта Гави с «Барселоной».
Ранее каталонцы не смогли заявить Гави за основную команду из-за раздутой ведомости зарплат. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, и вместо 30-го номера полузащитник получил 6-й. Ла Лига подала апелляцию, и суд аннулировал свое решение, так как «Барселона» подала иск после истечения крайнего срока. Клуб намерен обжаловать решение суда.
«Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает.
У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. «Барса» подаст апелляцию, и судья вынесет решение», – сказал президент Ла Лиги.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лол, то есть, когда суд разрешил, то он типа не заметил, что иск был подан якобы после истечения крайнего срока?)
Самим не стыдно так себя позорить?
На верхушке такие иди ты сидят
Вот так вот Тебас "заботится" о Барсе. Мало кто делал Барсе и Ла Лиге вреда больше.
Прям ностальгия нахлынула по учебным временам)