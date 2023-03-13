«Барса» заявила, что вовремя подала заявление о контракте Гави. Он будет зарегистрирован как игрок основы, пока не будет принято окончательное решение

Теги Барселона Ла Лига Гави Футбол

«Барселона» отреагировала на отмену регистрации нового контракта Гави. 

Напомним, в декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играл под 30-м номером, хотя хотел 6-й. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а Ла Лига подала апелляцию

Сегодня суд аннулировал решение о регистрации контракта полузащитника, поскольку «Барселона» подала свой иск после истечения крайнего срока.

Клуб уверяет, что заявление было подано в срок, и может подать апелляцию. Гави будет зарегистрирован как игрок основной команды, пока не будет принято окончательное решение по этому делу. 

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34 комментария

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Tutto Putto
Со всех сторон душат команду, как можно прям всем одновременно идти против..
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Raul14
Шапито надоело! каждый день одно нытье))
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Zidan GOAT
Ответ Goofts
Уефа хочет подмять Барселону с помощью ручного пса Тебача и Ла лиги. Пересу тоже не будет не легко, такое чувство, что Реал на закуску оставляют
Реал не занимается ничем противозаконным, чтобы на него могли что либо повесить
Реал судейскому корпусу не платил и никаких рычагов не дергал
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Экселлент
Как же это все достало уже,если честно!
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zhukas58
Тебас очень помогает развитию лиги и испанского футбола в целом, запрещая регистрировать своего воспитанника Барселоне
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Gagarin Party
Ответ Adam Murdalov
быстрее бы барсе перейти в лигу 1, прессуют со всех сторон, когда даже прокуратура из висомух доказательств нечего не предоставила, но барсу все ровно уже оклеветали ( подкуп судей?) откуда у этого растут ноги? хотя 20 судей уже подали в суд за кливету и даже 1 еще не сказал что это правда, ОДИН СУДЬЯ ДАЖЕ ЭТО НЕ ПОДТВЕРДИЛ, хотя сегодня была статья как один судья говорил что перес предлагал ему судить эль Классико, то что происходит с барсой несправедливо ( пока недакажут факт подкупа )
какую лигу 1?😂
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Рустам Атаев
Ответ Эрнандес Эрнандес
Больше чем цирк)
реал меньше чем клуб!
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Рустам Атаев
Ответ John Brown
не клуб а цирк...
реал всегда был и будет цирком
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Рустам Атаев
Ответ Parce
Так может хватит в комментариях каждого поста про Барсу сидеть, раз надоело
точно. он просто болен реально!
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Рустам Атаев
Ответ Эрнандес Эрнандес
Что ни новость, то скандал 🤦🏻‍♂️ Барса реально уже надоела всем!!!
если надоела лови минус)))
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Рустам Атаев
Вообще испанская федерация футбола самая худшая в Европе и сама корумпированна до предела.
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Путин - герой Росии
Гави это типа Хави только ГОВЕННЫЙ БГГГГГГГГ АХАХАХА
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МГЕР
Ответ Леван Мкртчян
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Ахпер, даже не сомневайся, что вовремя подала, это просто явная атака со всех сторон, боюсь скоро до гааги дойдёт
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Parce
Ответ Эрнандес Эрнандес
Что ни новость, то скандал 🤦🏻‍♂️ Барса реально уже надоела всем!!!
Так может хватит в комментариях каждого поста про Барсу сидеть, раз надоело
+12
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Эрнандес Эрнандес
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Эрнандес Эрнандес
Ответ John Brown
не клуб а цирк...
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John Brown
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Goofts
Уефа хочет подмять Барселону с помощью ручного пса Тебача и Ла лиги. Пересу тоже не будет не легко, такое чувство, что Реал на закуску оставляют
«Не будет не легко» ?

Нормально же)
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Леван Мкртчян
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Miraziz Ergashev
Ответ Игорь Климов
Кто-то уж очень сильно не хочет, чтобы Гави играл за Барселону, и кто бы это мог быть?
Честно что меня удивляет в игре Гави самоотдача. Без этого он не был бы этим Гави. У него техника хуже чем у Педри. Но как он прессингуе, и борется до конца вызывает лишь уважение.
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Ja BRITER
Ответ 3fz64j5nvq
Зубы обломятся кусать Реал
у этих зверей не сломаются
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Спартак Уокер
Вот и хорошо
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3fz64j5nvq
Ответ Goofts
Уефа хочет подмять Барселону с помощью ручного пса Тебача и Ла лиги. Пересу тоже не будет не легко, такое чувство, что Реал на закуску оставляют
Зубы обломятся кусать Реал
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ljolik888
Тут уже больше пахнет политикой . Каждая новость о Барселоне в связи ситуацией о типо подкупе судей настораживает . Испания хочет остаться Испанией . И сейчас очень много вариантов развития событий в мире . Не удивлюсь , если это все сделанно для Мадрида - правда не футбольного .
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sports!
Ответ Goofts
Уефа хочет подмять Барселону с помощью ручного пса Тебача и Ла лиги. Пересу тоже не будет не легко, такое чувство, что Реал на закуску оставляют
ты прав Пересу не будет не легко
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