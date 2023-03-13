«Барса» заявила, что вовремя подала заявление о контракте Гави. Он будет зарегистрирован как игрок основы, пока не будет принято окончательное решение

«Барселона» отреагировала на отмену регистрации нового контракта Гави.

Напомним, в декабре стало известно, что каталонцы не могут заявить Гави за основу из-за раздутой ведомости зарплат, из-за чего он играл под 30-м номером, хотя хотел 6-й. Позднее суд разрешил «Барселоне» зарегистрировать новый контракт Гави, а подала апелляцию.

Сегодня суд аннулировал решение о регистрации контракта полузащитника, поскольку « » подала свой иск после истечения крайнего срока.

Клуб уверяет, что заявление было подано в срок, и может подать апелляцию. будет зарегистрирован как игрок основной команды, пока не будет принято окончательное решение по этому делу.

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