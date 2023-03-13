прокомментировал коррупционный скандал с «Барселоной».

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) .

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, является ли этот момент худшим в истории испанского футбола.

«Да, насколько я помню. Проблема, с которой мы столкнулись, является самой серьезной. Были некоторые выплаты вице-президенту CTA, их признала « ». Это что-то ненормальное. Из-за этого возникает напряжение, которое можно понять. На карту поставлена репутация нашего футбола.

Мне стыдно. Мне стыдно. У нас нет никаких объяснений со стороны «Барселоны». Есть первое заявление от совета директоров. Они говорят, что все так делали, но это не так.

Нападение [на других] или виктимизация – не самая подходящая реакция в этой ситуации. Если они разберутся в ситуации, они прояснят ее всем нам», – сказал Тебас.

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