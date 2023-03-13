Тебас считает скандал с «Барсой» худшим моментом в испанском футболе: «Наша репутация поставлена на карту. Мне стыдно. Объяснений от клуба нет»
Хавьер Тебас прокомментировал коррупционный скандал с «Барселоной».
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, является ли этот момент худшим в истории испанского футбола.
«Да, насколько я помню. Проблема, с которой мы столкнулись, является самой серьезной. Были некоторые выплаты вице-президенту CTA, их признала «Барселона». Это что-то ненормальное. Из-за этого возникает напряжение, которое можно понять. На карту поставлена репутация нашего футбола.
Мне стыдно. Мне стыдно. У нас нет никаких объяснений со стороны «Барселоны». Есть первое заявление от совета директоров. Они говорят, что все так делали, но это не так.
Нападение [на других] или виктимизация – не самая подходящая реакция в этой ситуации. Если они разберутся в ситуации, они прояснят ее всем нам», – сказал Тебас.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
За симуляции Дрогба должен был получить жёлтую как минимум , а Баллак должен был получит красную что на камп ноу, что на СБ. Что тут точно подстроено, это красная Абидалью , на пустом месте, за симуляции Анелька. Но почему то это по вашему , играть в меньшинстве 35 минут при счёте 1 - 0, ну такая мелочь не значительная, но за каждое падение Дрогба должны были назначить пенальти.
Мне не зачем пересмотреть матч, а вот вам стоит пересмотреть что первый матч , что второй. И посчитать эпизоды, кому больше помогали.
Тут вопрос , скорее, мотивации этих платежей при том же Лапорте. Негрейра возможно использовал простой шантаж для пролонгации схемы.
Но тут просто догадки, трудно что-то сказать определенно
Ты так возносишь Тебаса, будто никто иной не решал бы вопрос распределения ТВ прав в Ла Лиге кроме него.
Уровень чемпионата упал при и тут глупо спорить. Севилья, Атлетико и другие испанские клубы и зарабатывали ранее от телеправ меньше, но постоянно шумели в еврокубках. Сейчас даже зарабатывающая гораздо больше ща сезон от ТВ прав Севилья упала в уровне.
Месси и Роналду, да. Но Месси, то только перед прошлым сезоном, а Роналду гораздо раньше - Реал стал менее привлекательным клубом. Да вроде бы нет. Барселена и Реал клубы бренды. Но даже несмотря на это, многие игроки при возможности перейти смотрят на АПЛ. Не Серию А, где был Роналду с кучей ка́к ты говоришь глоров, не на Лигу 1 с Месси и Мбаппе, а АПЛ. То же самое и Ла Лига. Статус сильной лиги утрачен. И даже Реал выигрывающий Лигу чемпионов не всех привлекает.
А как считаете, лапорта и гаспар тоже в этом воровстве были замешаны? 🤔 Тк платежи еще со времен гаспара пошли.
Во-первых я тебя успокою, расформировать БЧК не в моей компетенции. Как одна из форм наказания к ним может быть применима, ликвидация юридического лица. Но это почти нереалистично.
Клевета)) Но это правда смешно. С таким же успехом можешь жаловаться на sports.
По сравнению с двадцатью годами выплат судьям, даже проделки Ювентуса это детский сад
начнут оправдываться, скажут " а ,они точно виновны"
Промолчат " точно они виновны".
по этому молчат . неважно, они будут говорить или молчать, по-любому будут выглядеть виноватыми .так зачем разговаривать ????
Кроме этого, Это не его дело доказывать что он прав .Это дело суда доказать ,что он не прав!!!
Хотя версия с воровством гораздо логичнее... но куда как скучнее, это да.
Иначе этот позор никак не смыть.
Куда смотрели ФИФА, УЕФА.