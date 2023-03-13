Тебас считает скандал с «Барсой» худшим моментом в испанском футболе: «Наша репутация поставлена на карту. Мне стыдно. Объяснений от клуба нет»

Теги Барселона Ла Лига Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас прокомментировал коррупционный скандал с «Барселоной». 

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Президент Ла Лиги ответил на вопрос о том, является ли этот момент худшим в истории испанского футбола. 

«Да, насколько я помню. Проблема, с которой мы столкнулись, является самой серьезной. Были некоторые выплаты вице-президенту CTA, их признала «Барселона». Это что-то ненормальное. Из-за этого возникает напряжение, которое можно понять. На карту поставлена репутация нашего футбола.

Мне стыдно. Мне стыдно. У нас нет никаких объяснений со стороны «Барселоны». Есть первое заявление от совета директоров. Они говорят, что все так делали, но это не так.

Нападение [на других] или виктимизация – не самая подходящая реакция в этой ситуации. Если они разберутся в ситуации, они прояснят ее всем нам», – сказал Тебас. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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76 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ бек саидов
Есть доказательства? За клевету есть статья. Ты будто все эти 20 лет был посредником этого дело и теперь решил всем рассказать правду? Хотелки халамадрид и не такое пожелает. А вот про подарки в сумочках реала ты забыл? Это что, если не взятка? Так расформируй реал, если имеешь власть.
У этого 🤡 все как и перед ЧМ : Аргентина не выиграет, она недостойна... А если выиграет, то там всё куплено... Хе .. Так и здесь : БЧК надо расформировать... А, если нет доказательств - всё равно всё куплено... Шизофренический детский сад продолжается... А будет всё как говорил, а не так как ромашке хочется : Аргентина - Чемпион, здесь ничего не докажут, да и нет доказательств, один паклеп, Барса - Чемпион, 100 -й трофей в Каталонию против 99 у Мадрида, Реал - 0 трофеев за сезон... Очередной удар по секте Мадрида и гелевого ... Вроде всё... Хе ..
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бек саидов
Ответ Катя Бурова
пересмотри матч, Пике вот вообще рукой не играл, Дрогба не цепляли, ну и Баллак конечно же на последних минутах не попал в руку игроку барсы. Да, удаление Абидаля липовое , но это не отменяет факта того, что пенальти должны были быть
И конешно в начале матча мяч не попал в руки Баллак , да? А в первом матче на камп ноу Баллак не наиграл на красную , так? Не дали пенальти , потому что не фолили против Анри, а просто завалили в своей штрафной , так?
За симуляции Дрогба должен был получить жёлтую как минимум , а Баллак должен был получит красную что на камп ноу, что на СБ. Что тут точно подстроено, это красная Абидалью , на пустом месте, за симуляции Анелька. Но почему то это по вашему , играть в меньшинстве 35 минут при счёте 1 - 0, ну такая мелочь не значительная, но за каждое падение Дрогба должны были назначить пенальти.
Мне не зачем пересмотреть матч, а вот вам стоит пересмотреть что первый матч , что второй. И посчитать эпизоды, кому больше помогали.
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Ллб
Ответ lovet41348
Отлично по полочкам разложили, респект! 👍 Придерживаюсь того же мнения. А как считаете, лапорта и гаспар тоже в этом воровстве были замешаны? 🤔 Тк платежи еще со времен гаспара пошли.
Почти на 100% они делали то же самое , в смысле платежи шли ежегодно , но плавали по самому размеру и при их сроке тоже.
Тут вопрос , скорее, мотивации этих платежей при том же Лапорте. Негрейра возможно использовал простой шантаж для пролонгации схемы.
Но тут просто догадки, трудно что-то сказать определенно
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Kheolhea
Ответ бек саидов
Есть доказательства? За клевету есть статья. Ты будто все эти 20 лет был посредником этого дело и теперь решил всем рассказать правду? Хотелки халамадрид и не такое пожелает. А вот про подарки в сумочках реала ты забыл? Это что, если не взятка? Так расформируй реал, если имеешь власть.
Ахахахах, смешной ты, мальчик
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San San
Ну, Барса очень легко может перейти в другой чемпионат. Португалия, Франция - просто с радостью примет такой огромный клуб в свой чемпионат.
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Yusuf Evloev
Ответ alberto-m
Наверное потому что за Реал тогда играли Рамос и Пепе который били всех и всё на своём пути может быть из-за этого возможно до ворот Барселоны практически не доходило ни одна команда потому что Барселона держал у себя мяч как минимум 75% игры может быть из-за этого ну вряд ли ты что-то понимаешь в футболе а то бы не писала эту чушь.
ты хочешь сказать что ни одной контратаки небыло в играх что за чушь, даже сейчас ослабленная севилья играет очень сильно в конртратаки а что говорить про те времена севилья атлетико валенсия вильяреалл заточенные на контратаки. и ты хочешь сказать что у барсы настолько сильная зашита была, даже близко не было, один маскреано () играл хорошо в зашите и все
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Катя Бурова
Ответ бек саидов
Пусть поначалу заводят дело по Кашшай с Чакыром. И подтянут Оливера с Рокки. А потом можно и эвребе, пусть ответит , за какие вознаграждение удалил Абидалья.
пересмотри матч, Пике вот вообще рукой не играл, Дрогба не цепляли, ну и Баллак конечно же на последних минутах не попал в руку игроку барсы. Да, удаление Абидаля липовое , но это не отменяет факта того, что пенальти должны были быть
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hannibal ante portas
жаль глоров барсы, все эти годы они болели за заряженный клуб, все победы были куплены, все эмоции результат обмана соперника и болельщиков, с целью заработка на этом
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M93
Ответ Катя Бурова
огромное количество звёзд?) ты смеешься? чемпионат 2х команд и иногда Атлетико, звезды были может в 2006 году, когда ещё была жива Валенсия, Галактикос не разбежались, была Барселона, Вильярреал, Депортиво ещё что-то мог с Севильей, Бетис играл в ЛЧ, тогда ещё да. Но сейчас это чемпионат 2-3 команд, из года в год, и только матчи с ними и можно смотреть. Условный матч Алавес-Эльче мало кого заинтересует, я лично предпочитаю смотреть АПЛ ввиду того, что там матчей интересных больше, а почему? а потому что даже команда, стоящая на вылет получит больше, чем команда из середины таблицы ла Лиги и сможет укрепить состав и как следствие, показать результат лучше. в Ла Лиге всё очень завязано на Барселоне и реале, остальные клубы доедают крохи
Распределение доходов в Ла Лиге давно смотрела? Там уже не один год иначе, чем как ты говоришь было раньше. Конечно не так , как в АПЛ, но уже по другому. При этом глава АПЛ зарабатывает 850 тысяч в год, а Тебас около 4 млн.
Ты так возносишь Тебаса, будто никто иной не решал бы вопрос распределения ТВ прав в Ла Лиге кроме него.
Уровень чемпионата упал при и тут глупо спорить. Севилья, Атлетико и другие испанские клубы и зарабатывали ранее от телеправ меньше, но постоянно шумели в еврокубках. Сейчас даже зарабатывающая гораздо больше ща сезон от ТВ прав Севилья упала в уровне.

Месси и Роналду, да. Но Месси, то только перед прошлым сезоном, а Роналду гораздо раньше - Реал стал менее привлекательным клубом. Да вроде бы нет. Барселена и Реал клубы бренды. Но даже несмотря на это, многие игроки при возможности перейти смотрят на АПЛ. Не Серию А, где был Роналду с кучей ка́к ты говоришь глоров, не на Лигу 1 с Месси и Мбаппе, а АПЛ. То же самое и Ла Лига. Статус сильной лиги утрачен. И даже Реал выигрывающий Лигу чемпионов не всех привлекает.
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lovet41348
Ответ Ллб
Какой налоговый вычет-то? Когда прочитал что-то по теме , но ничего не понял из прочитанного, а хейтерская натура требует написать наброс) Они провели платеж консалтинговой фирме Негрейре в размере почти 900 тысяч, из которых тот должен был заплатить такой же налог на прибыль, как и заплатила бы сама Барса ,в случае если бы они остались на балансе Барселоны. Это даже не шило на мыло, а просто смех) То что сама облагаемая налоговая база Барсы уменьшилась - ровным счетом ничего не дает в этой схеме. Все это обыкновенная и простейшая схема воровства из бюджета Барсы. Придумали фиктивную услугу , провели по ней платеж , заплатили налог, а остаток попилили между собой. Покупая судей платят в конвертах, а не проводят реальные платежи между контрагентами , подставляя и себя и других с риском получить срок для всех фигурантов
Отлично по полочкам разложили, респект! 👍 Придерживаюсь того же мнения.

А как считаете, лапорта и гаспар тоже в этом воровстве были замешаны? 🤔 Тк платежи еще со времен гаспара пошли.
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Роман
Ответ бек саидов
Есть доказательства? За клевету есть статья. Ты будто все эти 20 лет был посредником этого дело и теперь решил всем рассказать правду? Хотелки халамадрид и не такое пожелает. А вот про подарки в сумочках реала ты забыл? Это что, если не взятка? Так расформируй реал, если имеешь власть.
Что ты такое несёшь?) Иногда нужно быть проще.
Во-первых я тебя успокою, расформировать БЧК не в моей компетенции. Как одна из форм наказания к ним может быть применима, ликвидация юридического лица. Но это почти нереалистично.

Клевета)) Но это правда смешно. С таким же успехом можешь жаловаться на sports.
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шампион
Это не сегунда, это лига Каталунии.
По сравнению с двадцатью годами выплат судьям, даже проделки Ювентуса это детский сад
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Катя Бурова
а так - в Сегунду на самом деле эту судейскую команду, 3 железных не назначенных в ворота барсы в полуфинале ЛЧ 2009 я надолго запомню. Судьба начинает возвращать долги, далее ждём историю с покупкой Неймара. ещё раз раз-в сегунду судейскую команду. А ещё слаще всего -что теперь фанов Барселоны остальные болельщики всегда будут стыдить за это, и барсофаны всегда будут искать оправдания, щас вот говорят про распил денег, что по сути тоже позор для клуба Неприятная , судейская, коррупционная командишка
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бек саидов
Ответ TC@ER18
С негрейрой все понятно. А когда будет продолжения по делу Эвребе? 😂
Пусть поначалу заводят дело по Кашшай с Чакыром. И подтянут Оливера с Рокки. А потом можно и эвребе, пусть ответит , за какие вознаграждение удалил Абидалья.
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бек саидов
Ответ Роман
За 20 лет проплаченного судейства, если всё же докажут, БЧК надо расформировать. Иначе этот позор никак не смыть. Куда смотрели ФИФА, УЕФА.
Есть доказательства? За клевету есть статья. Ты будто все эти 20 лет был посредником этого дело и теперь решил всем рассказать правду? Хотелки халамадрид и не такое пожелает. А вот про подарки в сумочках реала ты забыл? Это что, если не взятка? Так расформируй реал, если имеешь власть.
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Рискну предположить
Ответ Пенс
А какие могут быть объяснения? Просто пазл сложился и всё. Люди видели, что происходит судейский беспредел в матчах бчк, а теперь этому появилось объяснение. Просто так судьям клубы не платят.
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lovet41348
Ответ M93
Тебас первым должен уйти в отставку. При нем Ла Лига из лучшего и самого сильного чемпионата скатилась.
Это факт. Еще и кабальную мер зость с cvc пытается продавливать...
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alberto-m
Ответ King_X
Если без шуток, Лапорта/Барса даже толком не отвечают, в чем дело, с чем связаны переводы А лишь орут о заговоре/наглой подтасовке аудио- и видеоряда (с)
А зачем отвечать ???
начнут оправдываться, скажут " а ,они точно виновны"
Промолчат " точно они виновны".
по этому молчат . неважно, они будут говорить или молчать, по-любому будут выглядеть виноватыми .так зачем разговаривать ????
Кроме этого, Это не его дело доказывать что он прав .Это дело суда доказать ,что он не прав!!!
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lovet41348
Ответ Madison Ivy 420
Действительно ли никто не допускает, что факт выплат Негрейре может быть связан с обычным отмыванием бабла команды Бартомеу и Негрейры под видом отчетов о судьях? Ведь самой Ла Лиге и федерации футбола Испании невыгодна репутация подкупных судей🤔
Хейтерам это явно не хочется признавать 😄

Хотя версия с воровством гораздо логичнее... но куда как скучнее, это да.
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Yusuf Evloev
Ответ Роман
За 20 лет проплаченного судейства, если всё же докажут, БЧК надо расформировать. Иначе этот позор никак не смыть. Куда смотрели ФИФА, УЕФА.
в сторону псж
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Роман
За 20 лет проплаченного судейства, если всё же докажут, БЧК надо расформировать.
Иначе этот позор никак не смыть.
Куда смотрели ФИФА, УЕФА.
+6
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alberto-m
Ответ Ллб
Инвойсы [ счета на оплату от исполнителя заказа] уже опубликовали. Сами платежи тоже все на поверхности. Проблема в том, что налоговая ( а сейчас прокуратура) не оценили услуги Негрейры на такие суммы и считают эти платежи фиктивными. Так как Барса не смогла даже предоставить те видеоматериалы за которые она как-бы платила деньги. Преступупная схема с воровством из бюджета Барсы , через оплату фиктивных услуг от подставную фирмы -- ясна как божий день. Выводили бабло ,затем консалтинговая фирма платила необходимый налог , а остаток уже легализованых денег фигуранты уже пилили между собой
Эти уроды также покупали никому не поднятых бразильцев и отдавали их бесплатно отмываю кучу бабла половина из этих футболистов даже не были представлены на камп ноу
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TC@ER18
С негрейрой все понятно. А когда будет продолжения по делу Эвребе? 😂
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Максат Жумагулов
Ответ бек саидов
За что ответить-то? Ответить будут на суде, если дойдёт дело до суда. А пока , писали что Нигрейро никогда не имел власть над судейским комитетом . Он лишь обеспечил информацией. Такие услуги от него получали регулярно все клубы ла лиги. Об этом и говорить( а не орёт) Лапорта. И это правда, что заговором пахнет.
Вице президент не имел власть над судьями🤣 ты что куришь сынок
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alberto-m
Ответ Катя Бурова
не отменяем того факта, что при Гвардиоле и Энрике была потрясающая команда, играли в яркий футбол, ноо странности были, например, в начале 10 годов в ла лиге в ворота барсы почти не ставили пенальти, тогда как у Реала их было обычно штук 10 за сезон что является нормальным показателем. Со стороны барсы, если докажут -нарушение вопиющее, и поступить нужно будет так же как и с Юве в 2006,то есть отобрать всё внутренние титулы,завоеванные ща хто время, только разница будет в том, что в Сегунду барса отправится с долгами, и преданных игроков типа Буффона или Дель Пьеро у них нет, да и поколение не то, можете кричать про Гави и Педро, но при понижении они сбегут
Наверное потому что за Реал тогда играли Рамос и Пепе который били всех и всё на своём пути может быть из-за этого возможно до ворот Барселоны практически не доходило ни одна команда потому что Барселона держал у себя мяч как минимум 75% игры может быть из-за этого ну вряд ли ты что-то понимаешь в футболе а то бы не писала эту чушь.
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