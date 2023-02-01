Ла Лига готовит апелляцию на регистрацию нового контракта Гави с «Барселоной»

Теги Барселона Ла Лига Гави Футбол

Ла Лига оспорит регистрацию контракта Гави с «Барселоной». 

Напомним, в сентябре клуб объявил о продлении контракта с 18-летним полузащитником до 2026 года, по условиям соглашения его зарплата должна была вырасти. В январе Ла Лига сообщила «Барсе», что 18-летнего хавбека все еще нельзя зарегистрировать как игрока основы, так как его новое соглашение не соответствует экономическим требованиям.

Вчера коммерческий суд в Барселоне разрешил «блаугране» зарегистрировать контракт, о чем клуб уведомил лигу. 

Как сообщает As, Ла Лига готовит документы для апелляции и направит заявление в суд в течение двух недель. Если суд согласится с доводами лиги, то регистрация хавбека будет отменена. В таком случае существует вероятность ухода Гави из «Барсы» на правах свободного агента. 

В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 18 матчей и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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37 комментариев

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Михаил Дьяконов
Засланный казачок этот Тебас. Ла Лига теряет позиции, Серия А тоже. Остается АПЛ и Бундеслига, и где-то там Лига 1
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just man
Тебас та еще специфическая личность, но в данном случае, почему на него столько негатива? Как я понимаю, эти правила в Ла Лиге не первый год, до последних лет особых проблем с их соблюдением ни у одного клуба не было, поправьте если это не так, да и сейчас только Барселона и вроде еще пару клубов попали под ограничения из-за них. Но только Барселона с упорством, достойным лучшего применение, пытается найти какие-то лазейки/рычаги/ суды и пр. Может руководству посмотреть в первую очередь на себя и перестать позорить великий клуб
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Fox Malder
Ответ DolJun
уже собственная лига рофлит над махенациями фк мем))
3авали своё едало уже фан мешка. После того как Бенфика на 120 развела еще тявкаешь тут
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Ansu Fati
Тебас, черт побери, очнись, ты воюешь не в ту сторону, ау🤯
Тебас чувствует что кресло ускользает.

скоро гранды Ла Лиги создадут Суперлигу и останется наш Тебас с Расингами и Осасунами...
мстит за всякую фигню
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Вячеслав Новиков
Ла Лигу пора реорганизовать, творится просто мрак, Тебас пытается убить Лигу, она стала абсолютно не смотрибельной, АПЛ даже матч середняков приятно смотреть
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Темирлан Шаваев
Ответ Белые штаны Хави
видимо ты кайфанул от этого, и ему теперь советуешь)
Я что похож на фаната Реала чтоб меня по кругу пускали
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Last avenger
один на Реал работал, другой на АПЛ работает. в Испании только перец адекватный?
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Фанат Лионеля Месси
За что Тебас так сильно ненавидит испанский футбол ?
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Arthas M
Забавно,что фаны Барсы думают,что закон им не писан,это все заговор)),хотя это просто исполнение правил, Барса и так их обошла в ситуации с дисквой Левы и тут пытается правила обойти,но виноват конечно Тебас,не Барто при котором ухудшились финансы клуба,не Лапорта с бесполезными многомиллионными трансферами Феррана и Рафинья
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Белые штаны Хави
Ответ Fox_Mulder_12
Как же заипал этот Тебас 🤦🏻 Барса его в ж##у тр@хн&ла что ли, зудит у человека.
а раз у тебя зудит, тебас с тобой то же самое сделал?)
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Тен мать его Хаг
Ответ cektor
почему Лалига действует против своих же клубов , в чем прикол .
На то она и лол лига
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Белые штаны Хави
Ответ Темирлан Шаваев
Желаю Тебасу 7 дней и 7 ночей пусканий по кругу.
видимо ты кайфанул от этого, и ему теперь советуешь)
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Василий Леонов
Шавка Переса никак не успокоится
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Feniks91
Какая же мерзкая ла лига и тебас гниль
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бек саидов
У фанатов челси горит от всего от Барсы, хорошая новость, или плохая , неважно. А что, там придумали схему 4-4-3 , и всё у них хорошо , уверенно идут ко дну. Жаль что не успели потратить ещё млн 300 , чтобы окончательно уйти в банкрот. Ничего, летом продолжить начатое. Цель- чемпионшип.
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Дандрей
Гавимученики)
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Samurai99
Ответ Ansu Fati
Тебас, черт побери, очнись, ты воюешь не в ту сторону, ау🤯
Он воюет в ту сторону, потому что человек Мадрида. При чем он даже никогда не скрывал этого
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Тебас уже в открытую идет против Барсы.
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-2
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Alexlagodny
Честное слово, меня это руководство ЛаЛиги, или Тебас конкретно уже затого, мягко говоря. Такое впечатление, что в его обязанности входит только одно, максимум навредить каталонцам, а больше делать нечего, всё остальное просто отлично в лиге. Клоуны.
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Константин Юрьевич
Реаловская табасовкая мразь!!!
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Obdob
для начала нужно снять 15 очков с аферистов :)
+2
-5
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cektor
почему Лалига действует против своих же клубов , в чем прикол .
+20
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Apol
Бчк еще не признали банкротом?
+4
-7
-3
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Мадрид наказывает!
Гиви вообще необходимо из футбола вышвырнуть.
+4
-6
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Ansu Fati
Тебас, черт побери, очнись, ты воюешь не в ту сторону, ау🤯
+31
-4
+27
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