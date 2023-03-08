Лапорта о Тебасе: «Он с одержимостью действовал против «Барсы» в прошлом. Вражда между нами никому не идет на пользу»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Футбол

Президент «Барселоны» считает, что глава Ла Лиги в прошлом был настроен против клуба. 

«Хавьер Тебас высказывается о том, что должно обсуждаться конфиденциально между клубами. В прошлом он также действовал с определенной одержимостью против «Барсы». Я надеюсь, что отношения между «Барсой» и Ла Лигой улучшатся.

То, что мы враждуем, не идет на пользу никому. Тебас постоянно ставит преграды на пути. Он также отпускает комментарии, которые должны носить конфиденциальный характер», – заявил Жоан Лапорта.

Тебас угрожает «Барсе»: никаких трансферов, если не будет больших продаж. И никаких рычагов

Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

«Тебас снова снял маску. У него фобия по отношению к «Барселоне». Лапорта о словах президента Ла Лиги

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Николаев
Подгорает у Барсы, чует Лапорта, что может быть большой трындец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
Тебас за какую команду болеет знают все.
плюс суперлига ему тоже мешает. Он же работу потеряет. Вот и воюет с Барселоной так стервозно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ QWertY
Или же Тебас хочет, чтобы клубы Ла Лиги соблюдали финансовые правила. Как же достал каталонцев этот противник анархии)
Вы эти правила хоть читали-то?
Надеюсь что да , так как тогда Вы сможете объяснить мне справедливо ли мурыжили Севилью, баня их заявку на сезон и это сразу после продажи за большие деньги Кунде и Карлоса , которые Тебас вынудил считать андалусийцев по правилу " 1/4".

И еще объясните мне насколько справедливы были действия в отношении Райо и Бетиса и как это благоприятствует конкурентности и финансовому здоровью лиги.

Заранее спасибо.Хоть просветят меня местные популисты....... уму разуму научат
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Зассал Лапорта. Понял, что прижимают к стенке))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ bostonKG
Барса заряжает миллионы главе судейского комитета- виноват Тебас
Войне в с 1941 -1945 виноват знаешь кто ? Тоже барса . Во всем она виновата 😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ QWertY
Или же Тебас хочет, чтобы клубы Ла Лиги соблюдали финансовые правила. Как же достал каталонцев этот противник анархии)
Его волнует первое место лл больше чем Самая дорогая команда Сегунды в следующем сезоне Валенсия .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bostonKG
Барса заряжает миллионы главе судейского комитета- виноват Тебас
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Или же Тебас хочет, чтобы клубы Ла Лиги соблюдали финансовые правила. Как же достал каталонцев этот противник анархии)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Butrymovich Mikalai
Так подгорает у сливочного, что не понятно то ....
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий