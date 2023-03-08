Лапорта о Тебасе: «Он с одержимостью действовал против «Барсы» в прошлом. Вражда между нами никому не идет на пользу»
Президент «Барселоны» считает, что глава Ла Лиги в прошлом был настроен против клуба.
«Хавьер Тебас высказывается о том, что должно обсуждаться конфиденциально между клубами. В прошлом он также действовал с определенной одержимостью против «Барсы». Я надеюсь, что отношения между «Барсой» и Ла Лигой улучшатся.
То, что мы враждуем, не идет на пользу никому. Тебас постоянно ставит преграды на пути. Он также отпускает комментарии, которые должны носить конфиденциальный характер», – заявил Жоан Лапорта.
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плюс суперлига ему тоже мешает. Он же работу потеряет. Вот и воюет с Барселоной так стервозно
Надеюсь что да , так как тогда Вы сможете объяснить мне справедливо ли мурыжили Севилью, баня их заявку на сезон и это сразу после продажи за большие деньги Кунде и Карлоса , которые Тебас вынудил считать андалусийцев по правилу " 1/4".
И еще объясните мне насколько справедливы были действия в отношении Райо и Бетиса и как это благоприятствует конкурентности и финансовому здоровью лиги.
Заранее спасибо.Хоть просветят меня местные популисты....... уму разуму научат