Лапорта о Тебасе: «Он с одержимостью действовал против «Барсы» в прошлом. Вражда между нами никому не идет на пользу»

Президент «Барселоны» считает, что глава Ла Лиги в прошлом был настроен против клуба.

« высказывается о том, что должно обсуждаться конфиденциально между клубами. В прошлом он также действовал с определенной одержимостью против «Барсы». Я надеюсь, что отношения между «Барсой» и улучшатся.

То, что мы враждуем, не идет на пользу никому. Тебас постоянно ставит преграды на пути. Он также отпускает комментарии, которые должны носить конфиденциальный характер», – заявил .

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