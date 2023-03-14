Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, Костомарову потребуется новая ампутация, отмены Fan ID не будет, большинство в ИИХФ за возвращение россиян и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации в июне, сообщили в федерации футбола Таджикистана. РФС подтвердил контакты, а пока участие России согласовывают с ФИФА. Результаты матчей пойдут в рейтинг ФИФА, сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и, возможно, Таиланд. А спонсировать турнир будет «Газпром».

2. Роману Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм пока не готов к операции из-за риска остановки сердца, сообщают «Известия».

3. В Министерстве спорта России заявили, что отказ от Fan ID в РПЛ не рассматривается, а заявления против назвали необдуманными и необъективными. Тем временем менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура – нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано.

4. НХЛ. «Колорадо» забросил 8 шайб «Монреалю», Ничушкин набрал 1+2, Гурьянов забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Даллас» справился с «Сиэтлом», у Дадонова 1+1 и уже 8 очков в 8 играх за техасцев. Все результаты дня – здесь

5. Артем Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России – по его мнению, в команде должны играть сильнейшие. При этом к невызову в сборную форвард отнесся спокойно: «Формулировки только странные. Мол, старше 30, а там три человека по 35».

6. Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на хоккейные чемпионаты мира, утверждает «Матч ТВ». Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

7. Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барсой» – клуб опоздал с иском на день. Хавбеку придется снова сменить номер на 30-й. Правда, сама «блауграна» считает, что вовремя подала заявление о контракте, поэтому Гави будет зарегистрирован как игрок основы, пока не будет принято окончательное решение.

8. НБА. «Голден Стэйт» выиграл у «Финикса», 46+12 от Янниса помогли «Милуоки» взять верх над «Сакраменто», 43 очка Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Хьюстоном» и другие результаты

9. Трансферные новости. «ПСЖ» сомневается в продлении контракта с Месси из-за двух вылетов в 1/8 ЛЧ подряд, «Интер Майами» – наиболее реальный вариант в случае ухода. «Челси» планирует чистку летом – уйти могут те, у кого остался год или два по контракту, Маунт, Аспиликуэта, Ковачич – в их числе. «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема, но «Реал» не сдается. «Боруссия» хочет продлить Джуда. Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» и намерен взять ЛЧ с клубом.

10. Гари Линекер возвращается на ВВС после отстранения из-за критики правительства. Его поддержали несколько ведущих, минимум 4 передачи сорвались.

11. Виктор Козлов уйдет из «Салавата». Хоккей тренера категорически не устраивает руководство клуба, пишет журналист Артур Хайруллин. Алексей Жамнов, скорее всего, возглавит «Спартак».

12. «Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отмены гола Соболева и пенальти за фол Пруцева в матче с «Факелом».

13. Бывший судья Итурральде Гонсалес заявил, что Флорентино Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу.

14. К делу о коррупции «Барсы» присоединится высший спортивный совет Испании – главный спортивный орган правительства страны. Прокуратура хочет допросить бывших тренеров клуба Энрике и Вальверде как свидетелей. А глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает этот скандал худшим моментом в истории испанского футбола.

15. Первый канал показал, как Загитова с Глейхенгаузом и Тутберидзе работает над номером для турнира шоу-программ.

16. Иван Новосельцев завершил карьеру в 31 год. Экс-защитник «Зенита», «Ростова» и сборной России объявил об этом стихотворением.

17. «Милан» не смог обыграть «Салернитану» в 26-м туре Серии А – 1:1. Ни один итальянец не попал в старт «россонери» – такое случилось впервые в трехочковую эпоху.

18. Поль Погба получил травму, отрабатывая штрафные на тренировке «Ювентуса». Он может пропустить месяц, что не радует боссов клуба, задумавшихся о продаже игрока.

19. На стадионе «Ахмата» 8 лет нет досмотрового оборудования. Инспекция зафиксировала нарушения на матче с «Локо», сообщает Mash.

Цитаты дня.

«ФИФА обворовала украинские клубы, она стоит над законом. Это не толерантная позиция во время конфликта». Директор «Шахтера» Палкин о приостановке контрактов

Тутберидзе о финале Гран-при: «После разминки Валиева заплакала: «Я не могу здесь кататься». Готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать»

Ян намекнул на травму, полученную перед боем: «Ни двигаться, ни бить я не мог»

Сотникова о поездке в Донбасс во время беременности: «Я немножко сумасшедшая. Думаю: ну раз все ездят туда поддержать народ, почему бы и мне не поехать?»

Павел Игнатович: «В «Зените» слишком много бразильцев. Лимит нужно ужесточить и возрождать футбол своими силами, 3-4 легионеров достаточно»

МОК об обращении Великобритании к спонсорам Олимпийских игр: «Не правительствам решать, какие спортсмены могут принимать участие»

Минспорта России о Fan ID: «Семейная аудитория начала ходить на стадионы. Увеличилась доля детей»

Соломатин о поездках в зону СВО: «Настроение у ребят боевое и рабочее. Все на передовой понимают, что нам нужна только одна победа»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

18 комментариев

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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ fc-psg
>сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и, возможно, Таиланд. А спонсировать турнир будет «Газпром». Слишком серьезные соперники. Шансов нет.
Спонсор вроде Газпром. Должны проходить
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Pushkin Sasha
Ответ Vatikan
Я бы своего сына повел на стадик только ради атмосферы полных трибун. А не на текущее жалкое зрелище
А я своих учу, что матерится нехорошо, быть воспитанным - это клево, а законы - для того, чтобы их исполняли.
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Kapitan Klos
Какой-то нескончаемый поток замечательных новостей: сборная России в Центральной Азии! Сотникова едет в Донбасс, потому что все едут туда! Как-то кучно пошлО...
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Vatikan
Ответ bpfx5h6vrf
Это насколько убогий отдых должен быть, чтобы пойти там на матч таиланд-россия? 🤦🏻‍♂️
Я за игроков беспокоюсь. Это они там отдохнуть могут
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bpfx5h6vrf
Ответ Vatikan
Я не знаю, как там устроена система, но если будут выездные матчи, то в Таиланде можно хорошо отдохнуть. Так что везде можно найти плюсы
Это насколько убогий отдых должен быть, чтобы пойти там на матч таиланд-россия? 🤦🏻‍♂️
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Vatikan
Ответ Олег Попов
А в Афганистан на выезд как?
Вместе со снуп догом)
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Олег Попов
Ответ Vatikan
Я не знаю, как там устроена система, но если будут выездные матчи, то в Таиланде можно хорошо отдохнуть. Так что везде можно найти плюсы
А в Афганистан на выезд как?
+3
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leon74
Верим, что Роман будет жить.Лучше ампутировать руки,чем вообще умереть.Надо жить!
+1
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Cruel Snake
Было ещё и такое
Крупнейший голый заплыв прошел в Австралии с участием 1300 нудистов

Мероприятие было приостановлено на три года из-за пандемии, но в этом году оно было возобновлено. Количество участников оказалось ниже, чем в 2018 году, когда был установлен рекордный показатель в 2505 человек.

Организатор мероприятия заплыва на дистанцию Таня Тейлор выразила свою радость вновь провести этот замечательный СПОРТИВНЫЙ и социальный ивент после трехлетнего перерыва.
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Vatikan
Ответ Cruel Snake
Параллельный мир для тех кто законы подписывает, особенно для тех кто их исполняет — Fan ID это плохо! —Нет это изумительно! —Люди не будут ходить! — Это сказки и небылицы! —Стадионы пустуют... —Паспорт болельщика оформили больше 4 💯 тыс человек! — На матче присутствовали 207! —Доля детей увеличилась!
Раз все так хорошо, то пора уже и следующий этап активировать, как тут советовали. Выдавать фанайди только тем, кто оформил фанайди для получения фанайди. Ну чтоб для безопасности.
Вижу много плюсов: быстрый проход на трибуны фанатам (делов-то, 4-5 человек досмотреть), сокращение количества полиции и стюардов на стадионе, это положительно скажется на бюджете). Это навскидку
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Dinamik1
В токую погоду детей потащат на стадион вы что с дуба рухнули?
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Vatikan
Ответ fc-psg
>сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и, возможно, Таиланд. А спонсировать турнир будет «Газпром». Слишком серьезные соперники. Шансов нет.
Я не знаю, как там устроена система, но если будут выездные матчи, то в Таиланде можно хорошо отдохнуть. Так что везде можно найти плюсы
+2
-2
0
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Vatikan
Я бы своего сына повел на стадик только ради атмосферы полных трибун. А не на текущее жалкое зрелище
+7
-2
+5
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Cruel Snake
Параллельный мир для тех кто законы подписывает, особенно для тех кто их исполняет
— Fan ID это плохо!
—Нет это изумительно!
—Люди не будут ходить!
— Это сказки и небылицы!
—Стадионы пустуют...
—Паспорт болельщика оформили больше 4 💯 тыс человек!
— На матче присутствовали 207!
—Доля детей увеличилась!
+8
-5
+3
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fc-psg
>сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и, возможно, Таиланд. А спонсировать турнир будет «Газпром».

Слишком серьезные соперники. Шансов нет.
+7
-4
+3
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Александр Жердин
Обязать Министерство Спорта в полном составе посещать все футбольные матчи. Пусть создают семейную обстановку.
+19
-4
+15
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ruslan.ufa
Семейная аудитория, которым теперь втюхивают бесплатные билеты, лишь бы хоть кто то ходил на матчи
+5
-5
0
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Трент Резнор
ЦАФА и Газпром : Мечты сбылись
+2
-1
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