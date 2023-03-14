Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, Костомарову потребуется новая ампутация, отмены Fan ID не будет, большинство в ИИХФ за возвращение россиян и другие новости

1. Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации в июне, сообщили в федерации футбола Таджикистана. РФС подтвердил контакты, а пока участие России согласовывают с ФИФА. Результаты матчей пойдут в рейтинг ФИФА, сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и, возможно, Таиланд. А спонсировать турнир будет «Газпром».

2. Роману Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм пока не готов к операции из-за риска остановки сердца, сообщают «Известия».

3. В Министерстве спорта России заявили, что отказ от Fan ID в РПЛ не рассматривается, а заявления против назвали необдуманными и необъективными. Тем временем менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура – нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано.

4. НХЛ. «Колорадо» забросил 8 шайб «Монреалю», Ничушкин набрал 1+2, Гурьянов забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Даллас» справился с «Сиэтлом», у Дадонова 1+1 и уже 8 очков в 8 играх за техасцев. Все результаты дня – здесь.

5. Артем Дзюба не собирается завершать карьеру в сборной России – по его мнению, в команде должны играть сильнейшие. При этом к невызову в сборную форвард отнесся спокойно: «Формулировки только странные. Мол, старше 30, а там три человека по 35».

6. Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на хоккейные чемпионаты мира, утверждает «Матч ТВ». Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против.

7. Суд отменил регистрацию нового контракта Гави с «Барсой» – клуб опоздал с иском на день. Хавбеку придется снова сменить номер на 30-й. Правда, сама «блауграна» считает, что вовремя подала заявление о контракте, поэтому Гави будет зарегистрирован как игрок основы, пока не будет принято окончательное решение.

8. НБА. «Голден Стэйт» выиграл у «Финикса», 46+12 от Янниса помогли «Милуоки» взять верх над «Сакраменто», 43 очка Брауна не спасли «Бостон» от поражения в матче с «Хьюстоном» и другие результаты.

9. Трансферные новости. «ПСЖ» сомневается в продлении контракта с Месси из-за двух вылетов в 1/8 ЛЧ подряд, «Интер Майами» – наиболее реальный вариант в случае ухода. «Челси» планирует чистку летом – уйти могут те, у кого остался год или два по контракту, Маунт, Аспиликуэта, Ковачич – в их числе. «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема, но «Реал» не сдается. «Боруссия» хочет продлить Джуда. Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» и намерен взять ЛЧ с клубом.

10. Гари Линекер возвращается на ВВС после отстранения из-за критики правительства. Его поддержали несколько ведущих, минимум 4 передачи сорвались.

11. Виктор Козлов уйдет из «Салавата». Хоккей тренера категорически не устраивает руководство клуба, пишет журналист Артур Хайруллин. Алексей Жамнов, скорее всего, возглавит «Спартак».

12. «Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отмены гола Соболева и пенальти за фол Пруцева в матче с «Факелом».

13. Бывший судья Итурральде Гонсалес заявил, что Флорентино Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу.

14. К делу о коррупции «Барсы» присоединится высший спортивный совет Испании – главный спортивный орган правительства страны. Прокуратура хочет допросить бывших тренеров клуба Энрике и Вальверде как свидетелей. А глава Ла Лиги Хавьер Тебас считает этот скандал худшим моментом в истории испанского футбола.

15. Первый канал показал, как Загитова с Глейхенгаузом и Тутберидзе работает над номером для турнира шоу-программ.

16. Иван Новосельцев завершил карьеру в 31 год. Экс-защитник «Зенита», «Ростова» и сборной России объявил об этом стихотворением.

17. «Милан» не смог обыграть «Салернитану» в 26-м туре Серии А – 1:1. Ни один итальянец не попал в старт «россонери» – такое случилось впервые в трехочковую эпоху.

18. Поль Погба получил травму, отрабатывая штрафные на тренировке «Ювентуса». Он может пропустить месяц, что не радует боссов клуба, задумавшихся о продаже игрока.

19. На стадионе «Ахмата» 8 лет нет досмотрового оборудования. Инспекция зафиксировала нарушения на матче с «Локо», сообщает Mash.

Цитаты дня.

«ФИФА обворовала украинские клубы, она стоит над законом. Это не толерантная позиция во время конфликта». Директор «Шахтера» Палкин о приостановке контрактов

Тутберидзе о финале Гран-при: «После разминки Валиева заплакала: «Я не могу здесь кататься». Готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать»

Ян намекнул на травму, полученную перед боем: «Ни двигаться, ни бить я не мог»

Сотникова о поездке в Донбасс во время беременности: «Я немножко сумасшедшая. Думаю: ну раз все ездят туда поддержать народ, почему бы и мне не поехать?»

Павел Игнатович: «В «Зените» слишком много бразильцев. Лимит нужно ужесточить и возрождать футбол своими силами, 3-4 легионеров достаточно»

МОК об обращении Великобритании к спонсорам Олимпийских игр: «Не правительствам решать, какие спортсмены могут принимать участие»

Минспорта России о Fan ID: «Семейная аудитория начала ходить на стадионы. Увеличилась доля детей»

Соломатин о поездках в зону СВО: «Настроение у ребят боевое и рабочее. Все на передовой понимают, что нам нужна только одна победа»

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