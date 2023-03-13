Участие России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации согласовывают с ФИФА: «В течение двух недель все будет известно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Азиатская футбольная конфедерация ТАСС Футбол

CAFA согласовывает с ФИФА участие России в своем чемпионате.

Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своем официальном сайте.

Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нем России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола», – сообщили в пресс-службе CAFA.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В РФС заявили, что возможность и условия участия сборной России в турнире обсуждаются.

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37 комментариев

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Vano from Tbilisi
Головин и Миранчук будут рады вырваться с загнивающего, развращённого запада ради матча с Афганистаном. Думаю и Зобнин ради этого вернется в сборную
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Жесткий Костас
Ну если его и с азиатами не разрешат сыграть! Тада их в вечный бан!
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Maxon SM
И рядом на Спортс новость -

«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
В турнире будут участвовать все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также примет участие в турнире.

То есть, РФ оплачивает этот банкет, но до сих пор не решено, примет ли в нём участие сборная России? И-зу-ми-те-ль-но. Просто... слов нет.
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андрэ
Ответ Анюточка Колыханова
А мне кажется, что это лучше, чем бесконечные товарешеские игры играть, никакого позора здесь нету
ну да - один раз не ...
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ neputevyy
Я бы посмотрел, все равно смотреть больше нечего
Посмотри телевизор. Только не включай
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Виталик Украинский
Ответ инок
Как бы не было облома от ФИФА. А то наконец-то с командами своего уровня будем играть. Думаю три ничьи в группе вполне можем сделать..))
ФИФА свой бан аргументировала исключительно проблемой безопасности для болельщиков и нежеланием стран играть с Россией. В данном случае этих проблем нет.
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RSM-1930
Ответ Виктор Литвинов
У тебя муж украинец? Связан с футболом?
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Ростов-на-Дону
Ответ svas17
Лучше всего мирно жить.
Согласен. Это должно касаться всех.
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Виктор Литвинов
Ответ Влад Путман
Санкции реально делают сильнее! Еслиб не они, не было бы шанса зацепить такой кубок. Трофей на все времена.
Думаю кубка не будет по двум причинам
+3
-2
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Виктор Литвинов
Ответ RSM-1930
Что по этому поводу думает УАФ? ждем бомбежки от попрошаек
У тебя муж украинец? Связан с футболом?
+2
-1
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encaro_one
Ответ Андрей Каёткин
пардон ФИФА
А с ФИФА все просто, у нас даже товарняки должны проходить под эгидой ФИФА, в утвержденные окна и календари, с правовыми последствиями вызова для клубов и футболистов, от страховки до обязательств отпускать.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Андрей Каёткин
пардон ФИФА
Ну типа официальный турнир, очки в зачёт рейтинга ФИФА пойдут.
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Андрей Каёткин
Ответ encaro_one
Вот где ты в новости УЕФА вообще нашел?
пардон ФИФА
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neputevyy
Я бы посмотрел, все равно смотреть больше нечего
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encaro_one
Ответ Андрей Каёткин
а зачем с УЕФА согласовывать?не понятно не они ж проводят турнир
Вот где ты в новости УЕФА вообще нашел?
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zhukas58
Вот авторитет и суверенитет страны подняли, что участие в турнире, который сами же спонсируют, согласовывать с фифа надо…
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Bystro dostavlu
непойму что все ноют про турнир летом на даче под шашлычок с водкой нормально зайдет
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Алексей Павлюков
Ответ Игорь Волков
Хоть бы ФИФА наложило вето, не хочу чтобы страна ассоциировалась со всякими Афганистанами
вот в этом всё и дело, есть плохие страны, есть хорошие
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Андрей Каёткин
а зачем с УЕФА согласовывать?не понятно не они ж проводят турнир
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Влад Путман
Санкции реально делают сильнее! Еслиб не они, не было бы шанса зацепить такой кубок. Трофей на все времена.
+6
-4
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RSM-1930
Что по этому поводу думает УАФ? ждем бомбежки от попрошаек
+3
-2
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encaro_one
Ответ versus_
Прекрасный турнир, чтобы выйти в полуфинал.
Учитывая, что по формату нет полуфинала )
+1
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инок
Как бы не было облома от ФИФА. А то наконец-то с командами своего уровня будем играть. Думаю три ничьи в группе вполне можем сделать..))
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Alex Rhea
В ФИФА узнают, что такой турнир вообще есть
0
-1
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svas17
Ответ Ростов-на-Дону
Это лучше, чем ничего.
Лучше всего мирно жить.
+15
-5
+10
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