Участие России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации согласовывают с ФИФА: «В течение двух недель все будет известно»

CAFA согласовывает с ФИФА участие России в своем чемпионате.

Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своем официальном сайте.

Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нем России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола», – сообщили в пресс-службе CAFA.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

В РФС заявили, что возможность и условия участия сборной России в турнире обсуждаются.

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