«ФИФА обворовала украинские клубы, она стоит над законом. Это не толерантная позиция во время конфликта». Директор «Шахтера» Палкин о приостановке контрактов

В « » считают, что ФИФА обворовала украинские клубы, разрешив приостановку контрактов.

– А если говорить о деньгах от трансфера Мудрика. Как они влияют на дела клуба?

– Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами. Вы же знаете об этой ситуации. ФИФА позволила уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы еще не за всех рассчитались. А это десятки миллионов долларов. Конечно, продав Мудрика, мы сможем рассчитаться с клубами.

ФИФА забрала у нас футболистов, но никто не сказал нам, как мы будем рассчитываться за эти долги. Нет. Клубы жалуются в ФИФА на нас. И ФИФА пытается вести с нами переговоры по этим долгам. Я говорю: «Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Так верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги». А в ответ тишина.

И сейчас получается, что у нас есть один судебный процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, которое полностью противоречит всем рыночным и, в частности, футбольным нормам. Мы в суде все показали. Но просто у САЅ в ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это надо менять. Ведь ФИФА стоит над законом.

Чтобы вы понимали. Если вы судитесь в CAS – например, футболист против клуба, – назначается трое судей. Одна сторона назначает судью, вторая также назначает, а председательствующего судью назначают двое судей, выбранные сторонами. Председательствующий имеет право вето. Когда одной из сторон процесса становится ФИФА, главного судью назначает CAS. А чтобы вы понимали, 80% дохода САЅ идет от ФИФА, они контролируют CAS полностью, в наблюдательном совете CAS сидят представители ФИФА. Как считаете, какого председательствующего они назначат? Лояльного к ФИФА.

Поэтому выиграть невозможно. Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что они просто обворовали украинские клубы. И это не является толерантной позицией во время конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru).

Более того, они не выходят на контакты, не помогают никоим образом. Хорошо, вы тут забираете [футболистов], но с долгами разберитесь тогда. Идите в те клубы, которым мы задолжали, говорите с ними, аннулируйте долги. ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинских клубов и украинского футбола.

– На каком этапе этот судебный процесс сейчас?

– На следующей неделе мы подаем в Еврокомиссию, потому что ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение , весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САЅ, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему.

Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами.

– В отношении этих игроков, которых вы потеряли из-за правила ФИФА. Вы еще рассчитываете их хоть как-то продать? Готовы ли вы к тому, что ФИФА оставит в силе это правило, и вы потеряете этих игроков уже безвозвратно?

– Никто не знает, какое решение примет ФИФА. Все будет зависеть от этого, – сказал генеральный директор «Шахтера» в интервью Tribuna.com.

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