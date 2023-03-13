«ФИФА обворовала украинские клубы, она стоит над законом. Это не толерантная позиция во время конфликта». Директор «Шахтера» Палкин о приостановке контрактов

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер ФИФА Сергей Палкин CAS Политика деньги Футбол

В «Шахтере» считают, что ФИФА обворовала украинские клубы, разрешив приостановку контрактов.

– А если говорить о деньгах от трансфера Мудрика. Как они влияют на дела клуба?

– Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами. Вы же знаете об этой ситуации. ФИФА позволила уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы еще не за всех рассчитались. А это десятки миллионов долларов. Конечно, продав Мудрика, мы сможем рассчитаться с клубами.

ФИФА забрала у нас футболистов, но никто не сказал нам, как мы будем рассчитываться за эти долги. Нет. Клубы жалуются в ФИФА на нас. И ФИФА пытается вести с нами переговоры по этим долгам. Я говорю: «Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Так верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги». А в ответ тишина.

И сейчас получается, что у нас есть один судебный процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, которое полностью противоречит всем рыночным и, в частности, футбольным нормам. Мы в суде все показали. Но просто у САЅ в ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это надо менять. Ведь ФИФА стоит над законом.

Чтобы вы понимали. Если вы судитесь в CAS – например, футболист против клуба, – назначается трое судей. Одна сторона назначает судью, вторая также назначает, а председательствующего судью назначают двое судей, выбранные сторонами. Председательствующий имеет право вето. Когда одной из сторон процесса становится ФИФА, главного судью назначает CAS. А чтобы вы понимали, 80% дохода САЅ идет от ФИФА, они контролируют CAS полностью, в наблюдательном совете CAS сидят представители ФИФА. Как считаете, какого председательствующего они назначат? Лояльного к ФИФА.

Поэтому выиграть невозможно. Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что они просто обворовали украинские клубы. И это не является толерантной позицией во время конфликта (формулировка изменена для соответствия законодательству РФ – Sports.ru).

Более того, они не выходят на контакты, не помогают никоим образом. Хорошо, вы тут забираете [футболистов], но с долгами разберитесь тогда. Идите в те клубы, которым мы задолжали, говорите с ними, аннулируйте долги. ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинских клубов и украинского футбола.

– На каком этапе этот судебный процесс сейчас?

– На следующей неделе мы подаем в Еврокомиссию, потому что ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САЅ, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему.

Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами.

– В отношении этих игроков, которых вы потеряли из-за правила ФИФА. Вы еще рассчитываете их хоть как-то продать? Готовы ли вы к тому, что ФИФА оставит в силе это правило, и вы потеряете этих игроков уже безвозвратно?

– Никто не знает, какое решение примет ФИФА. Все будет зависеть от этого, – сказал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью Tribuna.com.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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37 комментариев

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Verhovn
Ответ СержМиранэн
есть ли кто-то еще, кого эта С(т)РАНА еще не достала ?
Народ ни при чём. Его кормят лживой пропагандой и гонят на убой. А вот Иуда Зеленский - гореть ему в аду. Такая сволочь..
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Инженер Управляющий
Ответ Marcus-light
Контракты не аннулированы. Но мне интересно было бы выслушать ваши предложения в текущей ситуации. Заставить условных бразильцев продолжить играть в Украине и России? В любом контракте есть "форс-мажор", это лишь уловка, чтобы все эти дела не поехали в CAS
Пусть футболист возвращается в клуб из которого был куплен, а сумма долга уменьшается пропорционально количеству отыгранного срока.
Купил условный Краснодар за 5 млн с контрактом на 5 лет игрока из условного Удинезе, а игрок отыграл 2 года и теперь приостановил контракт - возвращается в Удинезе, а Краснодар не доплачивает 3 млн.
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Batt Monner
Ответ Verhovn
Вы там устроили линию Мажино. Но скоро будет легче. Думаю ты изменишь точку зрения когда наши флаги будут в Киеве.
Нас там нет(с) Я тебе так же могу ответить - когда украинские флаги будут в Москве, ты тоже изменишь точку зрения
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sidelnikovpp@gmail.com
Ответ nnn4404
ты поставил?
Ты бы обернулся.
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СержМиранэн
есть ли кто-то еще, кого эта С(т)РАНА еще не достала ?
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Verhovn
Ответ Batt Monner
Зачем с вами бороться, когда, в отличие от СССР, вы не представляете реальной угрозы. Соббсна, что вы обломали зубы о Донецкую область Украины - это показатель вашей "силы"
Вы там устроили линию Мажино. Но скоро будет легче. Думаю ты изменишь точку зрения когда наши флаги будут в Киеве.
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ДМ-1чемпион
Это зрада или перемога!? А ХА ХА
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Batt Monner
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Вас уже давно раздевают, а этот только опомнился. украина это лишь инструмент в борьбе с Россией. Вы расходный материал.
Зачем с вами бороться, когда, в отличие от СССР, вы не представляете реальной угрозы. Соббсна, что вы обломали зубы о Донецкую область Украины - это показатель вашей "силы"
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Batt Monner
А Ахметов обворовал украинский народ. Все честно
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Born is the King
а выплата 70 млн от Боули, которые Англия обязала ему?
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Alan Besolov
Ответ Marcus-light
Прям весь мир против Украины и украинцев
Пару месяцев назад весь мир был за украинцев, а потом оказалось, что 30 стран это не весь мир и оказывается не поддерживают Украину, а теперь весь мир против Украины. В итоге всем плевать
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Виктор Войнов
Он бы ещё и за Россию вписался, наши клубы тоже пострадали))
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Julius Nwosu
А что случилось?
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nobrainnopain
Зачем эту каку тащить сюда?
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DpeMa111
Если подумать тут чистой воды форс мажор возник, ФИФА не виновата, что на Украину напали, а футболисты не должны сидеть при клубах рискуя своими жизнями
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ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Вас уже давно раздевают, а этот только опомнился. украина это лишь инструмент в борьбе с Россией. Вы расходный материал.
+4
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nnn4404
Ответ Verhovn
Я хз, они это серьëзно? Стоят в позе Зе и ещё умудряются качать права. Хотя, чему я удивляюсь..
ты поставил?
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Verhovn
Я хз, они это серьëзно? Стоят в позе Зе и ещё умудряются качать права. Хотя, чему я удивляюсь..
+4
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Marcus-light
Ответ Фан Рубина
Ну так она и российские клубы обворовала без причины. Так что впору задуматься о необходимости фифы, которая по велению левой пятки может аннулировать контракты и отбирать игроков, за которых уплочено (долги при этом остаются).
Контракты не аннулированы. Но мне интересно было бы выслушать ваши предложения в текущей ситуации. Заставить условных бразильцев продолжить играть в Украине и России? В любом контракте есть "форс-мажор", это лишь уловка, чтобы все эти дела не поехали в CAS
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Вова Паскаянц
Да что ж такое ,все прям против них,бедные …
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cektor
попрошайки ...
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Hong Kil
Ага, ФИФА "пророссийская группировка". ахаха
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Phantom1289
А еще ФИФА отказались выступление зели показывать в финале ЧМ. Это ли не признак ненависти ФИФА к Украине.
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Caerly
*Генеральный директор Гурника Львов
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Кинг Конг Жив
Деду байдыну пишите. А ФИФА занесите в сайт Миротворець.
+11
-1
+10
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