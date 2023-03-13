Таиланд может стать восьмым участником чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, на котором сыграет Россия
Сборная Таиланда может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).
Как пишет «Спорт-Экспресс», сборная Таиланда может стать восьмым участником первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), на котором выступит сборная России.
Пока что Федерация футбола Таиланда не подтвердила свое участие. Если она откажется, то ее место может занять сборная Китая.
Планируется, что турнир состоится в июне этого года, а матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.
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