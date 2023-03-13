Таиланд может стать восьмым участником чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, на котором сыграет Россия

может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

Как пишет «Спорт-Экспресс», сборная Таиланда может стать восьмым участником первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), на котором выступит сборная России.

Пока что Федерация футбола Таиланда не подтвердила свое участие. Если она откажется, то ее место может занять сборная .

Планируется, что турнир состоится в июне этого года, а матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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