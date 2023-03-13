Таиланд может стать восьмым участником чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, на котором сыграет Россия

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Китая по футболу Сборная Таиланда по футболу Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Сборная Таиланда может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

Как пишет «Спорт-Экспресс», сборная Таиланда может стать восьмым участником первого чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), на котором выступит сборная России.

Пока что Федерация футбола Таиланда не подтвердила свое участие. Если она откажется, то ее место может занять сборная Китая.

Планируется, что турнир состоится в июне этого года, а матчи пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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47 комментариев

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Albert Rrahmani
Ответ Dizzod
А Россия даже не в АФК. Играет же Япония в Кубке Южной Америки по приглашению, вот Таиланд тоже приглашенный.
россию просто с обочины подобрали за деньги братские страны, а Таиланд недавно уже участвовал в турнире своего региона (Индокитай).
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Dizzod
Ответ Ковид 07.10.52
Мы еще официально там не играем, решение не принято, нас просто пригласили, чтобы мы с деньгами газпрома туда пришли и оплатили турнирчик третьего сорта....
а где новости что деньги просят?
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Россия с Тайландом в Центральной Азии, Казахстан в Европе. География, которую мы заслужили.
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В поисках смысла
Это победа, ребят. Каждая уважающая себя сборная мечтает сыграть со сборной Тайланда
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Ovsyankin
Ответ tyuiop tyuiop
та хоть сто, финансовый интерес имеют только азиатские тигры, а им оно ни к чему
Да ладно, ни к чему, они там кого-то где-то разрывают? А тут есть шанс за победу побороться, было бы желание и те кто это все двигал бы, только вот таких нет, так и будет у дурачков «африканские племена», а кто смотрел раньше КАН на Евроспорте соврать не даст, как подобный турнир может быть интересен зрителю
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Торопов Саня
Ответ Albert Rrahmani
Вывести войска из другой страны, например.
Это в силах РФС?
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Albert Rrahmani
Ответ Торопов Саня
А что надо делать? Совсем не играть? Кртикуешь- предлагай!
Вывести войска из другой страны, например.
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tyuiop tyuiop
Ответ Ovsyankin
Вообще шутки шутками, а на этот турнир поедут 10 сборных условно, в следующий раз может собраться и 30. Там как бы самой ФИФА это может быть не очень то удобно.
та хоть сто, финансовый интерес имеют только азиатские тигры, а им оно ни к чему
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Матвей Суицидин
Надо Мальдивы добавить и турнир туда перенести. Наши футболеры будут только рады.
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GMF
Турнир за приз еженедельника - "Футбол/Хоккей"
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АГОШКИН Алексей
Ответ Ovsyankin
Вообще шутки шутками, а на этот турнир поедут 10 сборных условно, в следующий раз может собраться и 30. Там как бы самой ФИФА это может быть не очень то удобно.
В Африке племен много)))
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Vlad Ibragimov
Ответ Tiestorzn17
Це перемога конечно, гранд на гранде, турнирище!
для некоторых это зрада. они говорят о полном уничтожении. а тут такое
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Dizzod
Ответ Albert Rrahmani
С каких пор Таиланд стал центральной Азией? Или просто кои-кто подсуетился, поняв, что список участников еще не особо авторитетный и решил занести бабла какой-нибудь средненькой федерации для участия?) А чего Пакистан-то не позвали?
А Россия даже не в АФК. Играет же Япония в Кубке Южной Америки по приглашению, вот Таиланд тоже приглашенный.
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Dizzod
Мужская или женская? А какая разница.
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Ovsyankin
Ответ Ковид 07.10.52
Мы еще официально там не играем, решение не принято, нас просто пригласили, чтобы мы с деньгами газпрома туда пришли и оплатили турнирчик третьего сорта....
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ТТД Бубнова
Сборная Уолкинг Стрит против сборной Гойды.
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Макс Фет
Ответ IlyaGrain
Добьем наш футбол окончательно - ура!
чем добьем? участием в турнире?
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Торопов Саня
Ответ IlyaGrain
Добьем наш футбол окончательно - ура!
А что надо делать? Совсем не играть? Кртикуешь- предлагай!
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Albert Rrahmani
С каких пор Таиланд стал центральной Азией? Или просто кои-кто подсуетился, поняв, что список участников еще не особо авторитетный и решил занести бабла какой-нибудь средненькой федерации для участия?) А чего Пакистан-то не позвали?
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Ярик01
Ответ Elegante
Ну, это всё меняет! Придётся усердно тренироваться! На карантин закрываться с начала мая!)))
Это Карпину теперь по 2 пенальти за матч будут дарить ) Ибо нагрузка возросла на совместителя ))
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Владимир Молявин
Если серьёзно, то надо принимать участие. Выиграем или проиграем - это другой вопрос. Хоть какие-то очки в рейтинг.
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Gustav Forsberg
Ответ S.Mane10
Давайте ещё Саудовскую Аравию, Японию, Корею.
они играть с нами не будут(
+10
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S.Mane10
Давайте ещё Саудовскую Аравию, Японию, Корею.
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Mr.Hahn
Эта битва станет легендарной.
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Лёшик07
ну хоть какой-то трофей выиграют может быть, но это не точно...
Спартак тоже не каждый год кубок матч премьер берёт)
+1
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