НБА. «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом», «Сакраменто» – «Милуоки» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Голден Стэйт» примет в Сан-Франциско «Финикс», «Сакраменто» сыграет с «Милуоки» и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 14 марта, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 14 марта, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 14 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 14 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 14 марта, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 14 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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