НБА. «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом», «Сакраменто» – «Милуоки» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Даллас Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Мемфис Майами Милуоки Миннесота Финикс Сакраменто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Голден Стэйт» примет в Сан-Франциско «Финикс», «Сакраменто» сыграет с «Милуоки» и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Индиана
Дата проведения
14 марта, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Майами – Юта
Дата проведения
14 марта, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Даллас – Мемфис
Дата проведения
14 марта, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Атланта – Миннесота
Дата проведения
14 марта, 02.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Хьюстон – Бостон
Дата проведения
14 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Финикс
Дата проведения
14 марта, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Милуоки
Дата проведения
14 марта, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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SlavaZelenograd
Даллас ✴️ ну хоть здесь реабилитируйтесь)
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