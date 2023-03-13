Погба получил травму, отрабатывая штрафные на тренировке «Ювентуса». Он выбыл на 3 недели

Теги Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выбыл на три недели из-за мышечной травмы.

Француз не был включен в заявку «бьянконери» на вчерашний матч с «Сампдорией» (4:2).

После игры тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о травме футболиста подробнее.

«Утром [перед игрой с «Сампдорией»] Погба тренировал штрафные удары и почувствовал боль в приводящей мышце. Ему еще предстоит пройти обследование, но он точно не сыграет в четверг [против «Фрайбурга» в Лиге Европы] и в воскресенье [против «Интера»]. Мы увидим его только после паузы на матчи сборных», – сказал Аллегри.

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».

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36 комментариев

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Александр Зубков
Поль Погба. И больше не фига.
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Любезный Коссутий
бедная старушка 🤣🤣🤣 столько смеялись, как Жува развела МЮ с ним, а теперь сами стали жертвой развода. только теперь со стороны самого старины Поля
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Контрольный выстрел
Мега трансфер))
+1
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daniil_35
Поль не Хотьба)
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yakov.a.kogan@yandex.ru
База
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Dmitry__HiLL
Погба, когда спит, травмы еще не получает? Если нет, значит, есть куда расти)
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Кирилл Иванов
Бож костыль
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dmitryGoose
Дибала: я получил травму, пока бил пенальти
Погба: подержи моё пиво!
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Российский пользователь
Это сюр какой то
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Spider Man
Боль Погба
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Maxxxim87
Нее , этого играть не заставят
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dimpa
Поль-Гусь "Хрустальный" Погба
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powder94
Срочно в Кипрский Арис на реабилитацию
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Акыл Сатыбалдиев
Распиаренный игрок, которому предрекали большое будущее, но так и остался не понятным игроком, то ли за причёской переследил, то ли с цветом волос перемудрил, но свой бешеный природный потенциал не использовал, и дриблинг был приличный, и удар был сумасшедший, и видение поля было отменным
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-2
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Эмир Базаркулов
Следующая новость: Погба получил травму когда спал и выбыл на месяц!
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Metalloid
И кто теперь скажет, что МЮ ошибся, слив этого лентяя?
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Сэйлор Мун
зато волосы покрасил )))
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rigobersong
Здоровья легенде:)🤣🤣🤣
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whereissuso
Проклятие шамана на Мбаппе бумерангом ударило
+4
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huchmuch
Спортс решил сегодня всех вспомнить))
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Геннадий Тимченко
Ответ Бислан Наврузов
тот хотя бы играет иногда
ну в этом году чаще в покер, чем в футбол🤦
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ХавиГави_Паратрупер
Упал с кресла в барбершопе🤓
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Бислан Наврузов
Ответ Геннадий Тимченко
то опоздания, то травмы... всё больше становится похож на игрока в покер, заключившего до 2027 года контракт с ПСЖ🤦
тот хотя бы играет иногда
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ARIGAMI ARIGAMI
Развод тысячилетия
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headmaster
Погба в этом плане впереди планеты всей 🤣🤣
+8
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