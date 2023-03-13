Погба получил травму, отрабатывая штрафные на тренировке «Ювентуса». Он выбыл на 3 недели

Полузащитник « » выбыл на три недели из-за мышечной травмы.

Француз не был включен в заявку «бьянконери» на вчерашний матч с «Сампдорией» (4:2).

После игры тренер «Ювентуса» рассказал о травме футболиста подробнее.

«Утром [перед игрой с «Сампдорией»] Погба тренировал штрафные удары и почувствовал боль в приводящей мышце. Ему еще предстоит пройти обследование, но он точно не сыграет в четверг [против «Фрайбурга» в ] и в воскресенье [против «Интера»]. Мы увидим его только после паузы на матчи сборных», – сказал Аллегри.

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».

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