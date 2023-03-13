Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА. Россия сыграет на турнире
Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА.
Сборная России выступит на этом турнире.
«Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола», – сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.
Ранее стало известно, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.
Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места
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И это при любом раскладе лучше товарищеских матчей. Если победить, то может может даже приз дадут, железяку какую-нибудь)
Рейтинг фифа рассчитывается не только от кол-ва очков, но учитывается сила соперника, важность турнира и коэффициент конфедерации.
За победу над Афганистаном и Германией дают не одинаковое кол-во очков.
Карпин не тренер
И что дальше?
В следующий раз в этот кубок будут отбирать по рейтингу?
или надо будет квалификацию играть с дворовыми командами?
P.S.: Как мне сказали "бобо" с узбексого переводится "дедушка".