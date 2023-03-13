Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА. Россия сыграет на турнире

Теги Сборная России по футболу ФИФА Сборная Узбекистана по футболу Сборная Ирана по футболу сборная Таджикистана Сборная Кыргызстана по футболу сборная Афганистана Азиатская футбольная конфедерация Сборная Туркменистана по футболу ТАСС Футбол

Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА.

Сборная России выступит на этом турнире.

«Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола», – сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Ранее стало известно, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – ТаджикистанИран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

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43 комментария

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Aggrrist
Ответ goshforever
У Валеры и в сборной должен быть свой Копа дель Соль
Разве Копа дель Соль была турниром дающие очки в ФИФА/УЕФА?
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S.A.N.
в аналогичных турнирах сборная СССР участвовала в своё время, если я правильно понимаю.
И это при любом раскладе лучше товарищеских матчей. Если победить, то может может даже приз дадут, железяку какую-нибудь)
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Stivi M.D.
Ответ ыеем
Кто и где такое говорил касательно футбола? Ссылочку пожалуйста🤔
В анабизое последние полгода провел?
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ыеем
Ответ Stivi M.D.
Ну откуда ж взяться сарказму, действительно, обещали же «не ссыте, все будет хорошо, они прогнутся, без нас никак не могут, гойда»🤡🤡🤡
Кто и где такое говорил касательно футбола? Ссылочку пожалуйста🤔
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Сергей Кондратьев
Ответ алексей любовь
Вот поэтому рейтинг ФИФА это шляпа, где годами в лидерах Бельгия или Бразилия
Почему по этому?
Рейтинг фифа рассчитывается не только от кол-ва очков, но учитывается сила соперника, важность турнира и коэффициент конфедерации.
За победу над Афганистаном и Германией дают не одинаковое кол-во очков.
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goshforever
Ответ инок
Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - эти соперниками нам по зубам. Станем главными фаворитами этого турнира..))
Иран фаворит. Российским полешкам с Валерой будет жарко
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Lacrosse-style goal
Все равно, по традиции, не выйдем из группы🤪
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алексей любовь
Ответ Alex Rhea
РФС работает отлично, ищет хоть какие-то варианты, в том же хоккее вообще кроме Беларуси ничего не наскребли! Уверен, скоро нашу сборную вернут и на главные старты!
На весёлые старты ага
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Колбаскер тут
Ответ -= Masteryuga =-
Хотя бы так, не понимаю сарказм комментаров
А это не сарказм, а стадия депрессии. Россию допустили до международных соревнований
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-5
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Stivi M.D.
Ответ -= Masteryuga =-
Хотя бы так, не понимаю сарказм комментаров
Ну откуда ж взяться сарказму, действительно, обещали же «не ссыте, все будет хорошо, они прогнутся, без нас никак не могут, гойда»🤡🤡🤡
+5
-11
-6
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Aggrrist
Ответ Aggrrist
Иначе говоря, сборная возвращается в официальные турниры?
Похоже на песочницу от ФИФА для сборной России, да и в целом турнир имеет некоторые перспективы. Все стороны выиграют.
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алексей любовь
Вот поэтому рейтинг ФИФА это шляпа, где годами в лидерах Бельгия или Бразилия
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Вадим Слуцкий
Рейтинг? УРРАА!!!! Догоним и перегоним Буркина-Фасо!
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Wiley Fox
Комличенка будет падать?

Карпин не тренер
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Алекс Я
Супер решение.молодцы ,что договорились
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goshforever
Ответ Aggrrist
Иначе говоря, сборная возвращается в официальные турниры?
У Валеры и в сборной должен быть свой Копа дель Соль
+7
-1
+6
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Dizzod
Кокорина надо звать обязательно. И турнир затащит и MVP станет.
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Dizzod
На официальном сайте CAFA пока нет инфы про этот турнир.
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Aggrrist
Иначе говоря, сборная возвращается в официальные турниры?
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Francesc Fàbregas
В рейтинг Фифа.
И что дальше?
В следующий раз в этот кубок будут отбирать по рейтингу?
или надо будет квалификацию играть с дворовыми командами?
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encaro_one
Ответ Михаил1970
Летим Бишкек-Ташкент поддержать сборную. Где можно купить билеты на игры?
Заодно совместишь под вторую волну мобилизации, посещение Бишкека )
+3
-6
-3
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Kirkoroff
Ответ MURA
Представляю картинку как услрвные узбеки побеждают Россию и Дзюбу смотрящего на условного Шомуррдова из итальянского чемпионата, который в ответ говорит "Че уставился бобо?" P.S.: Как мне сказали "бобо" с узбексого переводится "дедушка".
Ахаха. В топ!
+1
-5
-4
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MURA
Представляю картинку как услрвные узбеки побеждают Россию и Дзюбу смотрящего на условного Шомуррдова из итальянского чемпионата, который в ответ говорит "Че уставился бобо?"
P.S.: Как мне сказали "бобо" с узбексого переводится "дедушка".
+16
-5
+11
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Иван Г0внов
Гойда
+4
-7
-3
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Екн Лор
Ждём скоро новость "УАФ просит отстранить Россию от участия в центрально-азиатском турнире"
+9
-2
+7
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