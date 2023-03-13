Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг ФИФА. Россия сыграет на турнире

Результаты матчей чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации пойдут в рейтинг .

Сборная России выступит на этом турнире.

«Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Ранее стало известно, что свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – , , , Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

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