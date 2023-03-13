Павел Игнатович: «В «Зените» слишком много бразильцев. Лимит нужно ужесточить и возрождать футбол своими силами, 3-4 легионеров достаточно»
Воспитанник «Зенита» Павел Игнатович считает, что в команде слишком много бразильцев.
– Одна из твоих ярких фраз в СБГ ШОУ: «Нынешний «Зенит» – ублюдство». Поясни.
– Хочу, чтобы молодым футболистам чаще давали шанс в главной команде. Мы остались без еврокубков, нужно уделить особое внимание развитию своих игроков. Уверен, в Питере много классных детей. К сожалению, им не дают себя показать. Плюс в «Зените» слишком много бразильцев.
– Сколько их должно быть?
– Я за лимит. Нужно его ужесточить и возрождать футбол своими силами. В сложившейся ситуации достаточно 3-4 легионеров. Главное, чтобы они не приезжали тупо за деньгами и паспортами, а показывали свой класс, – сказал Игнатович в интервью Sports.ru.
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А по поводу "башлять на легионеров" - с начала СВО вроде бы Зенит никаких крупных покупок не совершал.
Было приобретено два бюджетных игрока на внутреннем рынке из Сочи (Кассьерра, Родригао), пришел свободный агент (Бакаев), все остальные игроки получены бесплатно в обмен на Альберто, который был приобретён еще до начала кризисной ситуации с Еврокубками.
Вилкова и Мешкова
не стыдно за такие чемпионства?
– Ну не можем мы болеть непонятно за кого. Своих воспитанников нет!!!