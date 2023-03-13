Павел Игнатович: «В «Зените» слишком много бразильцев. Лимит нужно ужесточить и возрождать футбол своими силами, 3-4 легионеров достаточно»

Воспитанник «Зенита» считает, что в команде слишком много бразильцев.

– Одна из твоих ярких фраз в СБГ ШОУ: «Нынешний «Зенит» – ублюдство». Поясни.

– Хочу, чтобы молодым футболистам чаще давали шанс в главной команде. Мы остались без еврокубков, нужно уделить особое внимание развитию своих игроков. Уверен, в Питере много классных детей. К сожалению, им не дают себя показать. Плюс в «Зените» слишком много бразильцев.

– Сколько их должно быть?

– Я за лимит. Нужно его ужесточить и возрождать футбол своими силами. В сложившейся ситуации достаточно 3-4 легионеров. Главное, чтобы они не приезжали тупо за деньгами и паспортами, а показывали свой класс, – сказал Игнатович в интервью Sports.ru.

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