Павел Игнатович: «В «Зените» слишком много бразильцев. Лимит нужно ужесточить и возрождать футбол своими силами, 3-4 легионеров достаточно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru детский футбол Павел Игнатович лимит на легионеров Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Родригао Вендел Густаво Мантуан Роберт Ренан Футбол

Воспитанник «Зенита» Павел Игнатович считает, что в команде слишком много бразильцев.

– Одна из твоих ярких фраз в СБГ ШОУ: «Нынешний «Зенит» – ублюдство». Поясни.

– Хочу, чтобы молодым футболистам чаще давали шанс в главной команде. Мы остались без еврокубков, нужно уделить особое внимание развитию своих игроков. Уверен, в Питере много классных детей. К сожалению, им не дают себя показать. Плюс в «Зените» слишком много бразильцев.

– Сколько их должно быть?

– Я за лимит. Нужно его ужесточить и возрождать футбол своими силами. В сложившейся ситуации достаточно 3-4 легионеров. Главное, чтобы они не приезжали тупо за деньгами и паспортами, а показывали свой класс, – сказал Игнатович в интервью Sports.ru.

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48 комментариев

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Mihail1987
🤡
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юра георгиевский
Ответ mean machine/
Ублюдство это то, что такие как Игнатович не дотягивают до уровня легионеров, но мечтают быть на их месте, а болельщики пусть мучаются, глядя на их судороги на поле
👍🏻
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Дмитрий9779
Ответ nobrainnopain
Урвав всепогодный стадион за 1 рубль в год и сотню миллионов евро в год в придачу, конечно уровниловка не зайдёт ) а вот ты дай каждому по одинаковому бюджету и за билетики и атрибутику пусть клуб себе в бонус берет. И получишь битву управленцев
Очень надеюсь,что ты так же говорил когда у Зенита не было столько денег,иначе это выглядит как зависть и лицемерие.
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S.A.N.
Ответ S.Mane10
Вообще не согласен с этим Игнатовичем. Вообще. Если хочет видеть, как играет команда с 7-11 паспортистами, то пусть смотрит ФНЛ, увидит уровень.
В обратную сторону это тоже работает: те, кто хочет смотреть на одних бразильцев, смотрите чемп Бразилии.
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Катя СПб
Всем таким советникам предлагаю оплатить неустойку за разрыв контрактов из личных средств. А потом что-то советовать.
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Злодей Спб
Ответ zhukas58
О каких результатах ты речь ведёшь? Футбол в России на паузе фактически, чемпионство, призовые места не дают ничего, зачем в этой ситуации башлять огромные деньги на легионеров?
С каких это пор Чемпионство внутреннего первенства РПЛ перестало считаться достижением? Московские вон даже на Кубок наяривали в прошлом сезоне так, что чуть не загорелись от трения :) Так что в этом плане не надо принижать заслуги Зенита.

А по поводу "башлять на легионеров" - с начала СВО вроде бы Зенит никаких крупных покупок не совершал.

Было приобретено два бюджетных игрока на внутреннем рынке из Сочи (Кассьерра, Родригао), пришел свободный агент (Бакаев), все остальные игроки получены бесплатно в обмен на Альберто, который был приобретён еще до начала кризисной ситуации с Еврокубками.
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Спартак сила
Ответ Заборостроитель
Это цитата восходящей звезды.
Гинер и Миллер так не думают
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Спартак Уокер
Очередной псевдо патриот
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Заборостроитель
Ответ Спартак сила
ваши чемпионства с душком Вилкова и Мешкова не стыдно за такие чемпионства?
Это цитата восходящей звезды.
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Спартак сила
Ответ Заборостроитель
Мы чемпионы, ять.
ваши чемпионства с душком
Вилкова и Мешкова
не стыдно за такие чемпионства?
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Заборостроитель
Мы чемпионы, ять.
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Terrific World
Ответ Спартак сила
зачем вам эти негро бразилы играйте своими воспитанниками
Чтобы спиртак натягивать 5-0 каждый год по 2 раза
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Hong Kil
Приятно, что есть люди, которые всегда прекрасно знают, что надо делать! Еще приятнее, что эти люди не бояться раздавать советы всем до кого могут дотянуться. Нужны ли их советы? Да конечно нет, но их это никогда не остановит.
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Terrific World
Собаки лают - караван идет
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юра георгиевский
Правильно сказал какой-то бывший армеец, пусть лучше бразильцы играют, за ними интересно наблюдать, они импоровизируют, делают нестандартные пасы и удары, защитники соперника не успевают разгадать их замысел. А наши паспортные футболёры играют, как ходячие, оловянные солдатики, их незатейливые планы поймёт даже домохозяйка на кухне, смотря телевизор на холодильнике.
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mean machine/
Ублюдство это то, что такие как Игнатович не дотягивают до уровня легионеров, но мечтают быть на их месте, а болельщики пусть мучаются, глядя на их судороги на поле
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korobokchekhova
А в Химках 11 иностранцев хрен знает кого, но пнуть надо Зенит))
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nobrainnopain
Ответ Onion
Никто никому ничего не даёт просто так. Такова жизнь, смирись...
Расскажи чем рассчитывается Зенит?😏
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Onion
Ответ Спартак сила
зачем вам эти негро бразилы играйте своими воспитанниками
Промеса натурализуйте лучше уже, мучается пацан от неопределенности)))
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zhukas58
Ответ Злодей Спб
Я в первую очередь - за результаты. А всем любителям молодежи и поклонников "Хоть в пердиве, но своими!" добро пожаловать на игры Зенита-2. Что-то их там не видно, хотя клуб полностью соответствует всем предъявляемым с их стороны требованиям по составу.
О каких результатах ты речь ведёшь? Футбол в России на паузе фактически, чемпионство, призовые места не дают ничего, зачем в этой ситуации башлять огромные деньги на легионеров?
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Onion
Ответ nobrainnopain
Урвав всепогодный стадион за 1 рубль в год и сотню миллионов евро в год в придачу, конечно уровниловка не зайдёт ) а вот ты дай каждому по одинаковому бюджету и за билетики и атрибутику пусть клуб себе в бонус берет. И получишь битву управленцев
Никто никому ничего не даёт просто так. Такова жизнь, смирись...
+2
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Игорь Замаруев
Ответ Алекс Я
Лет 5 назад в еврокубке в составе Зенита вышло на поле 8 легов.и где то минут через 15 я понял,что.мне не интересно происходящее на поле.ну не могу я болеть непонятно за кого.
90 тысяч фанатов пришли на финал ЛЧ против Атлетико/Ливерпуля/Ювентуса и спустя 15 минут покинули стадион. Мы спросили у них о причинах ухода. Вот что они ответили:
– Ну не можем мы болеть непонятно за кого. Своих воспитанников нет!!!
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Назар Игорь
Одна и та же песня. Зенит это профессиональный футбольный клуб, основная задача зарабатывать деньги. В составе лучшие по игре, , им и платят как лучшим. Так во всëм мире. Бразильцы вообще стоят особняком, они своë футбольное образование получают играя босиком на песочке, часто чуть ли не тряпичным мячом. Это не в Голландии где папа приводит сына в футбольную академию, к хорошему детскому тренеру, получает хорошую форму, учится играть на изумрудном газоне облегчëнным мячом. Поэтому одна Бразилия даëт футболу больше талантов чем остальной мир.
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nobrainnopain
Ответ MAXIMum1
Что за мания всех уровнять? Если на один клуб ходят три калеки, а на другой десятки тысяч зрителей, следовательно и зарабатывает в разы больше, почему должен быть одинаковый бюджет.
Урвав всепогодный стадион за 1 рубль в год и сотню миллионов евро в год в придачу, конечно уровниловка не зайдёт ) а вот ты дай каждому по одинаковому бюджету и за билетики и атрибутику пусть клуб себе в бонус берет. И получишь битву управленцев
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Игорь Замаруев
Ответ Mishutka78
Может нужно детский доступный спорт развивать , а не пытаться запрещением что то сделать... Хотя запрещать проще чем создавать...
Ну так политики и чиновники РФ за последние десятилетия приучили народ к тому, что легче сломать и уничтожить(деструктивизм), чем что-то создать(конструктивизм).
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