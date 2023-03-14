На стадионе «Ахмата» 8 лет нет досмотрового оборудования. Инспекция зафиксировала нарушения на матче с «Локо» (Mash)

Стадион « » принимает болельщиков без необходимого досмотрового оборудования.

11 марта в Грозном состоялся матч Мир между «Ахматом» и «Локомотивом» (0:1).

Отмечается, что вместе с московским клубом на игру приехала инспекция, которая зафиксировала нарушения техники безопасности, сообщает «Победа 26» со ссылкой на Mash.

При досмотре на « » выяснилось, что на стадионе нет металлодетекторов и средств для обнаружения взрывчатых веществ. Камеры хранения, ограждения в досмотровой зоне и специальные комнаты для подозрительных болельщиков отсутствуют.

Сообщается, что такая ситуация продолжается на протяжении восьми лет.

Стадион был построен в 2011 году, а спустя четыре года в силу вступили новые требования по обеспечению уровня безопасности на таких объектах.

Начиная с 2015 года арена ждет средства на установку рамок и сканеров, однако их еще так и не выделили. При этом система Fan ID на стадионе работает исправно.

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