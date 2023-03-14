На стадионе «Ахмата» 8 лет нет досмотрового оборудования. Инспекция зафиксировала нарушения на матче с «Локо» (Mash)
Стадион «Ахмата» принимает болельщиков без необходимого досмотрового оборудования.
11 марта в Грозном состоялся матч Мир РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом» (0:1).
Отмечается, что вместе с московским клубом на игру приехала инспекция, которая зафиксировала нарушения техники безопасности, сообщает «Победа 26» со ссылкой на Mash.
При досмотре на «Ахмат-Арене» выяснилось, что на стадионе нет металлодетекторов и средств для обнаружения взрывчатых веществ. Камеры хранения, ограждения в досмотровой зоне и специальные комнаты для подозрительных болельщиков отсутствуют.
Сообщается, что такая ситуация продолжается на протяжении восьми лет.
Стадион был построен в 2011 году, а спустя четыре года в силу вступили новые требования по обеспечению уровня безопасности на таких объектах.
Начиная с 2015 года арена ждет средства на установку рамок и сканеров, однако их еще так и не выделили. При этом система Fan ID на стадионе работает исправно.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Скорее всего просто не дошли до конечной цели эти средства))
А эти обнаружившие завтра будут извиняться. Мол, были захвачены шайтаном и несли чушь
Извините.