На стадионе «Ахмата» 8 лет нет досмотрового оборудования. Инспекция зафиксировала нарушения на матче с «Локо» (Mash)

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Ахмат Ахмат-Арена стадионы Fan ID Футбол

Стадион «Ахмата» принимает болельщиков без необходимого досмотрового оборудования.

11 марта в Грозном состоялся матч Мир РПЛ между «Ахматом» и «Локомотивом» (0:1).

Отмечается, что вместе с московским клубом на игру приехала инспекция, которая зафиксировала нарушения техники безопасности, сообщает «Победа 26» со ссылкой на Mash. 

При досмотре на «Ахмат-Арене» выяснилось, что на стадионе нет металлодетекторов и средств для обнаружения взрывчатых веществ. Камеры хранения, ограждения в досмотровой зоне и специальные комнаты для подозрительных болельщиков отсутствуют.

Сообщается, что такая ситуация продолжается на протяжении восьми лет.

Стадион был построен в 2011 году, а спустя четыре года в силу вступили новые требования по обеспечению уровня безопасности на таких объектах.

Начиная с 2015 года арена ждет средства на установку рамок и сканеров, однако их еще так и не выделили. При этом система Fan ID на стадионе работает исправно. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

23 комментария

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Noga12
Ответ atomio
Где вы были все эти 8 лет?!
Не все так однозначно!
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kpe_k
Ответ Геннадий
И ..? О чём это говорит ? Как ни странно , это говорит о 100% безопасности на стадионе в Грозном . Значит , дело не в хулиганах-фанатах , а в правильной работе с населением и в самой безопасности в республике . Разве я не прав ? В Союзе тоже не было никаких металлоискателей и досмотровых зон (просто был полудосмотр к некоторым болельщикам) . В Союзе и сейчас в Чечне безопасно , если 8 лет никаких эксцессов . Может некоторым структурам серьёзно заняться безопасностью в стране - своими непосредственными обязанностями , а не "посторонними делами" ? Порядок в стране - порядок на стадионах .. В чём проблема-то ? А выходит вот что - кому-то выгоден бардак в стране , потому что это даёт возможность заниматься криминальными делами . Оглянитесь вокруг , посмотрите в окно , выйдите на улицу и вы поймёте , что я прав .
Оглянулся, глянул в окно. Спокойствие и порядок. Томск. Везде в мире не было рамок даже в аэропортах. А потом появились угонщики и террористы. И везде рамки и досмотры. В каждой стране мира. В аэропортах, на стадионах. Кому-то выгоден твой бугурт в комментах, наверняка. Ты не прав, да. В современном многонациональном и многоконфессионном обществе невозможно создать безопасность на доверии. И почему ты так уверен что в Грозном ничего не происходило? Ты вот прям посещал все мероприятия?
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Iuasanotu
Зачем это оборудование? Аллах все видит
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semv
Ответ Геннадий
И ..? О чём это говорит ? Как ни странно , это говорит о 100% безопасности на стадионе в Грозном . Значит , дело не в хулиганах-фанатах , а в правильной работе с населением и в самой безопасности в республике . Разве я не прав ? В Союзе тоже не было никаких металлоискателей и досмотровых зон (просто был полудосмотр к некоторым болельщикам) . В Союзе и сейчас в Чечне безопасно , если 8 лет никаких эксцессов . Может некоторым структурам серьёзно заняться безопасностью в стране - своими непосредственными обязанностями , а не "посторонними делами" ? Порядок в стране - порядок на стадионах .. В чём проблема-то ? А выходит вот что - кому-то выгоден бардак в стране , потому что это даёт возможность заниматься криминальными делами . Оглянитесь вокруг , посмотрите в окно , выйдите на улицу и вы поймёте , что я прав .
Рамзан, привет! Зачем назвался Геннадием?
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semv
Ответ Екн Лор
Логично, учитывая что у Ахмата процентов 80 персонала ходит с оружием
Процентов 80 болельщиков, я бы сказал
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artpal
Металлодетекторов нет, зато фан-уйди работает исправно
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brig_Mercury
Ответ BananaMama
Я смотрю, 8 лет для турбопатриотов - это прямо сакральная цифра
Так 8 лет экономических "успехов" на фоне западных санкций (которые нам только на пользу по словам президента), распилов и дворцов внутри страны. Поэтому куда не кинь, везде можно найти "нюансы".
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Антон Г
Ответ atomio
Где вы были все эти 8 лет?!
ты лучший!!!
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interested
Там каждый "джигит" ходит с ножом в кармане - поставили бы хоть рамку, как в аэропортах.
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bellyashe
ждем завтра извинения от инспекции
+6
0
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Геннадий
И ..? О чём это говорит ? Как ни странно , это говорит о 100% безопасности на стадионе в Грозном . Значит , дело не в хулиганах-фанатах , а в правильной работе с населением и в самой безопасности в республике . Разве я не прав ? В Союзе тоже не было никаких металлоискателей и досмотровых зон (просто был полудосмотр к некоторым болельщикам) . В Союзе и сейчас в Чечне безопасно , если 8 лет никаких эксцессов . Может некоторым структурам серьёзно заняться безопасностью в стране - своими непосредственными обязанностями , а не "посторонними делами" ? Порядок в стране - порядок на стадионах .. В чём проблема-то ? А выходит вот что - кому-то выгоден бардак в стране , потому что это даёт возможность заниматься криминальными делами . Оглянитесь вокруг , посмотрите в окно , выйдите на улицу и вы поймёте , что я прав .
+4
-3
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LaffyTaffy
Средства не выделили, лол, уж где где а в дотациях ЧР на первых местах.
Скорее всего просто не дошли до конечной цели эти средства))
+5
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+5
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benjamin92
Аллах смотрит, чтобы никто ничего запрещённого не принёс
+10
-1
+9
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bedLaM
Ответ MironSM84
Ну этот стадион живёт по своим отдельным правилам!
да и не только стадион)
+47
-1
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Wiley Fox
Да там и фан айди нет, думаю

А эти обнаружившие завтра будут извиняться. Мол, были захвачены шайтаном и несли чушь
+1
-2
-1
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stif 95
Простите чего нет металлодетекторов ? Серьезно ?вы попробуйте как чеченец пройти на стадион 😂
+2
0
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Вечно в бане
И где была инспекция эти восемь лет?
Извините.
+24
-4
+20
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atomio
Где вы были все эти 8 лет?!
+83
-6
+77
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BananaMama
Я смотрю, 8 лет для турбопатриотов - это прямо сакральная цифра
+15
-4
+11
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Recreated
Они первые поняли что к чему!
+2
0
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Трент Резнор
И ни одного скандала 👍
+10
-1
+9
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Екн Лор
Логично, учитывая что у Ахмата процентов 80 персонала ходит с оружием
+20
-5
+15
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MironSM84
Ну этот стадион живёт по своим отдельным правилам!
+46
-1
+45
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