«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема, но «Реал» не сдается. «Боруссия» хочет продлить Джуда

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Ливерпуль» и «Реал» претендуют на полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

По информации Sport1.de, «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в борьбе за 19-летнего футболиста, но «Реал» не сдается. Переговоры мадридского клуба с окружением игрока становятся все интенсивнее.

Ожидается, что в ходе паузы на матчи сборные, а именно в конце марта или начале апреля, состоятся решающие переговоры с участием семьи Беллингема и его отца Марка.

«Боруссия» не отказалась от намерения продлить контракт с Джудом. Если полузащитник согласится, то получит зарплату 15 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком «Дортмунда». Решающие переговоры по поводу нового контракта Беллингема также состоятся в ходе паузы на матчи сборных.

Срок нынешнего контракта англичанина с «Дортмундом» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне у Беллингема 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

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25 комментариев

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Born is the King
Очень распиаренный игрок. Очередной продукт для продажи от Боруссии , который станет агентом 007 в АПЛ
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Liverpool_YNWA
Ответ Tyrone Woodley
Барелла например из Интера... Как игрок и как боец на голову выше Джуда, настоящий пахарь.
Ох уж эти итальянцы в АПЛ ))
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Tyrone Woodley
Ответ RealJon
Барелла хорош, но в шорт-листе там сперва Бруно Гимараеш после Беллингема Но, Реалу нужен хороший распасовщик если Кроос и Модрич уходит даже через год. Барелла это игрок типа Валверде и Себальос
Бруно никто из Ньюкасла не отпустит и слава Богу)
Мне кажется если дать хотя бы в одном матче свободу действий на поле Камавинга, то он очень не дурно справится с ролью распасовщика... Просто его пихают то на фланг обороны, то в опорку где он также великолепно справляется... Да иногда теряет мяч теряя концентрацию, но это в силу возраста...
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артмаст
Ответ Tyrone Woodley
Ни однного игрока из Бундеслиги, а тем более из Боруссии не хочу лично я видеть в Реале. Британец явно переоценен и не стоит тех денег которых за него требуют. Лично по ЧМ я запомнил его как игрока который не умеет себя контролировать, любит поболтать и поваляться...
Как раз риалу подходит
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Куритиба
Ответ Tyrone Woodley
Барелла например из Интера... Как игрок и как боец на голову выше Джуда, настоящий пахарь.
«На голову выше», это что за критерий такой? Абы написать? Если считаешь Бареллу лучше, так конкретно, аргументированно напиши, в чём конкретно.
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Куритиба
Нужно уходить из Боруссии. Перспектив с нынешним составом и физруком во главе, нет абсолютно
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RealJon
Ответ Tyrone Woodley
Барелла например из Интера... Как игрок и как боец на голову выше Джуда, настоящий пахарь.
Барелла хорош, но в шорт-листе там сперва Бруно Гимараеш после Беллингема

Но, Реалу нужен хороший распасовщик если Кроос и Модрич уходит даже через год.

Барелла это игрок типа Валверде и Себальос
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DolJun
Ответ Heisenberg
Беллингем мог бы спасти положение ливера. Просто покажите любого другого хавбека ливера, кроме Алькантары. Милнер?
кроме алькантары? лол, алькантара - главный табурет в полузащите у клоппа. даже хендерсон приносит больше пользы чем этот пассажир.
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Tyrone Woodley
Ответ mv29km6ngq
Эх, вот бы его в МЮ…
А Санчо не хватило? Такое же недоразумение получится, чемпионат двора = Бундеслига.
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Кино Музыка
Выбор очевиден. Песня "Хей, Джуд!" написана в Ливерпуле.
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Kirkoroff
Сомнительно что в апреле всё решится. Думаю окончательное решение будет в мае, когда станет ясно попадут красные в ЛЧ или нет.
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Анатолий Горбатенко
Ответ ман сити фейк
А Беллингем будет доволен игрой по четвергам?
Если в Ньюкасл перейдёт))))
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Tyrone Woodley
Ответ ман сити фейк
Знаешь кого-то лучше? Так пиши
Барелла например из Интера... Как игрок и как боец на голову выше Джуда, настоящий пахарь.
+12
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huchmuch
Новости про фанайди закончились, надо снова про Беллингема написать, ситуация ж кардинально поменялась) Ждём новость про Мбаппе)
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ман сити фейк
Ответ Tyrone Woodley
Ни однного игрока из Бундеслиги, а тем более из Боруссии не хочу лично я видеть в Реале. Британец явно переоценен и не стоит тех денег которых за него требуют. Лично по ЧМ я запомнил его как игрока который не умеет себя контролировать, любит поболтать и поваляться...
Знаешь кого-то лучше? Так пиши
+1
-1
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mv29km6ngq
Эх, вот бы его в МЮ…
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Пошлю любого, кто против футбола!
Не удержит Боруссия его с 15 миллионой зарплатой, далеко ей до статуса команд которые хотят его купить
+4
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Tyrone Woodley
Ни однного игрока из Бундеслиги, а тем более из Боруссии не хочу лично я видеть в Реале. Британец явно переоценен и не стоит тех денег которых за него требуют. Лично по ЧМ я запомнил его как игрока который не умеет себя контролировать, любит поболтать и поваляться...
+8
-3
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ман сити фейк
А Беллингем будет доволен игрой по четвергам?
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cektor
Ливер след сезон может без ЛЧ быть))
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Собака-буддист
Если Боруссия его продлит, то это можно считать началом новой эры клуба. Хотя сомневаюсь
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kodgong
Боруссия - дно. Надо срочно продавать и строить новую команду шмелям.
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Tom Jerry
Не zaibales ещё клепать одни и те же посты?
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Антон Чугунов
Лидирует, не значит купит. Но будет интересно где Джуд новый сезон начнет
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Heisenberg
Беллингем мог бы спасти положение ливера. Просто покажите любого другого хавбека ливера, кроме Алькантары. Милнер?
+2
-2
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