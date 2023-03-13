«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема, но «Реал» не сдается. «Боруссия» хочет продлить Джуда
«Ливерпуль» и «Реал» претендуют на полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
По информации Sport1.de, «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в борьбе за 19-летнего футболиста, но «Реал» не сдается. Переговоры мадридского клуба с окружением игрока становятся все интенсивнее.
Ожидается, что в ходе паузы на матчи сборные, а именно в конце марта или начале апреля, состоятся решающие переговоры с участием семьи Беллингема и его отца Марка.
«Боруссия» не отказалась от намерения продлить контракт с Джудом. Если полузащитник согласится, то получит зарплату 15 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком «Дортмунда». Решающие переговоры по поводу нового контракта Беллингема также состоятся в ходе паузы на матчи сборных.
Срок нынешнего контракта англичанина с «Дортмундом» рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне у Беллингема 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.
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Мне кажется если дать хотя бы в одном матче свободу действий на поле Камавинга, то он очень не дурно справится с ролью распасовщика... Просто его пихают то на фланг обороны, то в опорку где он также великолепно справляется... Да иногда теряет мяч теряя концентрацию, но это в силу возраста...
Но, Реалу нужен хороший распасовщик если Кроос и Модрич уходит даже через год.
Барелла это игрок типа Валверде и Себальос