«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Беллингема, но «Реал» не сдается. «Боруссия» хочет продлить Джуда

« » и « » претендуют на полузащитника « » .

По информации Sport1.de, «Ливерпуль» по-прежнему лидирует в борьбе за 19-летнего футболиста, но «Реал» не сдается. Переговоры мадридского клуба с окружением игрока становятся все интенсивнее.

Ожидается, что в ходе паузы на матчи сборные, а именно в конце марта или начале апреля, состоятся решающие переговоры с участием семьи Беллингема и его отца Марка.

«Боруссия» не отказалась от намерения продлить контракт с Джудом. Если полузащитник согласится, то получит зарплату 15 млн евро в год и станет самым высокооплачиваемым игроком «Дортмунда». Решающие переговоры по поводу нового контракта Беллингема также состоятся в ходе паузы на матчи сборных.

Срок нынешнего контракта англичанина с «Дортмундом» рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне у Беллингема 10 голов и 6 результативных передач в 33 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

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