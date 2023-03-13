РФС о чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Возможность и условия участия России обсуждаются»
РФС отреагировал на сведения об участии России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.
«В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.
Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Еще один участник турнира станет известен позднее.
Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места
Если наши кому либо проиграют будет позор.
А как хозяевам России иначе продолжать делать вид, что всё нормально и всё идет по плану? Понимать надо!
Теперь им придется чего- то доказывать летом в палящий зной на огородах Бишкека.
Там в шоке люди сидят сейчас.
Пока не примем Крымские ФК в ФНЛ - не возьмут они нас к себе !
Все союзники России. И все как один огонь! Самые передовые страны мира). В том числе в футболе