РФС о чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации: «Возможность и условия участия России обсуждаются»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

РФС отреагировал на сведения об участии России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«В связи с большим количеством запросов по теме участия сборной России в чемпионате Центральноазиатской футбольной федерации сообщаем: в данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации, который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Еще один участник турнира станет известен позднее.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

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21 комментарий

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Никому_никабельный
До тренера хоть доведите. А то он уже наверно планов настроил
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Ковид 07.10.52
Интересно под каким флагом будет выступать кучка наших футболистов....
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dake dake
Ответ Rad0
Какая разница, где считать расклады, в Европе или Азии?
Азии стыдно проигрывать. Европе нет.
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СИ
Восхищаюсь смелостью команд соперников нашей сборной ,- якобы, Имеющие в своих составах любителей и полу любителей - пастухи таксисты торговцы рынка собиратели хлопка против наших миллионеров!
Если наши кому либо проиграют будет позор.
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Российский пользователь
бабла отсыпят,, вот и все условия
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Владимир Молявин
Договорятся. А мы посмотрим. Лично мне, очень интересно. Я по сборной соскучился.
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Саша Пушкин
Ответ stewiegriffin2
Зачем?Чтобы что?
В смысле зачем?
А как хозяевам России иначе продолжать делать вид, что всё нормально и всё идет по плану? Понимать надо!
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stewiegriffin2
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Смысл какой? Чтобы доусрачkи доказывать всем вокруг что не изолированы?
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Уся Ваткин
Так это уже можно признать успехом лавровской дипломатии или ещё рано?
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stewiegriffin2
Ответ mishakmv96
Шутки шутками, но турнир такого уровня - максимум на который мы сейчас можем рассчитывать) Нужно соглашаться и играть
Зачем?Чтобы что?
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Геннадий Тимченко
Ответ mishakmv96
Шутки шутками, но турнир такого уровня - максимум на который мы сейчас можем рассчитывать) Нужно соглашаться и играть
это будет альтернативный чемпионат мира❓🤔
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Ярик01
Если указанные даты верны, то придётся переносить последний тур РПЛ, чтобы сыграть кубок
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Саша Пушкин
Ответ Тиджани Бабангида
Таджики уже все решили и всем объявили. А РФС - якобы «обсуждается»
Лица паспортистов, которые уже спланировали летний отдых в отпуске на берегах лазурного побережья и в лучших отелях Майами, представили?
Теперь им придется чего- то доказывать летом в палящий зной на огородах Бишкека.
Там в шоке люди сидят сейчас.
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Kit244098
Фикция полная. Среднеазиатский кубок ярмарок. Или караван-сараев. Хрень одним словом. Не исключаю, что проплаченная нашим правительством. Интересно, как на это прореагирует сам АФК. Пока он молчит - значит этот турнирчик к официалу не относится. Зы. С тем же успехом можно и в Антарктиде сыграть. С пингвинами и с белыми медведями))
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OldRedWhite
Ответ Anton Abaturov
"Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения" Все союзники России. И все как один огонь! Самые передовые страны мира). В том числе в футболе
Пустое дело !
Пока не примем Крымские ФК в ФНЛ - не возьмут они нас к себе !
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Влад Путман
Ждём, когда все чинушы будут заверять, что это даже лучше чемпионата мира.
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Rad0
Какая разница, где считать расклады, в Европе или Азии?
+3
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Enotaz24
Ответ Anton Abaturov
"Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения" Все союзники России. И все как один огонь! Самые передовые страны мира). В том числе в футболе
Ты про Афганистан забыл, она 6 страна
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инок
Комментарий удален пользователем
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Anton Abaturov
"Свое подтверждение для участия в чемпионате CAFA‑2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения"

Все союзники России. И все как один огонь! Самые передовые страны мира). В том числе в футболе
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Тиджани Бабангида
Таджики уже все решили и всем объявили. А РФС - якобы «обсуждается»
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mishakmv96
Шутки шутками, но турнир такого уровня - максимум на который мы сейчас можем рассчитывать) Нужно соглашаться и играть
+4
-4
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