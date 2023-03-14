В Минспорта заявили, что отказ от Fan ID не рассматривается: «Заявления по теме необдуманные и зачастую необъективные»

Отмена Fan ID в российском футболе не планируется, заявили в Министерстве спорта России.

«Не рассматривается [отказ от использования Fan ID]. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года и действует в настоящее время.

Планируется дальнейшее развитие системы: в ближайшее время появится возможность удаленной верификации карты с использованием единой биометрической системы или загранпаспорта нового поколения», – отметили в Минспорта.

В министерстве отметили, что пример с посещаемостью матчей «Факела» показывает, что оформление Fan ID не является трудностью, а выражает позитивную позицию и желание поддерживать команду на трибунах.

«Клуб получает поддержку на домашних матчах со стороны зрителей, которых не отпугнули необдуманные и зачастую необъективные заявления по теме карты болельщиков», – сообщили в министерстве.

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