В Минспорта заявили, что отказ от Fan ID не рассматривается: «Заявления по теме необдуманные и зачастую необъективные»
Отмена Fan ID в российском футболе не планируется, заявили в Министерстве спорта России.
«Не рассматривается [отказ от использования Fan ID]. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года и действует в настоящее время.
Планируется дальнейшее развитие системы: в ближайшее время появится возможность удаленной верификации карты с использованием единой биометрической системы или загранпаспорта нового поколения», – отметили в Минспорта.
В министерстве отметили, что пример с посещаемостью матчей «Факела» показывает, что оформление Fan ID не является трудностью, а выражает позитивную позицию и желание поддерживать команду на трибунах.
«Клуб получает поддержку на домашних матчах со стороны зрителей, которых не отпугнули необдуманные и зачастую необъективные заявления по теме карты болельщиков», – сообщили в министерстве.
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