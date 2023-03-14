В Минспорта заявили, что отказ от Fan ID не рассматривается: «Заявления по теме необдуманные и зачастую необъективные»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Факел Краснодар Министерство спорта России стадионы Fan ID Футбол

Отмена Fan ID в российском футболе не планируется, заявили в Министерстве спорта России.

«Не рассматривается [отказ от использования Fan ID]. Закон вступил в силу 1 июня 2022 года и действует в настоящее время.

Планируется дальнейшее развитие системы: в ближайшее время появится возможность удаленной верификации карты с использованием единой биометрической системы или загранпаспорта нового поколения», – отметили в Минспорта.

В министерстве отметили, что пример с посещаемостью матчей «Факела» показывает, что оформление Fan ID не является трудностью, а выражает позитивную позицию и желание поддерживать команду на трибунах.

«Клуб получает поддержку на домашних матчах со стороны зрителей, которых не отпугнули необдуманные и зачастую необъективные заявления по теме карты болельщиков», – сообщили в министерстве.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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30 комментариев

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nolan_90
То, что вас болельщики известно на что послали - это необдуманно и необъективно стало быть
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Kit244098
Собака лает, а зритель на стадион не идёт))
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zanuda59
Ответ Дядя ТУРА
на самом деле очень хороший закон. вот в мороз и снег на Локо не езжу, спокойно дома посмотрел
В Ростове и Грозном был снег и мороз?
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justbored
Ответ zanuda59
Надо правительству и РФС идти на компромисс. FanID оставить на фанатских(само название обязывает) секторах и гостевых. А остальные (их подавляющее большинство) пусть как и раньше ходят.
I see what you did there.
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zanuda59
Надо правительству и РФС идти на компромисс. FanID оставить на фанатских(само название обязывает) секторах и гостевых. А остальные (их подавляющее большинство) пусть как и раньше ходят.
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Paolo77
Развивайте, развивайте) Во второй части сезона посещаемость просела, перед началом следующего у клубов продажа абонементов просядет...
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justbored
Тут всё же просто: кто кого пересидит. Власти нашли примерно самое неудобное время для внедрения айди - совпашее с ковид-рестрикциями/мобилизацией. Люди устали от обязаловки. Поход на стадион - это меньшая из забот.
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pazo
Разумеется по уголовным понятиям, уважаемым в РФ на всех уровнях, блатной касте ни в коем нельзя признавать ошибки и прогибаться под простолюдинов. Это удел демократических стран. Провал в посещаемости путинская власть будет закрывать принудительной отправкой бюджетников на стадионы.
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Мишаня Кашников
Ответ RusSelMash
Ты считаешь очень патриотичным, когда тебя априори, не утруждая себя доказательством твоей вины, объявляют преступником, наплевав на то, что, пока не предъявлены неопровержимые доказательства твоей вины, действует презумпция твоей невиновности и ты преступником не являешься?
Ты что очевидного рофла не выкупил и сейчас на серьёзных щах ему пишешь?
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даня затевахин
Не выбранные люди принимают законы, которые не принимает народ. Удивительно
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RusSelMash
Ответ Екн Лор
Отказ от Фан Айди - это навязанный западом стереотип. Только иноагенты боятся подтвердить свою личность в МФЦ
Ты считаешь очень патриотичным, когда тебя априори, не утруждая себя доказательством твоей вины, объявляют преступником, наплевав на то, что, пока не предъявлены неопровержимые доказательства твоей вины, действует презумпция твоей невиновности и ты преступником не являешься?
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last_guard
Так там главные бенефициары этого воровства бюджетных денег сидят. Эти будут до последнего стоять на своем.
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Мишаня Кашников
Ответ Екн Лор
Отказ от Фан Айди - это навязанный западом стереотип. Только иноагенты боятся подтвердить свою личность в МФЦ
скоро походу садить начнут за критику фан айди
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damondiamond
да ладно чуваки, что стоит оформить карту? потом в магазины будете по ней заходить и из подъезда выходить
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Dimarik_grom
Ну да, ну да. Посмотрим сколько болельщиков придёт завтра, послезавтра на матч в будний день.
Что если придёт больше чем на выходных? Вы скажите работодатели отпустили всех пораньше?
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Владислав Рязанский
А как же примеры с посещаемостью в матчах ФНЛ?
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artpal
"Пример воронежского Факела"
А пример других 15 команд чемпионата вам ни о чем не говорит? В Ростове на команду, которая на 3 месте с отрывом идет, по 5 тысяч приходит. На Спартак тоже 5 тысяч максимум.
Стадионы пустые, на матчах все матюки игроков слышны в телетрансляциях
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Ден Ден
Ну вот пусть всем Минспортом и ходят тогда на стадионы
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Илья Савчук
Так развивайте уже во всех видах спорта, а то на Фигурном катании и Художке слишком небезопасно!
+7
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Artur Kovas
Ребята конечно твердолобое , ну ничего терпите тогда дальше полупустые трибуны
+3
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Pavel Tyazhev
Как всегда ответ в стиле "хавайте то, что дают, холопы". Ещё и на чувство вины давят. Ну уж нет.
+33
-1
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Kyancey
Клуб получает поддержку в количестве 207 человек!
+16
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Гуго
Ответ old folk
Заголовок на плохом русском)
Ну так, Алиса так переводит на нормальный русский, чего поделать.
+1
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Sinister Kid
В Минспорта привыкли, что на большинстве соревнований, в России, нет зрителей, поэтому решили повторить это с росфутболом.
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Роберт Мкртчян
Значит будете иметь, что имеем, может тогда вообще отменить РФС?.
+2
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