Дадонов набрал 1+1 в матче с «Сиэтлом». У него 8 очков в 8 играх за «Даллас»
Форвард «Далласа» Евгений Дадонов набрал 1+1 в матче с «Сиэтлом».
«Старс» одержали победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (5:2).
В активе россиянина стало 8 (3+5) очков в 8 играх за техасский клуб после обмена из «Монреаля». Всего в сезоне – 26 (7+19) в 58 играх.
Сегодня Дадонов (13:56, 0:52 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ.
Потом он стал свободным агентом, уехал в «Оттаву», и все пошло кувырком.
Дадонов покинул привычную обстановку, в которой находился на протяжении последних восьми лет (если засчитать и период возвращения в Россию), и за следующие три года побывал в «Оттаве», «Вегасе» и «Монреале». Неужели потому, что он плохой игрок? Нет, потому что эти клубы не смогли найти для него правильную роль.
Видите ли, команды НХЛ никогда не бывают виноваты. Не правы всегда игроки. Вот и Дадонов не смог добиться чего-то большего, чем выходить на лед вместе с Колином Уайтом и Николасом Полом («Оттава»), Маттиасом Янмарком, Николасом Роем, Джеком Айкелом и Чендлером Стивенсоном («Вегас»), а также Кристианом Двораком и Майком Хоффманом («Монреаль»).
Как вы можете заметить, за исключением Айкела, ни один из этих игроков и близко не сравнится по уровню с партнерами Дадонова по «Флориде», где он постоянно играл с Барковым и Юбердо. Несмотря на это, Дадонов набирал в среднем 1,67 очка за 60 минут при игре в равных составах. Это средняя результативность нападающего двух первых звеньев.
Так насколько же хорош был Дадонов на самом деле? Он не просто недооцененный, а отличный игрок. С высококлассными игроками Дадонов показывал первоклассную результативность. С достаточно средними партнерами россиянин играл на уровне топ-6. Он именно такой игрок, которого вы хотите видеть в нападении своей команды; он умеет дополнять великих игроков и возвышаться над средними. Итак, чем же может помочь Дадонов сегодняшнему «Далласу»? Как хороший бас-гитарист, который знает как поддерживать ритм остальных участников группы, россиянин умеет играть на одной волне с партнерами. Да, мне легко говорить об этом сейчас, когда на протяжении всей своей карьеры он набирает почти очко за игру, но суть остается прежней: он именно тот, кто очень подходит этой команде, по крайней мере на бумаге.
Да, сегодня Дадонов достаточно возрастной игрок, но плеймейкеры стареют гораздо медленнее. Для меня главный вопрос заключается в том, достаточно ли хорош Дадонов для осуществления целей команды, претендующей на Кубок Стэнли? Прямо сейчас мы ответа не узнаем, но я думаю, что российский нападающий является солидными усилением для «Старз». Он добавит нападению остроты, которой не хватало со стороны первого звена.
Я не знаю, что будет дальше, но уверен, что наблюдать за интересными игроками намного увлекательнее, чем за надежными. Дадонов, возможно, и не самый стабильный нападающий, но смотреть на него однозначно будет захватывающе.