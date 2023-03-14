Дадонов набрал 1+1 в матче с «Сиэтлом». У него 8 очков в 8 играх за «Даллас»

Форвард « » набрал 1+1 в матче с « ».

«Старс» одержали победу в матче регулярного чемпионата с «Кракеном» (5:2).

В активе россиянина стало 8 (3+5) очков в 8 играх за техасский клуб после обмена из «Монреаля». Всего в сезоне – 26 (7+19) в 58 играх.

Сегодня Дадонов (13:56, 0:52 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ.