Прокуратура хочет допросить Энрике и Вальверде как свидетелей по делу «Барсы» и Негрейры
Экс-тренеров «Барсы» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде могут допросить по делу о коррупции.
Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Прокуратура требует, чтобы экс-тренер сборной Испании и нынешний тренер «Атлетика» дали свои показания в качестве свидетелей, сообщает El Pais.
Так прокуроры хотят получить подтверждение или опровержение существования отчетов о судьях, которые «Барселоне» якобы предоставлял Негрейра. Вальверде ранее заявлял, что не видел отчетов, Энрике не высказывался на эту тему.
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Да, весомо, но тогда не были ВАР и это выглядело как чистая КК.
Как объяснить руку Этоо на 95 минуте, когда Эвребе был в метре от момента? Если остальные пенальти ещё как-то можно попытаться объяснить логически, почему норвежец не свистел, то это последний момент не может объяснить никто.
Там просто супер-комбо:
-удар в створ
-выставленная в сторону рука
-чистое попадание в руку
-арбитр стоит в МЕТРЕ слева от бьющего, он видит весь момент, но даже тут на Ставит на точку.
Я всегда говорил, что барса могла быть тут не виновата, но то что Эвребе упорно не хотел видеть очевидные пенальти - факт.
Возможно у него была ставка, что Челси не забьют больше 1,5
Возможно общий тотал.
Но то что он был ЗАИНТЕРЕСОВАН в каком-то результате - факт.
Какой клуб, такие и фанаты
До сих пор не понимаю, как он тогда не врезал Эвребе, хотя бегал за ним минут 5.
Мужик заслужил воздать справедливость