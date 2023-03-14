Прокуратура хочет допросить Энрике и Вальверде как свидетелей по делу «Барсы» и Негрейры

Экс-тренеров «Барсы» и могут допросить по делу о коррупции.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) .

Прокуратура требует, чтобы экс-тренер сборной Испании и нынешний тренер «Атлетика» дали свои показания в качестве свидетелей, сообщает El Pais.

Так прокуроры хотят получить подтверждение или опровержение существования отчетов о судьях, которые «Барселоне» якобы предоставлял Негрейра. Вальверде ранее заявлял, что не видел отчетов, Энрике не высказывался на эту тему.

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