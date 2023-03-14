Прокуратура хочет допросить Энрике и Вальверде как свидетелей по делу «Барсы» и Негрейры

Теги Барселона Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига Луис Энрике Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-тренеров «Барсы» Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде могут допросить по делу о коррупции.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура требует, чтобы экс-тренер сборной Испании и нынешний тренер «Атлетика» дали свои показания в качестве свидетелей, сообщает El Pais.

Так прокуроры хотят получить подтверждение или опровержение существования отчетов о судьях, которые «Барселоне» якобы предоставлял Негрейра. Вальверде ранее заявлял, что не видел отчетов, Энрике не высказывался на эту тему.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

44 комментария

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atomio
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Такими судебными решениями и двигали Барсу к чемпионству🤦
А я помню как в последнем туре золотого матча против Атлетико не засчитали чистый гол Месси, и поэтому Атлетико выиграл и взял чемпионство.
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TC@ER18
И да. Надо еще допросить рыгеборку и гуру футбола с пристрастием, т.к. их глупые аргументы выглядит так, будь то им перевели на карту по 100р. для обеления рычажных 😂
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Роман
Ответ zhukas58
Сильно тебя в Каталонии унизили?))
Очередной ущемленец.
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Виктор Никитин
Ответ Ola BP
Единственная ошибка в пользу Челси - удаление. Да, весомо, но тогда не были ВАР и это выглядело как чистая КК. Как объяснить руку Этоо на 95 минуте, когда Эвребе был в метре от момента? Если остальные пенальти ещё как-то можно попытаться объяснить логически, почему норвежец не свистел, то это последний момент не может объяснить никто. Там просто супер-комбо: -удар в створ -выставленная в сторону рука -чистое попадание в руку -арбитр стоит в МЕТРЕ слева от бьющего, он видит весь момент, но даже тут на Ставит на точку. Я всегда говорил, что барса могла быть тут не виновата, но то что Эвребе упорно не хотел видеть очевидные пенальти - факт. Возможно у него была ставка, что Челси не забьют больше 1,5 Возможно общий тотал. Но то что он был ЗАИНТЕРЕСОВАН в каком-то результате - факт.
уверен что единственная?

https://vk.com/im?msgid=4986&peers=10348987&sel=30057930&z=video-29488919_456240598%2F8874bc81cd68da217a
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messi_leo
Ответ Растиньяк
Эвребе надо допрашивать и колоть
Разве вам уколы помогли?
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всебудет
Ответ Иван Петров
Барса высасывает бюджет Ла Лиги. Как и Реал впрочем.
Барса этот бюджет формирует. Как и Реал впрочем
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zhukas58
Ответ Роман
Давай-давай. Скоро и Эвребе с Айтекиным допросят.
Сильно тебя в Каталонии унизили?))
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Иван Петров
Ответ всебудет
Надеюсь, без санкций для команды обойдется, в ла-лиге и так дела не ахти, если еще и один из двух клубов, на котором все держится замордовать, через пяток лет будет второй чемп Бельгии или Голландии по игрокам и амбициям.
Барса высасывает бюджет Ла Лиги. Как и Реал впрочем.
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Растиньяк
Эвребе надо допрашивать и колоть
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predMBAPPE
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Такими судебными решениями и двигали Барсу к чемпионству🤦
То есть Коста по твоему нежное мороженное которое не тянуло каждую игру на КК? Ну понятно тогда почему ВинниПух мадридский никак не удалится с поля и дисквал не получит, клоун🤡
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всебудет
Надеюсь, без санкций для команды обойдется, в ла-лиге и так дела не ахти, если еще и один из двух клубов, на котором все держится замордовать, через пяток лет будет второй чемп Бельгии или Голландии по игрокам и амбициям.
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Дороф
Ответ Анвар Масимов
ну раз на поле Реал не может выиграть Барсу , то хоть в кабинетах потрепают))) типичные комплексы сливочных
Комплексы? Комплексы сливочных - когда Барса лучше Реала вообще во всём.
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Gagarin Party
Ответ kodgong
может не относятся, но вроде после того матча эвребе карьеру завершил))
Эвребе и в следующем сезоне судил матчи ЛЧ. Не помню какой матч был тогда, но он тоже сильно накосячил. И после этого международную карьеру закончил.
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Антон
Ответ LaffyTaffy
Предлагаю всех виновных из стана БЧК поставить в ряд, а палачом будет Баллак. До сих пор не понимаю, как он тогда не врезал Эвребе, хотя бегал за ним минут 5. Мужик заслужил воздать справедливость
Легендарный момент. Это было даже жутковато.
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Дороф
Ответ Zidan GOAT
Говорит об удалении Абидаля и умалчивать о 5 не поставленных пенальти, это верх лицемерия Какой клуб, такие и фанаты
Их было 6.
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Ola BP
Ответ Nintendo_hero
Умалчивают как раз те кто пишет что евбребе ошибался в том матче только в пользу барсы, хотя это абсолютно не так. Другой вопрос что ошибок в пользу бчк было в разы больше и они были ключевыми
Единственная ошибка в пользу Челси - удаление.
Да, весомо, но тогда не были ВАР и это выглядело как чистая КК.
Как объяснить руку Этоо на 95 минуте, когда Эвребе был в метре от момента? Если остальные пенальти ещё как-то можно попытаться объяснить логически, почему норвежец не свистел, то это последний момент не может объяснить никто.
Там просто супер-комбо:
-удар в створ
-выставленная в сторону рука
-чистое попадание в руку
-арбитр стоит в МЕТРЕ слева от бьющего, он видит весь момент, но даже тут на Ставит на точку.
Я всегда говорил, что барса могла быть тут не виновата, но то что Эвребе упорно не хотел видеть очевидные пенальти - факт.
Возможно у него была ставка, что Челси не забьют больше 1,5
Возможно общий тотал.
Но то что он был ЗАИНТЕРЕСОВАН в каком-то результате - факт.
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Nintendo_hero
Ответ Геннадий Тимченко
Я помню как в 31-м туре последнего чемпионства Барса играла с Атлетико и, фактически, результат этого матча предопределял: кто будет фаворитом в гонке за чемпионство. Судья тоже это понимал и решил начать сразу в первом тайме, выгнав с поля Диегу Косту и повесив на жёлтые ещё троих игроков Атлетико... Такими судебными решениями и двигали Барсу к чемпионству🤦
А что же ты не рассказываешь когда Атлетико точно также подарили чемпионство не засчитвав чистый гол барсы? Или ты может тогда ещё футбол не смотрел?:)
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Nintendo_hero
Ответ Zidan GOAT
Говорит об удалении Абидаля и умалчивать о 5 не поставленных пенальти, это верх лицемерия Какой клуб, такие и фанаты
Умалчивают как раз те кто пишет что евбребе ошибался в том матче только в пользу барсы, хотя это абсолютно не так. Другой вопрос что ошибок в пользу бчк было в разы больше и они были ключевыми
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Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
Говорит об удалении Абидаля и умалчивать о 5 не поставленных пенальти, это верх лицемерия Какой клуб, такие и фанаты
Говорить о сомнительных/спорных пенальти и умалчивать о левом удалении Абидаля, это норма, ведь Барса в свое время вам много раз сделала больно. 5-0 6-2 4-0 3-0 какой только вариант не испробовали, красота.
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Xiaomi Comp
Ответ Victor Victor
Пусть возьмут показания у Дидье Дрогба. Он ещё в 2009 году их озвучил прямо в камеру после матча.
Так і само і про Реал в ЛЧ
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Роман
Ответ 3xclus1ve
Причем тут они? Если они не относятся к Ла Лиге тупая твоя голова
Ты женщина. Рот оф.
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-2
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Zidan GOAT
Ответ Экспертное мнение
Он был недоволен тогда левым удалением Абидаля, не сомневаюсь, что он счел это вопиющим расизмом
Говорит об удалении Абидаля и умалчивать о 5 не поставленных пенальти, это верх лицемерия
Какой клуб, такие и фанаты
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Геннадий Тимченко
Ответ Экспертное мнение
Лол, так Реал каждый матч судят, удалили Корреа просто так совсем недавно, Атлетико без удаления не уходит уже сколько там подряд мадридских дерби, 5-6?
при чём тут Реал ❓Коста вообще правила не нарушил, а судья его удалил - чё за χ.❓🤔 как перестали платить судье, так больше никакого чемпионства и не увидели🤷
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Экспертное мнение
Ответ Victor Victor
Пусть возьмут показания у Дидье Дрогба. Он ещё в 2009 году их озвучил прямо в камеру после матча.
Он был недоволен тогда левым удалением Абидаля, не сомневаюсь, что он счел это вопиющим расизмом
+5
-9
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LaffyTaffy
Предлагаю всех виновных из стана БЧК поставить в ряд, а палачом будет Баллак.
До сих пор не понимаю, как он тогда не врезал Эвребе, хотя бегал за ним минут 5.
Мужик заслужил воздать справедливость
+4
-4
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