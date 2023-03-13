Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм пока не готов к операции из-за риска остановки сердца («Известия»)
Роману Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм еще не готов к этому.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что фигурист пока не готов к новому хирургическому вмешательству из-за риска остановки сердца. Организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.
«Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.
Костомарову 46 лет, он олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией, после чего сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.
Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?
Но есть нюанс: вот ты жил в теле вполне себе бодрого мужчины, которому хоть и было ближе к 50, но он всё равно был в порядке. Физически подтянут, мог позволить себе зарабатывать физически активным трудом, у него всё было хорошо с руками ногами и в целом с активностями: хочет сегодня баню строит, хочет завтра бегает в лесу, хочет шашлыки жарит и танцует под музыку на даче летом, весело катая детей на шее, хочет на спор с друзьями под винишко отжимается от пола. Весь мир для него открыт и никаких физических органичений.
И тут ты просыпаешься в состоянии полуовоща, обессиленным, с просаженными в хлам внутренними органами, слабым сердцем, почками, почти убитым ЖКТ, у тебя нет некоторых частей тела. Ты не в состоянии нормально ходить, есть, пить и возможно это навсегда (инсульты и долгое нахождение под наркозом способны почти полностью разрушить цепочки работы нейромедиаторов и почти навсегда может быть утрачена нейромышечная связь).
И вот ты понимаешь что в таком ужасе тебе возможно существовать до конца своих дней (и это ещё хорошо, что экскременты за тобой жена или мама каждый день не будет "выгребать").
Так что это вообще очень спорный вопрос, что для кого-то такая жизнь лучше смерти.
– Ты знаешь, что такое эвтаназия?
– Да.
– В чём суть тогда?
– Ты сам знаешь, зачем спрашиваешь.
Очевидно, что я хочу тебя послушать. Я полагаю, что ты неправильно понимаешь суть эвтаназии
Похоже, все просто пишут, что им вздумается, и всё. Лишь бы просмотров побольше набрать.