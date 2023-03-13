Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм пока не готов к операции из-за риска остановки сердца («Известия»)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роману Костомарову потребуется новая ампутация, но ослабший организм еще не готов к этому.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что фигурист пока не готов к новому хирургическому вмешательству из-за риска остановки сердца. Организм сам борется с сепсисом, но он достаточно слаб для этого.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Mash пишет, что Костомаров все еще дышит с помощью трубки в горле. Ему сняли препараты, которые погружали его в медикаментозный сон для того, чтобы он пришел в сознание. Но полноценно фигурист в него так и не вернулся.

Костомарову 46 лет, он олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией, после чего сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

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62 комментария

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kate_ko
Ответ несахар
Про второй сорт это только ваши слова, не ищете то, чего нет в моем комментарии. Достойно или недостойно, зависит от самого человека, но многим тяжело с этим морально справиться, депрессия развивается. А у тех инвалидов, у которых интересная жизнь, сколько целых конечностей? 2 или 3? Вот то то же. А тут по кусочкам лишают человека конечностей. Кто-то, быть может, одну ногу потерял в аварии, но всё же это другая история. Тут сепсис. Вы хоть что угодно говорите, но качество жизни инвалида никогда не станет таким же как у здорового человека.
вмешаюсь в ваш диалог, извините. как-то видела коротенький док про одного американца, которому его собственная собака подарила какую-то жуткую бактерию. не хочу врать какую именно, не помню, но у собак и кошек очень нехорошая для людей микрофлора в пасти проживает, поэтому их покусы, даже случайные могут быть довольно опасны. начался некроз, врачи были вынуждены ампутировать ему все конечности с разной степенью глубины, так сказать(( но надо отдать должное парню: не унывает, собаку не бросил, запротезировался, выкарабкался в полноценную, насколько это возможно, жизнь. так что очень многое зависит от самого человека и только он сам имеет право решать, жить или умереть. нам тут легко рассуждать, а у кого-то такие реалии жизненные, что не позавидуешь, но люди не сдаются и служат воодушевляющим примером всем нам. у Романа же сейчас, насколько понимаю, вопрос не в протезировании, а все еще в выживании, тк организм ужасно пострадал от болезни в целом, до протезов еще ехать и ехать((
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ivica_sprut
Рома, держись!
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Ir_rish
Ответ Edberg
Грешно говорить, но легче умереть, чем потом так жить..
Говорите за себя.
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pulyalke
сам себя убил считай, плюс окружение давило на врачей, которые не могли делать свою работу, и вот итог, а простого смертного давно бы вытащили еще в январе ампутацией условной стопы без намеков на сепсис
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Ir_rish
Ответ несахар
Я с вами согласен. Да, жизнь человека высшая ценность, но не думаю, что надо до такой степени цепляться за жизнь, что человеку оставляют надежду на жизнь, но без конечностей. Человек должен иметь право на достойную жизнь.
Главное чтобы с вашим мнением были ознакомлены ваши родственники. Больше никому оно не нужно.
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Александр Шейфер
Ответ Montenegro Serbian
Жизнь конечно лучше смерти. Но есть нюанс: вот ты жил в теле вполне себе бодрого мужчины, которому хоть и было ближе к 50, но он всё равно был в порядке. Физически подтянут, мог позволить себе зарабатывать физически активным трудом, у него всё было хорошо с руками ногами и в целом с активностями: хочет сегодня баню строит, хочет завтра бегает в лесу, хочет шашлыки жарит и танцует под музыку на даче летом, весело катая детей на шее, хочет на спор с друзьями под винишко отжимается от пола. Весь мир для него открыт и никаких физических органичений. И тут ты просыпаешься в состоянии полуовоща, обессиленным, с просаженными в хлам внутренними органами, слабым сердцем, почками, почти убитым ЖКТ, у тебя нет некоторых частей тела. Ты не в состоянии нормально ходить, есть, пить и возможно это навсегда (инсульты и долгое нахождение под наркозом способны почти полностью разрушить цепочки работы нейромедиаторов и почти навсегда может быть утрачена нейромышечная связь). И вот ты понимаешь что в таком ужасе тебе возможно существовать до конца своих дней (и это ещё хорошо, что экскременты за тобой жена или мама каждый день не будет "выгребать"). Так что это вообще очень спорный вопрос, что для кого-то такая жизнь лучше смерти.
Мы не знаем конкретных диагнозов, чтобы ставить на Романе крест. Но повторюсь, потеря конечностей в данное время - это не приговор. Лично для хуже была бы онкология.
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Anneta28
Ответ Игорь Замаруев
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Ты явно переоцениваешь то, на чем я верчусь в твоих фантазиях.)))
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Naides
Ответ Бене Гессерит
Там уже нечего отрезать! Надоели издеваться над человеком! Изверги, как так можно!?
Они его спасти пытаются. Других вариантов нет просто в данной ситуации
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Игорь Замаруев
Ответ Anneta28
Конечно верчу. На твоем.
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Anneta28
Ответ Игорь Замаруев
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Конечно верчу. На твоем.
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Den3Lo
Очень это грустно все ..... сил Роману.
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Игорь Замаруев
Ответ Anneta28
Ок. Есть еще вопросы? Если нет, то поговори про эвтаназию с кем нибудь другим.)) Покидаете друг другу ссылки из гугла))
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Montenegro Serbian
Ответ Александр Шейфер
Я думаю жизнь лучше смерти. Тем более протезирование в мире достигло очень больших высот.
Жизнь конечно лучше смерти.
Но есть нюанс: вот ты жил в теле вполне себе бодрого мужчины, которому хоть и было ближе к 50, но он всё равно был в порядке. Физически подтянут, мог позволить себе зарабатывать физически активным трудом, у него всё было хорошо с руками ногами и в целом с активностями: хочет сегодня баню строит, хочет завтра бегает в лесу, хочет шашлыки жарит и танцует под музыку на даче летом, весело катая детей на шее, хочет на спор с друзьями под винишко отжимается от пола. Весь мир для него открыт и никаких физических органичений.
И тут ты просыпаешься в состоянии полуовоща, обессиленным, с просаженными в хлам внутренними органами, слабым сердцем, почками, почти убитым ЖКТ, у тебя нет некоторых частей тела. Ты не в состоянии нормально ходить, есть, пить и возможно это навсегда (инсульты и долгое нахождение под наркозом способны почти полностью разрушить цепочки работы нейромедиаторов и почти навсегда может быть утрачена нейромышечная связь).
И вот ты понимаешь что в таком ужасе тебе возможно существовать до конца своих дней (и это ещё хорошо, что экскременты за тобой жена или мама каждый день не будет "выгребать").

Так что это вообще очень спорный вопрос, что для кого-то такая жизнь лучше смерти.
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Anneta28
Ответ Игорь Замаруев
Гениальный ответ))) – Ты знаешь, что такое эвтаназия? – Да. – В чём суть тогда? – Ты сам знаешь, зачем спрашиваешь. Очевидно, что я хочу тебя послушать. Я полагаю, что ты неправильно понимаешь суть эвтаназии
Ок. Есть еще вопросы? Если нет, то поговори про эвтаназию с кем нибудь другим.)) Покидаете друг другу ссылки из гугла))
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Kareglazaya
Ответ несахар
Я с вами согласен. Да, жизнь человека высшая ценность, но не думаю, что надо до такой степени цепляться за жизнь, что человеку оставляют надежду на жизнь, но без конечностей. Человек должен иметь право на достойную жизнь.
Все люди разные и по-разному к этому относятся. Кто-то считает, что лучше вообще не жить, чем жить с ограничениями, а кто-то счастлив, что выжил.
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Игорь Замаруев
Ответ Anneta28
Ну ты же знаешь, зачем спрашиваешь тогда? И это совсем не тот случай, когда ее даже чисто теоретически могли бы применить. И если что, в нашей стране она запрещена.
Гениальный ответ)))

– Ты знаешь, что такое эвтаназия?
– Да.
– В чём суть тогда?
– Ты сам знаешь, зачем спрашиваешь.

Очевидно, что я хочу тебя послушать. Я полагаю, что ты неправильно понимаешь суть эвтаназии
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Александр Шульгин
Продолжают и продолжают перепечатывать жёлтые страницы.
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Kareglazaya
Ответ Ракелль
Так сказали что все хорошо у него , а тут видимо новый слив инфы,про ампутацию
На одном из сайтов вообще написано, что вся информация про улучшения - враньё.
Похоже, все просто пишут, что им вздумается, и всё. Лишь бы просмотров побольше набрать.
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Anneta28
Ответ Игорь Замаруев
Не знаешь, видимо. Суть в чём заключается?
Ну ты же знаешь, зачем спрашиваешь тогда? И это совсем не тот случай, когда ее даже чисто теоретически могли бы применить. И если что, в нашей стране она запрещена.
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Он саМый
Ответ Cruel Snake
Люди следите за здоровьем, не откладывайте лечение в долгий ящик, а иначе в ящик положат вас. Согласен грубо, но это суровая правда жизни.
Как именно предлагаешь следить? У каждого букет болячек, нужно прописаться в санатории до полного излечения?
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Игорь Замаруев
Ответ Anneta28
Зачем мне читать про то, что я и так знаю?))
Не знаешь, видимо. Суть в чём заключается?
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Anneta28
Ответ несахар
Про второй сорт это только ваши слова, не ищете то, чего нет в моем комментарии. Достойно или недостойно, зависит от самого человека, но многим тяжело с этим морально справиться, депрессия развивается. А у тех инвалидов, у которых интересная жизнь, сколько целых конечностей? 2 или 3? Вот то то же. А тут по кусочкам лишают человека конечностей. Кто-то, быть может, одну ногу потерял в аварии, но всё же это другая история. Тут сепсис. Вы хоть что угодно говорите, но качество жизни инвалида никогда не станет таким же как у здорового человека.
Это будет зависеть от самого человека, от его семьи. Для детей в любом случае лучше живой папа без ног, чем мертвый папа. Сейчас замечательное протезирование, если вы встретите такого человека на улице никогда не поймете, что у него вместо ног протезы.
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fewral
Вот это улучшение. Источники уж молчали бы...
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Александр Шейфер
Ответ Angry_bear
Страшно подумать, но возможно Роман сам не хочет бороться за жизнь, когда придя в сознание (до текущей медкомы) узнал об ампутациях и осознал перспективы...(((( Могу ошибаться конечно, но даже представить невозможно весь ужас осознания того, что из молодого, здорового, крепкого мужчины превратился в инвалида....что в тот момент он испытал....?! Столько людей в РФ молятся о его здоровье и выздоровлении...а не факт, что ему сейчас хочется жить(((((
Я думаю жизнь лучше смерти. Тем более протезирование в мире достигло очень больших высот.
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Ракелль
Ответ Игорь Валуев
Чего ты так на него ??
наверно из соседней страны он
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