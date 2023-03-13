Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу
Итурральде Гонсалес утверждает, что Флорентино Перес оказывал на него давление.
Ранее на клубном телевидении «Реала» вышел репортаж об ошибках арбитра Карлоса Клоса Гомеса против мадридского клуба в Ла Лиге. Итурральде раскритиковал работу журналистов клубного телевидения мадридцев.
«Таков принцип работы этого телевидения [«Реала»]. Если вы журналисты, ответьте на вопрос, кто звал меня в отдельную комнату? Расследуйте. Чтобы вы увидели, как определенные люди пытаются оказать давление.
После матча против «Депортиво» (матч на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2010/11, завершившийся победой «Реала» со счетом 6:1 – Sports.ru) мы вместе с ассистентами покинули поле, и один человек хотел отвести меня в комнату и сказал мне: «Я всего лишь прошу вас вести себя с нами так же, как с «Барсой». Это был представитель мадридского «Реала». Я спросил его, шутит ли он, и сказал, что разговор окончен. Через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет (CTA).
Я обратил на этот инцидент внимание, мне это показалось очень серьезным. Но ничего не последовало. Поскольку сотрудники клубного телевидения «Реала» – хорошие журналисты, пусть они проводят расследование. Я облегчу им задачу: пусть они начнут сверху.
Такого со мной больше не случалось, ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату. Этим человеком был Флорентино Перес. Есть протокол CTA, я оповестил их. Я не собираюсь прятаться. Здесь нет коррумпированных судей, мы выше этого.
У Энрикеса Негрейры не было власти над судьями. Теперь, к сожалению, они использовали клубное телевидение. Это недостойно клуба, который считается лучшим в мире. Этот репортаж отвратителен, это неприлично. Клос Гомес – честный человек, который неоднократно ошибался как против, так и в пользу «Реала», но они вспомнили только его ошибки. И все это позволяет их президент», – сказал бывший судья Ла Лиги.
Клубное телевидение «Реала» ответило на слова Итурральде четырехминутным видеороликом, в который вошли его ошибки против мадридцев в течение 17 лет работы рефери в Ла Лиге. Во вступлении к видео говорится: «Это Итурральде Гонсалес, судья, который наконец снял маску и посвятил себя атаке на «Реал» через СМИ».
«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барсы» по делу о коррупции в качестве обвинителя
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
но для уровня топовых чемпионатов --- это вообще-ВООБЩЕ не норм.
Про ’Негрейро уже даже не смешно, а даже жалковато местных хомячков, которые до сих пор не могут отдуплить простой факт того , что это банальная схема внутренней коррупции в каталонском клубе, где высшие руководители клуба с доверенным лицом и фактическим подельником в лице ’Негрейры, выдергивали бюджетные деньги, используя старую как мир схему с заказом у сторонней фирма на исполнение фиктивных услуг.
Поэтому ни одного доказательства работы с судьями или любого другого влияния на судейство у обвинителей и не нашлось.
Об этом вчера писали и в Испании и тут ( кажется) тоже была такая новость
И так травили друг друга, сейчас вообще не представляю куда укатимся
Ждём интервью Эвребе,Айтекина и Штарка в защиту самого судейского клуба в истории футбола)
– Я храню фотографию с капитанами команд: Гвардиолой и Санчисом. Перед началом встречи у меня было желание расплакаться. Ты говоришь себе: «Я здесь!». После я удалил Роберто Карлоса за подкат против Фигу на 8-ой минуте матча и оставил «Мадрид» в меньшинстве. Первое мое Класико, мне 27 лет, и я рядом со всеми теми «хищниками». Победила «Барса» со счетом 3:0.
– По факту, с вами «Барса» выиграла все три Класико.
– Да, со счетом 3:0, 0:3 и 5:0. Иначе говоря, 11:0 в пользу «Барсы»! Статистика – есть статистика (пожимает плечами), её никто не может отрицать.
и такие хомячки: Реал покупает судей, Реал покупает судей )) то есть значит барса покупала судей, раз Реал просит судить их также? )) сами палитесь щекастые )))
У мафиози Переса на "Бернабеу", оказывается, есть отдельная комната, в которую он пытается(пытался) приглашать судей после матчей. Сколько ответили согласием пока неизвестно. Это дело может оказаться посерьезнее дела Алвеса или Моджигейта.
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ЯСНО ЛОЛ