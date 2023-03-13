Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу

Итурральде Гонсалес утверждает, что Флорентино Перес оказывал на него давление.

Ранее на клубном телевидении «Реала» вышел репортаж об ошибках арбитра против мадридского клуба в Ла Лиге. Итурральде раскритиковал работу журналистов клубного телевидения мадридцев.

«Таков принцип работы этого телевидения [«Реала»]. Если вы журналисты, ответьте на вопрос, кто звал меня в отдельную комнату? Расследуйте. Чтобы вы увидели, как определенные люди пытаются оказать давление.

После матча против « » (матч на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2010/11, завершившийся победой « » со счетом 6:1 – Sports.ru) мы вместе с ассистентами покинули поле, и один человек хотел отвести меня в комнату и сказал мне: «Я всего лишь прошу вас вести себя с нами так же, как с «Барсой». Это был представитель мадридского «Реала». Я спросил его, шутит ли он, и сказал, что разговор окончен. Через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет (CTA).

Я обратил на этот инцидент внимание, мне это показалось очень серьезным. Но ничего не последовало. Поскольку сотрудники клубного телевидения «Реала» – хорошие журналисты, пусть они проводят расследование. Я облегчу им задачу: пусть они начнут сверху.

Такого со мной больше не случалось, ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату. Этим человеком был . Есть протокол CTA, я оповестил их. Я не собираюсь прятаться. Здесь нет коррумпированных судей, мы выше этого.

У Энрикеса Негрейры не было власти над судьями. Теперь, к сожалению, они использовали клубное телевидение. Это недостойно клуба, который считается лучшим в мире. Этот репортаж отвратителен, это неприлично. Клос Гомес – честный человек, который неоднократно ошибался как против, так и в пользу «Реала», но они вспомнили только его ошибки. И все это позволяет их президент», – сказал бывший судья .

Клубное телевидение «Реала» ответило на слова Итурральде четырехминутным видеороликом, в который вошли его ошибки против мадридцев в течение 17 лет работы рефери в Ла Лиге. Во вступлении к видео говорится: «Это Итурральде Гонсалес, судья, который наконец снял маску и посвятил себя атаке на «Реал» через СМИ».

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