Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу

Теги Барселона Реал Мадрид Депортиво Ла Лига телевидение судьи Флорентино Перес Карлос Клос Гомес Эдуардо Итурральде Гонсалес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Итурральде Гонсалес утверждает, что Флорентино Перес оказывал на него давление.

Ранее на клубном телевидении «Реала» вышел репортаж об ошибках арбитра Карлоса Клоса Гомеса против мадридского клуба в Ла Лиге. Итурральде раскритиковал работу журналистов клубного телевидения мадридцев.

«Таков принцип работы этого телевидения [«Реала»]. Если вы журналисты, ответьте на вопрос, кто звал меня в отдельную комнату? Расследуйте. Чтобы вы увидели, как определенные люди пытаются оказать давление.

После матча против «Депортиво» (матч на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2010/11, завершившийся победой «Реала» со счетом 6:1 – Sports.ru) мы вместе с ассистентами покинули поле, и один человек хотел отвести меня в комнату и сказал мне: «Я всего лишь прошу вас вести себя с нами так же, как с «Барсой». Это был представитель мадридского «Реала». Я спросил его, шутит ли он, и сказал, что разговор окончен. Через полчаса об этом уже знал Технический судейский комитет (CTA).

Я обратил на этот инцидент внимание, мне это показалось очень серьезным. Но ничего не последовало. Поскольку сотрудники клубного телевидения «Реала» – хорошие журналисты, пусть они проводят расследование. Я облегчу им задачу: пусть они начнут сверху.

Такого со мной больше не случалось, ни один президент не приглашал меня в отдельную комнату. Этим человеком был Флорентино Перес. Есть протокол CTA, я оповестил их. Я не собираюсь прятаться. Здесь нет коррумпированных судей, мы выше этого.

У Энрикеса Негрейры не было власти над судьями. Теперь, к сожалению, они использовали клубное телевидение. Это недостойно клуба, который считается лучшим в мире. Этот репортаж отвратителен, это неприлично. Клос Гомес – честный человек, который неоднократно ошибался как против, так и в пользу «Реала», но они вспомнили только его ошибки. И все это позволяет их президент», – сказал бывший судья Ла Лиги.

Клубное телевидение «Реала» ответило на слова Итурральде четырехминутным видеороликом, в который вошли его ошибки против мадридцев в течение 17 лет работы рефери в Ла Лиге. Во вступлении к видео говорится: «Это Итурральде Гонсалес, судья, который наконец снял маску и  посвятил себя атаке на «Реал» через СМИ».

«Реал» планирует присоединиться к иску против «Барсы» по делу о коррупции в качестве обвинителя

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64 комментария

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Raindrop Drop Top
Уголовник перес то знает толк в угрозах судьям, только это почему то никто не расследует 🤣 Срочно в сегунду эту сливную помойку 🤣
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Леван Мкртчян
Ответ Ophiomorph
А почему не норм? Ведь платить миллионы евро за видеозаписи матчей это нормально по мнению БЧК.
Чел, я не знаю ты из какого мухосранска и какая там у вас лига местная, что считаешь такое нормой...
но для уровня топовых чемпионатов --- это вообще-ВООБЩЕ не норм.

Про ’Негрейро уже даже не смешно, а даже жалковато местных хомячков, которые до сих пор не могут отдуплить простой факт того , что это банальная схема внутренней коррупции в каталонском клубе, где высшие руководители клуба с доверенным лицом и фактическим подельником в лице ’Негрейры, выдергивали бюджетные деньги, используя старую как мир схему с заказом у сторонней фирма на исполнение фиктивных услуг.
Поэтому ни одного доказательства работы с судьями или любого другого влияния на судейство у обвинителей и не нашлось.
Об этом вчера писали и в Испании и тут ( кажется) тоже была такая новость
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AnMe
Санта-Барбара продолжается
И так травили друг друга, сейчас вообще не представляю куда укатимся
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Burel
4 минуты всего ? А если в пользу мадрида ошибки, то там оперативной памяти не хватит
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белошип
Я так понимаю раз уж бчк-кабинет решили слить в сегунду за подкуп судей,то легенды по тип Итуральды будут давать всякие лживые вью и метать стрелки в своих хозяев
Ждём интервью Эвребе,Айтекина и Штарка в защиту самого судейского клуба в истории футбола)
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Старик Стариканов
Реал здорово подготовился и сразу унизил карманного каталонского судью
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Фёдор Кузнецов
Ответ M93
Да, частично оттуда взял. Главное текст документом подкреплён, а не абы ляпнуто.
Согласен, отличный канал, который умеет развеевать мифы
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Tyrone Woodley
Но Иттуральде был непреклонен и продолжил топить Реал и свистеть в пользу Барсы)))
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rachidibrahimov
Ответ Леван Мкртчян
Отвезти за руку в сторону, чтобы рассказать рефери как ’правильно надо судить, и все это происходит вне поля. 2) Вызвать в кабинет Переса действующего судью. Это норм? Но тут скажут ’Негрейра’
Ну если вы считаете что платить вице-президенту комитета судей RFEF это норм, то и это должно быть норм. Лично для меня, не то не другое не норма. Предствители клубов, никак не должны контактировать с арбитрами вне поля
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fatei4
А реал ничего не хочет попросить рассмотреть из их голов в лч, ошибки в которых напрямую повлияли на результат матчей и на так назыааемое великое наследие реала в лч?
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Азиз Ибодуллаев
– В первом Класико вы боялись?

– Я храню фотографию с капитанами команд: Гвардиолой и Санчисом. Перед началом встречи у меня было желание расплакаться. Ты говоришь себе: «Я здесь!». После я удалил Роберто Карлоса за подкат против Фигу на 8-ой минуте матча и оставил «Мадрид» в меньшинстве. Первое мое Класико, мне 27 лет, и я рядом со всеми теми «хищниками». Победила «Барса» со счетом 3:0.

– По факту, с вами «Барса» выиграла все три Класико.

– Да, со счетом 3:0, 0:3 и 5:0. Иначе говоря, 11:0 в пользу «Барсы»! Статистика – есть статистика (пожимает плечами), её никто не может отрицать.
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Power Lifting
Итурральде испытал сильнейший шок и давление, когда якобы Перес попросил его о чём-то))
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M93
Ответ Фёдор Кузнецов
Видел в одном телеграме такой же тескт
Да, частично оттуда взял. Главное текст документом подкреплён, а не абы ляпнуто.
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Ophiomorph
Ответ M93
Только вот Иттуральде опять солгал. Сегодня был обнародован протокол матча - нигде нет никаких упоминаний инцидента или инцидентов, о которых говорил Итурральде Гонсалес. Ему не впервой так открыто лгать, но забавно, что сейчас он так «воспламенился» именно в тот момент, когда расследуется дело Негрейры.
У него горит потому что он неприкрытый фанат БЧК. Достаточно его "ценнейшие" интервью после матчей Реала и Барсы почитать.
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Ruslan3132
«Я всего лишь прошу вас вести себя с нами так же, как с «Барсой»
и такие хомячки: Реал покупает судей, Реал покупает судей )) то есть значит барса покупала судей, раз Реал просит судить их также? )) сами палитесь щекастые )))
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mallowan
Бедненький как же на него давили сильно, еле еле, наверное, выдержал эти мучения
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гоп-стоп
В Испании ходит шутка, что вторым бомбардиром Барселоны после Месси был Иттуральде Гонсалес :) Делайте выводы)
Итуральде и Контальехо - 2 главных творца побед Барселоны тех лет, все помнят, как они судили ))
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AminO2
Так, так, выясняется много интересного!
У мафиози Переса на "Бернабеу", оказывается, есть отдельная комната, в которую он пытается(пытался) приглашать судей после матчей. Сколько ответили согласием пока неизвестно. Это дело может оказаться посерьезнее дела Алвеса или Моджигейта.
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Иван Куянец
Ответ Гарун Алиев
Мальчик:платит судье через засекреченные офшоры Мужична:отводит судью за угол и просит судить как надо
но Реал судейский мешок не путай
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Экспертное мнение
Вода мокрая, огонь горячий, Мадрид кабинет. Кого вы удивить этим собираетесь? Вся Европа уже давно ржет с этого политпроекта. Уверен, даже если спросите у фанатов футбола 50-х годов, они тоже самое скажут, этот исторический кабинетный мешок хоть один трофей выиграл честно? НОЛЬ "ошибок" против них от судей за 120 лет, все "ошибки" всегда в их пользу, совпадение какое.
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Phantom1289
Вообще если честно очень бесит вот это нытье про судей. Я сейчас имею ввиду все клубы. Раз вы ноете, когда против вас ошибаются, будьте любезны тогда говорить и о случаях, когда ошибаются в вашу пользу. А так это все вонючее лицемерие.
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Данила Макаров
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Может ты не знаешь или тебя не учили что надо иметь уважение к сопернику, бросаться такими словами тебе лучше не надо. Также можно заявить, что Тебас ярый фанат Реала
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Азиз Ибодуллаев
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ЯСНО ЛОЛ
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umnik3
Ниче так поклонники чакыра, кашшай, оливера, клаттенбурга возбудились))
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Ruslan3132
Хорошая попытка, но нет)) слишком банально зашли каталонские
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