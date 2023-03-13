Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против («Матч ТВ»)

ИИХФ может допустить сборную России на МЧМ-2023.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к руководящим органам организации.

«Идея ИИХФ состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге. Но для этого в мае на конгрессе ИИХФ нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано.

Большинство членов ИИХФ выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес-соображений. За это выступают даже и США. Против – ячейка из Чехии, , и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея.

Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе ИИХФ, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.

В ИИХФ понимают, какую прибыль они упускают. Тот же чемпионат мира в мае 2023 года, если бы он прошел в Санкт-Петербурге на новой арене на 23 тысячи зрителей, мог бы побить рекорд посещаемости. Интерес к турниру был бы рекордным и потому, что каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или , имел бы колоссальный резонанс. А это деньги, которых ИИХФ сейчас так не хватает», – сообщил источник.

Как отмечает телеканал, если возвращение хоккеистов будет одобрено Конгрессом и Советом ИИХФ, сборная России сможет сыграть и на молодежном, и на взрослом чемпионате мира, который стартует 10 мая 2024 года.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая