Большинство членов ИИХФ выступают за возвращение России на ЧМ. Чехия, Финляндия, Швеция и страны Балтии против («Матч ТВ»)

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ИИХФ может допустить сборную России на МЧМ-2023.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к руководящим органам организации.

«Идея ИИХФ состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге. Но для этого в мае на конгрессе ИИХФ нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано.

Большинство членов ИИХФ выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес-соображений. За это выступают даже Канада и США. Против – ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея.

Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе ИИХФ, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.

В ИИХФ понимают, какую прибыль они упускают. Тот же чемпионат мира в мае 2023 года, если бы он прошел в Санкт-Петербурге на новой арене на 23 тысячи зрителей, мог бы побить рекорд посещаемости. Интерес к турниру был бы рекордным и потому, что каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или Латвия, имел бы колоссальный резонанс. А это деньги, которых ИИХФ сейчас так не хватает», – сообщил источник.

Как отмечает телеканал, если возвращение хоккеистов будет одобрено Конгрессом и Советом ИИХФ, сборная России сможет сыграть и на молодежном, и на взрослом чемпионате мира, который стартует 10 мая 2024 года.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая

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38 комментариев

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гилберт
Ответ амкар
Знаменитые сборные Польши, Литвы и Эстонии по хоккею против возвращения сборной России
Мариуш Черкавски, Дайнюс Зубрус и Тойво Суорсоо.
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парэдокс
верится с трудом.
Придётся либо расширять ЧМ, либо отцеплять команды, занимающие наше место.
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justbored
Ответ ЗА АТЛАНТ
Финансовый фактор войны и развязывает
Я удалил уже эту часть комментария, ввиду спорности.
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Ковид 07.10.52
Ответ a2wai
Ну в том, что Канада и США через какое-то время будут за возвращение хоккеистов, даже как-то и не приходилось сомневаться. Бабло в очередной раз зарешало. В любом случае, как видите, когда дело доходит до денежного вопроса, у коалиции начинаются определенные разногласия. Те, кто понимает, что заработает - выступит за. Как это и сделали за океаном. Те, кто идет по пути идеологии - выступит против. Как это и сделали федерации сильнейших сборных Европы ну и пара поддакивателей заодно.
Просто от США и Канады сво далеко проходит...вот. если бы в Мексике полыхнуло, то и они. как Европа заговорили бы....
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worn-out sneakers
Затявкали прибалтийские, пиндоские шавки и примкнувшие к ним, скандинавские ублюдки
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Real_v_dushe
Я хочу объяснить русским, почему их спортсменам лучше не ехать вообще на такие турниры: вас там ненавидят, ненавидят за то, что совершило и совершает ваше государство прямо сейчас, это может закончится очень плохо и для самих спорстменов, и даже для персонала сборной. Спорт должен объединять людей, но тут он бессилен, это как играть чемпионат мира в 1940 году с командой гитлеровской Германии.
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ЗА АТЛАНТ
Ответ justbored
Новость серии держите в курсе.
Финансовый фактор войны и развязывает
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Ковид 07.10.52
Ответ Maxximus
Их дело, как россиян, так и других хоккеистов, играть в хоккей. И дело спортивных федераций не политикой заниматься, а популяризацией своего вида спорта.
Это не ответ....Скользкий вы....
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Джанлука Пальюка
пора начинать ныть, чуби́ща
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justbored
Ответ Kestutis Ceponis
Комментарий удален модератором
"Убрать как шёлк" это какое-то новое для меня выражение. Поясните.
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a2wai
Ну в том, что Канада и США через какое-то время будут за возвращение хоккеистов, даже как-то и не приходилось сомневаться. Бабло в очередной раз зарешало.

В любом случае, как видите, когда дело доходит до денежного вопроса, у коалиции начинаются определенные разногласия. Те, кто понимает, что заработает - выступит за. Как это и сделали за океаном. Те, кто идет по пути идеологии - выступит против. Как это и сделали федерации сильнейших сборных Европы ну и пара поддакивателей заодно.
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ЗА АТЛАНТ
Отношение к спортсменам из РФ будет очень предвзятое.
Возможны и акции и провокации, да и трибуны будут не просто антироссийскими, все «претензии» к кремлю выплеснут на игроков.
Если готовы велкам.
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Real_v_dushe
Ответ амкар
Знаменитые сборные Польши, Литвы и Эстонии по хоккею против возвращения сборной России
Как вы себе представляете возвращение России на ЧМ -2024 в чешской Остраве? Ну вот реально как?
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Kestutis Ceponis
Комментарий удален модератором
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Russ Ivan
Что это за ячейка, которая составляет половину представительства в Совете?? Гнать их в шею и наводить порядок, путём избрания адекватных стран!
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pan_admiral
Ответ selso99
Чем эти страны хуже Эритреи, Кндр и Сирии?
Тем, что они опарыши и их мнение никто не спрашивает.
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Vitto
Ответ Ковид 07.10.52
А не хочется услышать как Овечкин скажет в глаза Бекстрему, что не хочет видеть его, потому что его страна оружие врагам предоставляет и в НАТО лезет....
Так Овечкин же гражданин США.
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Maxximus
Ответ Ковид 07.10.52
А не хочется услышать как Овечкин скажет в глаза Бекстрему, что не хочет видеть его, потому что его страна оружие врагам предоставляет и в НАТО лезет....
Их дело, как россиян, так и других хоккеистов, играть в хоккей. И дело спортивных федераций не политикой заниматься, а популяризацией своего вида спорта.
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justbored
Новость серии держите в курсе.
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Алар
К сожалению, у европеецев удался шантаж с чемпионатом мира мира по футболу-2022 один раз и они проведут его повторно. Скорее всего ИИХФ даст стоп-сигнал России, чем потеряет Чехию, Швецию, Финляндию и даже Латвию. Потом из это статьи не понятна позиция той же Германии... Выход один - надо заканчивать в Украине!
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Garikus89
Ответ Big_Ben
Ох уж эти источники Матч ТВ
Это ни для кого не секрет, достаточно посмотреть ситуацию с низшими дивизионами. В хоккей играет мало стран, а проводить чемпионат очень дорого и едва окупается, если уже есть инфраструктура. Так что иихф и правда много теряет от отсутствия России)
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Zeitgeist Zeppelin
Хвала Аллаху, если это так.
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Фан Рубина
Потому что нет причин для отстранения, кроме детских капризов вышеназванных стран и Прибалтики.
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gribovodoved
Ответ selso99
Чем эти страны хуже Эритреи, Кндр и Сирии?
Ничем. Уровень хоккея там примерно одинаковый
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Александр Сачков
Ответ sashkaaa
А надо только вернуться на границы ООН..
Израиль и Турция на границы ООН не возвращаются. Где бойкот и санкции?
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