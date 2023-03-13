Козлов уйдет из «Салавата». Хоккей тренера категорически не устраивает руководство клуба (Артур Хайруллин)

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Виктор Козлов не останется на посту главного тренера «Салавата Юлаева».

Специалист покинет должность тренера уфимского клуба, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

«Знаю, что будет смена курса. Хоккей, который ставит Козлов, категорически не устраивает руководство.

Будет тренер, который ближе к бразильскому хоккею. Возможно, тот же Немировски. Один из вариантов», – сказал Хайруллин.

«Салават Юлаев» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).

В регулярном чемпионате уфимская команда заняла второе место в таблице Восточной конференции.

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36 комментариев

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Ola BP
Я вот не фанат хоккея, поэтому любой матч проходит для меня вот такой картиной:
Защитник даёт пас в центр, далее три варианта:
1) нападающий цепляется
2) в борьбе шайба теряется и соперник отдаёт назад своим защитникам.
3) проброс в зону

Ну или банальное по борту.
Поэтому вопрос к любителям хоккея: как может стиль кардинально меняться, если как таковых затяжных комбинаций не поиграть, в стиле условного Сити в футболе.
Я ни сколько не принижаю красоту хоккея для фанатов, но хотелось бы узнать нюансы, как игру видят не такие профаны как я)
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Angryslon
Состав так себе для бразильского хоккея.
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Роберт Зайнуллин
Ответ Уралович
У них на верху всегда тренер виноват. Козлова надо оставить. За один сезон команду не подготовить. Вспомните Быкова. На втором сезоне команда хорошо играла и кубок взяла. А новый придёт пока команду собирёт. Сколько времени пройдёт.
Козлова оставить и купить нормального вратаря. Серию убил дырявый Ежов.
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Clever_mind
Хайруллин в телеграмме с якобы инсайдами и "журналист" в СЭ это один и тот же человек?
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Alex9999995
С завода увольняется один старый начальник и его место занимает новый молодой начальник. Старый начальник, перед тем, как уйти — передаёт своему приемнику три конверта и говорит:
— Держи эти три конверта.
Когда всё будет плохо — вскрывай 1-ый конверт.
Если же всё будет очень плохо — вскрывай 2-ой конверт.
А если всё будет просто ужасно — вскрывай 3-ий конверт.
Вновь назначенный директор завода, отложил все три конверта, к себе в рабочий стол. Спустя два года. У нового руководителя ничего не получается. Он сильно переживает по этому поводу и думает о том, как бы его на первом же собрании не отправили в отставку. В какой-то момент, он вспоминает про три конверта, которые все эти годы, лежали у него в столе. Достал он их. Открывает первый, а там написано:
"Вали всё на меня".
Директор приходит на собрание, все работники сильно ругаются. На что директор говорит:
— Я тут совершенно не причём, товарищи. Это всё ваш предыдущий начальник. Все проблемы ещё после него остались.
Работники выслушали его и успокоились.
Прошли ещё два года и времена вновь настали тяжёлыми. Руководитель вновь начал беспокоится — всё думает, теперь его точно выгонят. Он вскрывает второй конверт. Там написано:
"Делай модернизацию".
На собрании было очень жарко. Обстановка была напряжённая. Ругань со всех сторон.
Руководитель:
— А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе всё устарело. Необходимо всё обновить и модернизировать!
В итоге, все рабочие его поддержали.
Дела снова пошли в гору. Модернизация сделала своё дело.
Прошло ещё три года. Производство стало загибаться окончательно. Переживая и волнуясь за то, что его уже точно отправят в отставку, руководитель вскрывает третий конверт. А там написано:
"Готовь три конверта и оставляй их следующему приемнику".

Однажды человеку из руководства придеться открыть третий конверт!
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Иван Шуткин
Ближе к Бразильском хоккею)) Ну формулировка, сказали бы к атакующему хоккею))
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Дмитрий Галкин
Очередной вброс от Хайруллина , какой бразильский хоккей с таким составом? Тут не тренера , а руководство менять надо ...А они ещё Зюзина тренером -селекционером хотят назначить ...
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Руслан Юсупов
А кто это хайруллин??? А не много ли он на себя берет??? А не много ли он умничает???
+2
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kutavlik
Рыба гниет с головы...
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Уралович
Ответ Andrej Minich
Зря, надо бы ещё годик дать ему. В регулярке вполне интересный хоккей показывала команда . В плофе просто не фортануло с воротчиками..
Согласен. За один год команду не подготовить.
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Уралович
Ответ DYNAMOLEG
Будет большая ошибка уволить Козлова. Сезон он провёл хорошо. Голова есть, будет расти как тренер.
Согласен. За один сезон команду не подготовить. Надо время.
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v.
Надо Григоренко в состав директоров,ато там люди сидят далёкие от коккея,Баширов например,метлой его.
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Уралович
У них на верху всегда тренер виноват. Козлова надо оставить. За один сезон команду не подготовить. Вспомните Быкова. На втором сезоне команда хорошо играла и кубок взяла. А новый придёт пока команду собирёт. Сколько времени пройдёт.
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Рамис Зарипов
Только не Немировски
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Александр Гороховик
Ответ kuzmi4_SU
Заварухина возвращайте и в тандем с Цулыгиным. Кто бы что не говорил, при Цулыгине был характер у команды и в плей-офф СЮ прикручивал чугунные яйца. Лучше вариантов не видать
Верните Цулыгина! Мужик ни разу не подводил!
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kuzmi4_SU
Ответ Ратибор Добрынин
Возвращайте. А кто его вам отдаст? Авто если пошумит, вряд ли его отпустит.
если пройдёт Магнитов и зарубится с Авой то да, вряд ли. В обратном случае возможны варианты.
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Китовик
Ну извините, с одним нормальным легом и кучей воспитанников не поиграешь, как Умарк с Капризовым или Радулов с Торосеном
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ shugaipov.ural@icloud.com
Цулыгин возможно тоже хороший тренер но там состав был совсем другой и чуть ли не лучшая тройка КХЛ,Козлов же без особых перепадов прошел регулярный чемпионат и возможно сделает из этого выводы и поэтому я думаю будет большая ошибка будет убрать его,нужен тренер для большинства не Константин а Кирилла Кольцова надо пригласить 😀
А почему Кирилла? Где и что он доказал? Пусть сначала в фарме и молодёжи проработает.
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dosatuy
Ну ну посмотрим к чему они придут.
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shugaipov.ural@icloud.com
Цулыгин возможно тоже хороший тренер но там состав был совсем другой и чуть ли не лучшая тройка КХЛ,Козлов же без особых перепадов прошел регулярный чемпионат и возможно сделает из этого выводы и поэтому я думаю будет большая ошибка будет убрать его,нужен тренер для большинства не Константин а Кирилла Кольцова надо пригласить 😀
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зильбер
Рябыкин создан для Агидели
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Ратибор Добрынин
Ответ kuzmi4_SU
Заварухина возвращайте и в тандем с Цулыгиным. Кто бы что не говорил, при Цулыгине был характер у команды и в плей-офф СЮ прикручивал чугунные яйца. Лучше вариантов не видать
Возвращайте. А кто его вам отдаст? Авто если пошумит, вряд ли его отпустит.
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Hudson_Hawk
Ответ Айсар Сайфутдинов
Было бы прекрасно Жаль что это только мечты
Он хотел в Салават, но наши выбрали Лямсу. А теперь поезд ушёл.
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DYNAMOLEG
Будет большая ошибка уволить Козлова.
Сезон он провёл хорошо.
Голова есть, будет расти как тренер.
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Андрей Синицын
Быкова надо возвращать
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