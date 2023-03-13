Козлов уйдет из «Салавата». Хоккей тренера категорически не устраивает руководство клуба (Артур Хайруллин)
Виктор Козлов не останется на посту главного тренера «Салавата Юлаева».
Специалист покинет должность тренера уфимского клуба, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Знаю, что будет смена курса. Хоккей, который ставит Козлов, категорически не устраивает руководство.
Будет тренер, который ближе к бразильскому хоккею. Возможно, тот же Немировски. Один из вариантов», – сказал Хайруллин.
«Салават Юлаев» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).
В регулярном чемпионате уфимская команда заняла второе место в таблице Восточной конференции.
Защитник даёт пас в центр, далее три варианта:
1) нападающий цепляется
2) в борьбе шайба теряется и соперник отдаёт назад своим защитникам.
3) проброс в зону
Ну или банальное по борту.
Поэтому вопрос к любителям хоккея: как может стиль кардинально меняться, если как таковых затяжных комбинаций не поиграть, в стиле условного Сити в футболе.
Я ни сколько не принижаю красоту хоккея для фанатов, но хотелось бы узнать нюансы, как игру видят не такие профаны как я)
— Держи эти три конверта.
Когда всё будет плохо — вскрывай 1-ый конверт.
Если же всё будет очень плохо — вскрывай 2-ой конверт.
А если всё будет просто ужасно — вскрывай 3-ий конверт.
Вновь назначенный директор завода, отложил все три конверта, к себе в рабочий стол. Спустя два года. У нового руководителя ничего не получается. Он сильно переживает по этому поводу и думает о том, как бы его на первом же собрании не отправили в отставку. В какой-то момент, он вспоминает про три конверта, которые все эти годы, лежали у него в столе. Достал он их. Открывает первый, а там написано:
"Вали всё на меня".
Директор приходит на собрание, все работники сильно ругаются. На что директор говорит:
— Я тут совершенно не причём, товарищи. Это всё ваш предыдущий начальник. Все проблемы ещё после него остались.
Работники выслушали его и успокоились.
Прошли ещё два года и времена вновь настали тяжёлыми. Руководитель вновь начал беспокоится — всё думает, теперь его точно выгонят. Он вскрывает второй конверт. Там написано:
"Делай модернизацию".
На собрании было очень жарко. Обстановка была напряжённая. Ругань со всех сторон.
Руководитель:
— А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе всё устарело. Необходимо всё обновить и модернизировать!
В итоге, все рабочие его поддержали.
Дела снова пошли в гору. Модернизация сделала своё дело.
Прошло ещё три года. Производство стало загибаться окончательно. Переживая и волнуясь за то, что его уже точно отправят в отставку, руководитель вскрывает третий конверт. А там написано:
"Готовь три конверта и оставляй их следующему приемнику".
Однажды человеку из руководства придеться открыть третий конверт!
Сезон он провёл хорошо.
Голова есть, будет расти как тренер.