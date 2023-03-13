Козлов уйдет из «Салавата». Хоккей тренера категорически не устраивает руководство клуба (Артур Хайруллин)

не останется на посту главного тренера « ».

Специалист покинет должность тренера уфимского клуба, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Знаю, что будет смена курса. Хоккей, который ставит Козлов, категорически не устраивает руководство.

Будет тренер, который ближе к бразильскому хоккею. Возможно, тот же Немировски. Один из вариантов», – сказал Хайруллин.

«Салават Юлаев» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).

В регулярном чемпионате уфимская команда заняла второе место в таблице Восточной конференции.