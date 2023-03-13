«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия (Metaratings)
«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
В турнире будут участвовать все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также примет участие в турнире.
CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. Результаты матчей чемпионата пойдут в зачет рейтинга ФИФА.
Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места
Хоть когда-то это слоган должен был сработать.
И еще желательно кубок красивый, лого, обязательно после назвать лучших игроков, символические сборные и т.д.
Последней командой, думаю, будут Ирак или Сирия, и посмотрим, что там за турнир получится.
Финал Россия - Иран вполне может быть.