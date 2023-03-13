«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу бизнес Газпром Сборная Ирана по футболу сборная Таджикистана Сборная Кыргызстана по футболу сборная Афганистана Азиатская футбольная конфедерация высшая лига Узбекистан Сборная Туркменистана по футболу деньги Футбол

«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

В турнире будут участвовать все шесть членов футбольной ассоциации – ТаджикистанИран, Узбекистан, КыргызстанТуркменистан и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также примет участие в турнире.

CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. Результаты матчей чемпионата пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места

Материалы по теме

40 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ Виталий Желтоусов
Газпром придумал турнир - грешно будет его не выиграть!!!
Тогда без бразильцев из Зенита не обойтись.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заборостроитель
Сила центразии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Najim Salimov
Дорожная карта в ФИФА УЕФА. Нормально.. Ничего не скажешь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ахахха, это как когда взяли поиграть мажора к себе в команду во дворе, только потому что у него мяч поновее и подороже чем ваш))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
После этой новости я как узбек очень захотел купить российский газ. Завтра схожу на базар. Надеюсь растаможка не такая дорогая как на автомобили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RE$PECT
ну так девать деньги некуда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Ответ Bashibuzuck
Ну да, вот она Суперлига😁
а ты, что предлагаешь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палыч-59
Ответ Максим Пантелеев
Снова купили друзей.Гребанный позор.
А все остальные по-вашему за идею дружат?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ussaev M
спонсируйте университеты лучше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Ну, сверху захотели увидеть турнир по футболу, и вот Газпром следует своему слогану "Мечты сбываются".

Хоть когда-то это слоган должен был сработать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Попов
бред,нафиг это надо,идите в Европу играйте трусы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
newwaver
Из всех возможных решений они безошибочно выбирают худшее.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alan Besolov
Ответ Максим Пантелеев
Снова купили друзей.Гребанный позор.
А когда не покупали? Все страны дружат, если им это выгодно 😐 ты как лунтик, просто вылупился и решил сразу комментарий написать?))
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusLoko
Ну вот и логичный ответ-за чей счёт банкет) Так по сути абсолютно ненужный турнир, за деньги налогоплательщиков
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ RSM-1930
А вот это интересно, 8-я команда пока не известна, может Китай подтянется
У Китая полноценный чемпионат в это время, нафиг его ломать за товарищеский турнир
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
ну теперь еще осталось МАТЧ-ТВ купить трансляции, ну или они её и делать будут и норм все.
И еще желательно кубок красивый, лого, обязательно после назвать лучших игроков, символические сборные и т.д.
Последней командой, думаю, будут Ирак или Сирия, и посмотрим, что там за турнир получится.
Финал Россия - Иран вполне может быть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Ростов-на-Дону
Кинули европу!
Ну да, вот она Суперлига😁
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Смирнов
Ответ Максим Пантелеев
Снова купили друзей.Гребанный позор.
А у РФ иначе никак. Чечню купили, Дагестан купили, Белоруссию даже купили. Россияне платят, т.к. глубинный народ должен страдать
+12
-8
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
Газпром придумал турнир - грешно будет его не выиграть!!!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Destro7451
Россию решили сделать чемпионом рофло-турика как уже привыкли в РФС и подключили Газпром?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Ответ Le_Mogul
Можно было курдов позвать и сектор Газа, раз талибов позвали.
Еще сборную беженцев и сборную бездомных😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Вот у кого фантиков на весь Шарик!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zhukas58
Альтернатива чемпионату Европы 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Смирнов
А были сомнения?) Деньги же больше некуда вложить, кроме футбола. Пора уже меняться...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дени Сыч
Газпром , увааааавхаввллее сбываются
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий