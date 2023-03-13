«Газпром» станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия (Metaratings)

« » станет спонсором чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

В турнире будут участвовать все шесть членов футбольной ассоциации – , , Узбекистан, , и Афганистан. Ранее сообщалось, что сборная России также примет участие в турнире.

CAFA‑2023 впервые пройдет в июне 2023 года в Ташкенте и Бишкеке. Результаты матчей чемпионата пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Формат чемпионата Центрально-Азиатской ассоциации, где сыграет Россия: 2 группы по 4 команды, выход в финал – с 1-го места