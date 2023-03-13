Новосельцев завершил карьеру в 31 год. Экс-защитник «Зенита», «Ростова» и сборной России объявил об этом стихотворением

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Арсенал Тула Иван Новосельцев Футбол

Иван Новосельцев объявил о завершении карьеры.

Бывший защитник «Ростова», «Зенита», «Сочи» и сборной России сообщил о своем решении в соцсетях.

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению.

Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они всегда давали дополнительную энергию.

Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», – написал Новосельцев.

Также он опубликовал стихотворение собственного сочинения.

«Давно, еще будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили, это лотерея,

А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за нее,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шел,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент, когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

И всякое разное там было.

Ну а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились».

Последним клубом Новосельцева был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также 31-летний футболист провел 5 матчей за сборную России с 2015 по 2016 год.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

77 комментариев

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Shamarin
Тридцать один стукнул уже.
Накосил я бабла на лимите.
Хорошо мне платили в Ростове.
И отлично платили в Зените.
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Артем Алмазов
Ответ Артем Алмазов
Мне говорили, это лотерея, Септик для дома и дачи.
Ну, если реально так и выглядит)) https://i.ibb.co/Mf73MsD/Screenshot-2023-03-13-23-30-48-80-6f233d14b72602066414f58a07b6d565.jpg
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Артем Алмазов
Ответ weed
Это сейчас мы все стали опытнее и понимаем это. Семь лет назад даже селекционеры Зенита не распознали подвох. А я вот сейчас вспоминаю, кто из Бердыевских птенцов заиграл в других командах хотя бы на том же уровне? В голову приходит только Нобоа, Рондон, Натхо и Ерёменко. Ансальди. Из наших никого не припомню
СЕМАК
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Джиза
Иван, ты был бездарный футболист
И бывшая жена тебя не вспомнит добрым словом
Но переплюнул сам себя ты как поэт
Твой стих надо отдать на корм коровам.
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Артем Алмазов
Мне говорили, это лотерея,
Септик для дома и дачи.
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Джиза
Ответ atc73
Призываю комментаторов не подшучивать над стихотворением, видно, что человек старался. И вообще, похвально, что у него есть желание что-то сочинять.
Ну да, тем более он сочинял на бегу, наверное. Иначе задумался бы, что претерпевают невзгоды, а преграды преодолевают. Тем более, что в его "размер" оба варианта встают.
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Алексей Антипов
Уже. С лета в команде комиков ФК 10
Успехов ему.
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Old Partisan
Он завершил карьеру, когда в Зенит перешел
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Wiley Fox
Днище и сторонник ббпе

Всю дорогу в фармах Газпрома и ничем не запомнился, кроме самопиара
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Senchas
Ответ weed
Это сейчас мы все стали опытнее и понимаем это. Семь лет назад даже селекционеры Зенита не распознали подвох. А я вот сейчас вспоминаю, кто из Бердыевских птенцов заиграл в других командах хотя бы на том же уровне? В голову приходит только Нобоа, Рондон, Натхо и Ерёменко. Ансальди. Из наших никого не припомню
нуу, а Азмун?
+2
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Александр Ерохин
Вань, Леша Зуев давно ждет тебя для создания дуэта. Стихи И. Новосельцев. Музыка А. Зуев. Песня "Я и футбол, не пара, не пара, не пара".
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WelcomeBackPURE
Один из самых слабых цз в истории футбола
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Veld
я давно не читал такие чудовищно бездарные стихи, без негатива :)

p.s коммент про "не подкалывать" видел, не согласен :) на безвкусицу надо обращать внимание, Иван просто голема сотворил, некрономикон русской словесности вышел из под его пера, я считаю, это заслуживает упоминания!
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EuhenioV
— Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка!

"Приключения Незнайки и его друзей".
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Михаил Максаков
Александр Сергеевич был бы в натуральном шоке..
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AminO2
― Полюбопытствуем.
― Сделайте одолжение.
― Стало быть, вы уходите…
― Я ухожу, а вы остаётесь.
― А я остаюсь…
― А вы остаётесь.
― Вы уходите. По какой же причине вы уходите?
― А вы почитайте, там всё изложено.
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box2box2
Теперь надо в поэты и взяться за мемуары, а потом можно и в театре в различных постановках участвовать...
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Seljuibeg
Ответ weed
заиграл у Бердыева и все подумали, что он топовый деф. Но это эффект Бердыева, у него и Калешин Месси сдерживал, и Гранат играл на уровне Гарая и Игнашевича
у Бердыева даже Ротенберг бегал и отбирал
+3
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RG26
Раз он это опубликовал, то должен был понимать, что люди будут давать этому оценку. Если бы читал это под какой-то бит, то, пожалуйста - таких сейчас сотни только в одном только российском сегменте, а стихотворный размер вторичен. А если это претензия на поэзию, то надо смотреть в глаза правде - это слабо, очень слабо
+1
-1
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За наш футбол!
Нормальная карьера,много лет в обойме клубов за которые играл.
С баблом тоже наверно норм, все что можно взял от профессионального футбола.
Теперь можно в удовольствие побегать в медиа,ну и просто жить.
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87mores
Ответ Фут.Боль
Думаю, достаточно было бы написать: В футбол играл - чего же боле? Что я могу еще сказать?
Мяч круглый и квадратом поле
Пора карьеру завершать
+1
0
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dzenga 1
Вызовите-ка мне Новосельцева!
- Не знала, что Вы в молодости писали под псевдонимом «Пастернак»
+1
0
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Александр Горлов
Я самый лучший из людей
Хоть алименты не плачу
Спросите вы у тополей
Как быть хорошим я хочу
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White Bone
Закончилась эпоха )))
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ыеем
Ответ atc73
Призываю комментаторов не подшучивать над стихотворением, видно, что человек старался. И вообще, похвально, что у него есть желание что-то сочинять.
Надеюсь, это ирония😁
+4
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