объявил о завершении карьеры.

Бывший защитник « », « », «Сочи» и сборной России сообщил о своем решении в соцсетях.

«Объявляю о завершении профессиональной карьеры футболиста. Хочу поблагодарить всех, кто разделял со мной мгновения этого чудесного вида спорта, всех, кто был со мной на протяжении футбольного пути, партнеров по команде, тренеров, которые многому научили, и всех, кто был причастен к моему становлению.

Спасибо моим родителям за свой вклад в меня и возможность заниматься любимым видом спорта. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они всегда давали дополнительную энергию.

Футбол навсегда в моем сердце был и остается. Однако с сегодняшнего дня пришло время для нового путешествия. И с улыбкой на лице я шагаю вперед», – написал Новосельцев.

Также он опубликовал стихотворение собственного сочинения.

«Давно, еще будучи мальчишкой,

Я выбрал для себя футбол,

Мне говорили, это лотерея,

А я безумно был влюблен.

И что влюбленному помеха?

Вы знаете ответ? Ведь ничего.

Отдав навечно свое сердце

Мечте, которой был так окрылен.

И пусть любовь не без шипов,

Она как роза столь красива,

И также ранит, причиняя боль,

Но верность была непоколебима.

Отчаянно сражаясь за нее,

Претерпевая разные преграды,

Готов пойти был я на все,

Чтобы приблизилась награда.

Упорной поступью к ней шел,

Все ближе и быстрее надвигаясь,

И в тот момент, когда ты ничего не ждешь,

Она приходит и меня нежно обнимает.

Так закрутилось, понеслось,

И всякое разное там было.

Ну а сейчас подумаешь, расход?

Да нет, мы полюбовно обо всем договорились».

Последним клубом Новосельцева был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году. Также 31-летний футболист провел 5 матчей за сборную России с 2015 по 2016 год.

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