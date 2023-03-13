Тутберидзе о финале Гран-при: «После разминки Валиева заплакала: «Я не могу здесь кататься». Готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать»
Этери Тутберидзе считает, что Камила Валиева не показала свой максимум в финале Гран-при.
В этом сезоне в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге Валиева заняла второе место.
– Камиле в этом сезоне вообще невероятно тяжело было.
– Учитывая все обстоятельства – да. И никто из нас не знает, что будет дальше. Может быть, еще тяжелее будет.
Но мы смогли ее сохранить на должном уровне, мы сохранили элементы ультра-си, и она показала свои четверные тулупы в финале российского Гран-при в лучшем виде. Вышла на все старты и по рейтингу первой стала. Слава богу.
– После проката в Санкт-Петербурге она рассказала, что ей было очень тяжело кататься. Что воспоминания о предолимпийском чемпионате встали комом. Да и после проката произвольной программы все это было видно невооруженным глазом.
– После шестиминутной разминки короткой на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: «Я не могу здесь кататься». Мы попытались как могли ее перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать.
Ну и кому, как не мне, знать, что постоянное давление не может стать частью привычки. И давайте не будем об этом больше, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.
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Вы уж там определитесь, какую роль отыгрывать. То Камила говорит, что стала сильнее, то она говорит "я не могу здесь кататься"
комментарий
Камилла испытала и физически, и психологически, и морально стресс на Олимпиаде, такое бесследно не проходит , накапливается : отсюда и волнения, и страх, и все , что связано с медалями и наградой. Выход на лёд уже не стал для нее праздником . У нее отобрали все, но , к счастью, девочка стала мудрее, самоирония , смех , возможно, сквозь слезы - это ее защита .Все эти моменты позволят ей в будущих победах стать не только сильной, но и лучшей в мире.
Однако, Этери говорит о КП. При чем тут прога с капюшоном?