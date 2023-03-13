Тутберидзе о финале Гран-при: «После разминки Валиева заплакала: «Я не могу здесь кататься». Готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Этери Тутберидзе считает, что Камила Валиева не показала свой максимум в финале Гран-при.

В этом сезоне в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге Валиева заняла второе место.

– Камиле в этом сезоне вообще невероятно тяжело было.

– Учитывая все обстоятельства – да. И никто из нас не знает, что будет дальше. Может быть, еще тяжелее будет.

Но мы смогли ее сохранить на должном уровне, мы сохранили элементы ультра-си, и она показала свои четверные тулупы в финале российского Гран-при в лучшем виде. Вышла на все старты и по рейтингу первой стала. Слава богу.

– После проката в Санкт-Петербурге она рассказала, что ей было очень тяжело кататься. Что воспоминания о предолимпийском чемпионате встали комом. Да и после проката произвольной программы все это было видно невооруженным глазом.

– После шестиминутной разминки короткой на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: «Я не могу здесь кататься». Мы попытались как могли ее перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать.

Ну и кому, как не мне, знать, что постоянное давление не может стать частью привычки. И давайте не будем об этом больше, – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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25 комментариев

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Alex@82
Где полностью можно посмотреть?
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tanya_1111
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Если бы дело было в программе, срыв у нее бы случился в произвольной. Однако, Этери говорит о КП. При чем тут прога с капюшоном?
При том, что там явно не все хорошо психологически и при таком состоянии ставить такие проги это как минимум странно. Хоть КП хоть ПП, какая разница-то.
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Frenki Mason
Ответ tanya_1111
А нас уверяли, что воспоминания уже совсем не давят и ПП с капюшоном - ничего страшного. А там оказывается и без ПП полно всего. Штаб ставит такую прогу, а потом по ходу сезона на скорую руку пытается реанимировать психологическое состояние спортсмена.
ты походу вообще не понял о чем речь здесь
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Андрей Николаев
Преодоление намба ту...
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Anneta28
Ответ фуфырка
Если такая реакция на место, значит точно подсыпали в славном Питере.
Если бы подсыпали в Питере, концентрация вещества в пробе была бы в десятки раз выше.
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несахар
"И давайте не будем об этом больше" - и это говорит тренер, который поставил ей ту самую программу с капюшоном ахаха
Вы уж там определитесь, какую роль отыгрывать. То Камила говорит, что стала сильнее, то она говорит "я не могу здесь кататься"
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umma
Ответ S Olga
https://t.me/fun_sector/22127
Благодарю)
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umma
Ответ lanfqk
https://tass.ru/interviews/17247849
Спасибо )
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umma
Ответ Храбрая виолончелистка
Ссылка внизу, под фамилией опубликовавшего новость.
Спасибо)
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Ксения Маркова
Ответ плюшевая Ракета
На пресске ЧР 2022 , Валиева и Щербакова пили воду поставленную перед ними организаторами, Трусова пила свою. На ЧР 2023 Валиева и Петросян НЕ пили, а пила одна Туктамышева поставленную оргами воду...
А учитель шепнул ученику. Звучит интересно🤔 Заскринила.
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Зулфира Мухаметшина
Тамара Ахметова
комментарий
Камилла испытала и физически, и психологически, и морально стресс на Олимпиаде, такое бесследно не проходит , накапливается : отсюда и волнения, и страх, и все , что связано с медалями и наградой. Выход на лёд уже не стал для нее праздником . У нее отобрали все, но , к счастью, девочка стала мудрее, самоирония , смех , возможно, сквозь слезы - это ее защита .Все эти моменты позволят ей в будущих победах стать не только сильной, но и лучшей в мире.
+2
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Verysia
Ответ umma
Кто нибудь знает где можно посмотреть или почитать полностью интервью?
По ссылке внизу
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ tanya_1111
А нас уверяли, что воспоминания уже совсем не давят и ПП с капюшоном - ничего страшного. А там оказывается и без ПП полно всего. Штаб ставит такую прогу, а потом по ходу сезона на скорую руку пытается реанимировать психологическое состояние спортсмена.
Если бы дело было в программе, срыв у нее бы случился в произвольной.
Однако, Этери говорит о КП. При чем тут прога с капюшоном?
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Анна Беляева
Девчонке, конечно, досталось. Бог даст, все выйдет к лучшему, и мы еще увидим ее счастливой с олимпийсой наградой
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ фуфырка
Если такая реакция на место, значит точно подсыпали в славном Питере.
У меня нет ни малейших сомнений в этом, это дом прямого выгодоприобретателя, ученица которого в январе рассказывала подружке, что "подожди еще, я в деле". Жаль, никто ничего доказать не сможет.
+4
-7
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плюшевая Ракета
Ответ фуфырка
Если такая реакция на место, значит точно подсыпали в славном Питере.
На пресске ЧР 2022 , Валиева и Щербакова пили воду поставленную перед ними организаторами, Трусова пила свою. На ЧР 2023 Валиева и Петросян НЕ пили, а пила одна Туктамышева поставленную оргами воду...
+4
-3
+1
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tanya_1111
А нас уверяли, что воспоминания уже совсем не давят и ПП с капюшоном - ничего страшного. А там оказывается и без ПП полно всего. Штаб ставит такую прогу, а потом по ходу сезона на скорую руку пытается реанимировать психологическое состояние спортсмена.
+7
-4
+3
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Лизавета Анна -Мария
Ответ фуфырка
Если такая реакция на место, значит точно подсыпали в славном Питере.
Диплом психолога в подземке метро приобрели?(
+4
-7
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S Olga
Ответ umma
Кто нибудь знает где можно посмотреть или почитать полностью интервью?
https://t.me/fun_sector/22127
+1
-1
0
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Храбрая виолончелистка
Ответ umma
Кто нибудь знает где можно посмотреть или почитать полностью интервью?
Ссылка внизу, под фамилией опубликовавшего новость.
+1
-1
0
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lanfqk
Ответ umma
Кто нибудь знает где можно посмотреть или почитать полностью интервью?
https://tass.ru/interviews/17247849
+1
-1
0
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S Olga
Бедная девочка!
+17
-6
+11
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umma
Кто нибудь знает где можно посмотреть или почитать полностью интервью?
+1
-1
0
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фуфырка
Если такая реакция на место, значит точно подсыпали в славном Питере.
+17
-15
+2
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