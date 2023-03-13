Ян намекнул на травму, полученную перед боем: «Ни двигаться, ни бить я не мог»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал поражение от Мераба Двалишвили на UFC Fight Night 221.

«В субботу прошел мой бой, где я потерпел поражение! Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать!

Подготовкой в целом я был доволен. Было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь! Прилетел в США, пару дней отошли от перелета и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия! Неделю ежедневно занимался и верил, что все будет нормально.

За неделю до боя дали прожарку 5*5, отлично продышался и начал гонять вес. Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться! Знаю, что могу и умею лучше! Нужно перезагрузиться, внести корректировки!» – написал Ян в социальных сетях.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

Разгром от Двалишвили – самое тяжелое поражение Яна в карьере. Так плохо еще не было

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35 комментариев

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Никита Волков
Ответ Luffy Die
это стоит того, чтобы тебе набили морду? Думаю Ян потеряет много здоровья после этого боя
ну если совсем прогматично подходить к вопросу и не учитывать его мысли, типа да и так выиграю, то скорее да, он вложился в зал, в людей, которые его ведут, а тут не выходит на бой и остаётся в нехуевом минусе. а по здоровью, это все таки субъективно, после боя видно было только глаз, ни чего котострофичного не было
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norg
Ответ rookie84
никогда не замечал в Петре гопоту. в отличии от Хабиба и этого грузина скажем
О, в детстве был хулиганом еще тем, кулаки чесались )
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Luffy Die
Ответ Никита Волков
с боя снимаются ребята, у которых над головой витает "величие", беспроигрышная серия, наследие и т.д. потому что страшно проиграть, а рисковать с травмой нет смысла. а тут человеку за выход дают 250к, а если учесть, что и контракт подписан ещё на три боя, вообще ни чего страшного не случилось. денег заработал, возможность камбекнуть есть
это стоит того, чтобы тебе набили морду? Думаю Ян потеряет много здоровья после этого боя
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rookie84
Ответ emsnv
Карма настигла заносчивого чемпа по полной программе. Так и знал что подобное будет говорить после боя. Факт в том что Петя перестал развиваться после первого боя со Стерлингом. Печально. Гопота есть гопота
никогда не замечал в Петре гопоту.

в отличии от Хабиба и этого грузина скажем
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TimGI86
Ответ Евгений Суворов
зачем эти отмазки щас лепить, проиграл и проиграл надо признать поражение достойно и дальше двигаться.
А разве он не признал?) первое предложение прочитайте
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bobunsky
Ответ Iuasamotu
Ещё и глаз некстати заплыл во время боя
Глаз заплыл, кстати, после тычка. Ну или мне показалось
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bad_bear
Ответ emsnv
Карма настигла заносчивого чемпа по полной программе. Так и знал что подобное будет говорить после боя. Факт в том что Петя перестал развиваться после первого боя со Стерлингом. Печально. Гопота есть гопота
а ты действительно злой и стремный, как и написано у тебя в профиле 🤦‍♂️
молодец, не соврал 😬
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заратустра-будрайтис
Зато болтать тебе ничего не мешает
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Verhovn
Ответ EVGENIY PETRENKO
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Ты сам прикрой варежку. Страну приплëл дурашка. Ты ещё на митинг людей попробуй выведи. Такие как ты не проконают: такой тебе будет мой ответ.
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BananaMantana
Ответ Евгений Суворов
зачем эти отмазки щас лепить, проиграл и проиграл надо признать поражение достойно и дальше двигаться.
мы можем только поддержать его. Посмотрим как перезагрузиться. Сможет ли стать лучше себя прежнего
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Kanan Jarrus
китаец оказался жадным на бабки. если все действительно так как он говорит на своем мандаринском, то стоило попросить отложить бой на апрель или май, а не позориться. но на самом деле все это выглядит дешевой отмазкой. мераб его унизил бы в любой день
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Demon69
А что больничный по месту жительства в поликлинике не оформил?
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Алекс Ну
Если был с травмой, тем более, что заранее понимал, что не сможет биться в полную силу, надо было сниматься.
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Анатолий Magicbrain
Если это правда- лучше действительно было сняться, чем получить такой итог. Есть же свежий пример Крылова- чуть отложили бой и все. Потом не надо оправдываться зато
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MitsubushiSony
Самое странное то, что он вообще не выбрасывал удары, а просто стоял. Мераб был хорош, можно было бы сказать, что в 4-5 не выбрасывал из-за усталости, но не делать ничего в первые три раунда, когда соперник и в стойке готов с тобой драться - странно.
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LLiriKK
Это уж, простите, совсем жалко в качестве оправдания звучит.
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EVGENIY PETRENKO
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Роман
Ответ Крокодила гены
Конечно, было видно, что Ян не в форме. Но, это уже никому неинтересно. Если вышел, значит был готов.
Оправдания удел слабых. Проиграл, значит, проиграл.
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Verhovn
Бабки решают, но это прям позор. Нам, обычным обывателя, это зачем?
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Никита Волков
Ответ Кидар
Да, нужно было сниматься с боя
с боя снимаются ребята, у которых над головой витает "величие", беспроигрышная серия, наследие и т.д. потому что страшно проиграть, а рисковать с травмой нет смысла. а тут человеку за выход дают 250к, а если учесть, что и контракт подписан ещё на три боя, вообще ни чего страшного не случилось. денег заработал, возможность камбекнуть есть
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Роман
Путь от некогда чемпиона до груши для битья.
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Bullet91
Пошли отмазки
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Ussaev M
ему надо менять команду
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Лютый альбинос
Ответ Евгений Суворов
зачем эти отмазки щас лепить, проиграл и проиграл надо признать поражение достойно и дальше двигаться.
А он его разве не признал?
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Crenk
Ответ Крокодила гены
Конечно, было видно, что Ян не в форме. Но, это уже никому неинтересно. Если вышел, значит был готов.
Деньги нужно было отрабатывать
Поэтому видимо уже до боя предполагал что шансов нет
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