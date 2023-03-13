Ян намекнул на травму, полученную перед боем: «Ни двигаться, ни бить я не мог»

Бывший чемпион в легчайшем весе прокомментировал поражение от на UFC Fight Night 221.

«В субботу прошел мой бой, где я потерпел поражение! Досадно, больно осознавать происходящее, но что произошло, не отмотать!

Подготовкой в целом я был доволен. Было несколько притормаживающих факторов, о которых я думал и верил, что справлюсь! Прилетел в США, пару дней отошли от перелета и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия! Неделю ежедневно занимался и верил, что все будет нормально.

За неделю до боя дали прожарку 5*5, отлично продышался и начал гонять вес. Про отмену боя думать я не мог, так как был уже на поле! Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог! Пришлось крепиться! Знаю, что могу и умею лучше! Нужно перезагрузиться, внести корректировки!» – написал Ян в социальных сетях.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

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