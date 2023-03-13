Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» и намерен взять ЛЧ с клубом. Его контракт – до 2027-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Неймар Футбол

Неймар хочет играть за «ПСЖ» до конца карьеры.

Форварда нередко связывали с возвращением в «Барселону» или переходом в какой-либо другой клуб, но он оставался в Париже. Вероятно, что ситуация такой и останется, потому что 31-летний футболист хочет завершить карьеру в «ПСЖ», пишет The Athletic.

После перехода из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро Неймар помог «ПСЖ» дойти до финала Лиги чемпионов в 2020-м и взять 13 трофеев во Франции. По оценке Forbes, за время выступлений бразильца в «ПСЖ» стоимость клуба выросла с 841 млн до 3,2 млрд долларов.

Тот факт, что Неймар стал самым дорогим футболистом в истории, означает, что потенциальному покупателю придется вложить огромную сумму в его приобретение. Неймар хочет играть за «ПСЖ» до конца карьеры, и это не зависит от финансовых показателей возможной сделки. Бразилец хочет помочь клубу добиться успеха – в частности, в Лиге чемпионов, которую «ПСЖ» пока так и не смог выиграть.

Срок нынешнего контракта Неймара с парижанами рассчитан до лета 2027 года. Пока неизвестно, завершит ли бразилец карьеру в 35 лет. Возможно, он подпишет еще один контракт с «ПСЖ».

На данный момент форвард не планирует выступать за другую команду.

В этом сезоне Неймар сыграл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. 19 февраля он получил травму голеностопа, из-за которой выбыл до конца сезона.

Полную статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.

Неймар вылетел до конца сезона. Из-за травм пропустил почти 2 года из 6 в «ПСЖ» 😲

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44 комментария

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Analjinn
Взять лч хочет. Пахать на тренировках не хочет. Всё сходится.
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markoolio
29 игр - 34 результативных действий. Стоит тех денег. Хотя много травмируется. И часто пропускает важный отрезок сезона.
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Muhammad Juraev
Ответ Rif Home
Если не ошибаюсь, Неймал ушёл в 2017. И после этого (а также 2 года ДО этого) Барса не брала ЛЧ.
Так с ним бы выиграли!В 2019 его не хватало
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che kaif
Если будет в форме что была до травмы то еще и ЗМ успеет взять
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AnMe
Ответ Локуся
По оповещению показалось что хочет завершить карьеру, я бы и не удивился
Нет, 100% не завершит, ибо надеется на ЧМ 26. Только из-за этой мечты будет напрягаться.
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AnMe
Неймар с первого года явно сидит в зоне комфорта. Лига 1 место, где чаще можно выходить на поле и не напрягаться, чем в других лигах. А зона комфорта понятно, что дает деградацию дисциплины. Талант Неймара мог бы позволить взять несколько зм, но увы. Виноват сам + хрустальные ноги, с которыми ничего не сделаешь. Но переходить в такое место в расцвете сил это ужасное решение. Вот такую же фигню творит и Мбаппе сейчас.
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udod
Мбаппе безумно рад, и не хочет играть в ПСЖ до конца карьеры
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Bob Ganiev
Ответ MB210
В начале тоже хотел ЗМ получить в ПСЖ, теперь только ЛЧ, а теперь только завершить карьеру. Какую карьеру загубил
тебе жаль потенциального миллиардера?
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Bob Ganiev
Ответ aseke
Капец, кто такой контракт подписывал - гений просто.
Катар.
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Rif Home
Ответ Muhammad Juraev
Если бы остался в Барселоне выиграл бы и ЗМ и ЛЧ! Он был одним из лидеров!
Если не ошибаюсь, Неймал ушёл в 2017. И после этого (а также 2 года ДО этого) Барса не брала ЛЧ.
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Bob Ganiev
все хотят завершить карьеру в ПСЖ, при этом играя до старости. а 100 млн в год за такой труд, это лишь небольшой бонус.
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avcgloronalduMU
Ответ romaroman26
а причем тут лч и барса? барса даже в ле отлетает
я ничего не писал про барсу
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romaroman26
Ответ avcgloronalduMU
он из баосы ушел, так что либо барса либо деньги, и он давно выбор сделал хотя псж, набрав топ футболистов, так и не подобрался ни к Баварии ни к реалу
а причем тут лч и барса? барса даже в ле отлетает
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rigobersong
Кстати если посчитать, то ПСЖ за один сыгранный матч, платит Неймару около 3х миллионов, а то и больше:)🤣
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rigobersong
Очень рад за ПСЖ, что они купили Неймара:) За 10 лет в клубе отыграет 200 матчей!:) Легенда!:))
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maestro_I
С таким темпом выступлений можно играть до 45 лет
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Катя Авейру.
Ответ aseke
Капец, кто такой контракт подписывал - гений просто.
Умный ты мой, Благодаря ему сейчас клуб стоит в 4 раза дороже.
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Real_v_dushe
Покерист либо живёт в сюрреализме, либо знатно троллит катарского шейха
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Причёска Бэйла
Ответ Muhammad Juraev
А у вас дома есть человек, который не умеет грамотно писать, но пишет комментарии на спортс!
У глора гормона пригорело)
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cukken
Все хотят войти в историю, с первым кубком для ПСЖ, но самоотдачи ноль, прессинга ноль, пешкари…
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perfect10
Американский The Athletic опять накидывает про ЛЧ. Неймар хочет выиграть ЧМ, последний вариант в 26м году, поэтому при таком контракте с ПСЖ уходить в ту же АПЛ на максимальный вариант 1+1 очень глупо. На остальные трофеи в его случае уже плевать. А далее поедет в МЛС доигрывать, вообще не удивлюсь, так как личность он медийная.
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Vinnipukh Vinni
Ответ aseke
Капец, кто такой контракт подписывал - гений просто.
Когда подписывали, думали, что его хотят переманить из ПСЖ, и потому решили подстраховаться.
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Zenith forever
Таити, Таити, нас и здесь неплохо кормят.
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Muhammad Juraev
Ответ зак
зато в составе ПСЖ есть игрок который всю жизнь играл в самых дорогих составов и брал ЛЧ 8 лет назад..
А у вас дома есть человек, который не умеет грамотно писать, но пишет комментарии на спортс!
+11
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Muhammad Juraev
Если бы остался в Барселоне выиграл бы и ЗМ и ЛЧ!
Он был одним из лидеров!
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