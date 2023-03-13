Неймар хочет завершить карьеру в «ПСЖ» и намерен взять ЛЧ с клубом. Его контракт – до 2027-го

Неймар хочет играть за «ПСЖ» до конца карьеры.

Форварда нередко связывали с возвращением в «Барселону» или переходом в какой-либо другой клуб, но он оставался в Париже. Вероятно, что ситуация такой и останется, потому что 31-летний футболист хочет завершить карьеру в «ПСЖ», пишет The Athletic.

После перехода из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро Неймар помог «ПСЖ» дойти до финала Лиги чемпионов в 2020-м и взять 13 трофеев во Франции. По оценке Forbes, за время выступлений бразильца в «ПСЖ» стоимость клуба выросла с 841 млн до 3,2 млрд долларов.

Тот факт, что Неймар стал самым дорогим футболистом в истории, означает, что потенциальному покупателю придется вложить огромную сумму в его приобретение. Неймар хочет играть за «ПСЖ» до конца карьеры, и это не зависит от финансовых показателей возможной сделки. Бразилец хочет помочь клубу добиться успеха – в частности, в , которую «ПСЖ» пока так и не смог выиграть.

Срок нынешнего контракта Неймара с парижанами рассчитан до лета 2027 года. Пока неизвестно, завершит ли бразилец карьеру в 35 лет. Возможно, он подпишет еще один контракт с «ПСЖ».

На данный момент форвард не планирует выступать за другую команду.

В этом сезоне Неймар сыграл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. 19 февраля он получил травму голеностопа, из-за которой выбыл до конца сезона.

Полную статистику 31-летнего футболиста можно изучить здесь.

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