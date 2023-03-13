Ни один итальянец не попал в старт «Милана» на матч Серии А – впервые в трехочковую эпоху
Ни один итальянский игрок не попал в стартовый состав «Милана» на игру с «Салернитаной».
Команды проводят матч 26-го тура Серии А (0:0, первый тайм). В старте «россонери» нет ни одного итальянца.
Состав «Милана» выглядит следующим образом: Майк Меньян, Фикайо Томори, Малик Тиав, Пьер Калулу, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Исмаэль Беннасер, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас, Оливье Жиру.
«Милан» не выставил итальянских футболистов в стартовый состав на матч Серии А впервые за тот период, когда за победу присуждается 3 очка – с сезона-1994/95.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Салернитана».
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О белла, чао! Белла, чао! Белла чао, чао, чао!
И люди скажут: "Цветок прекрасный
Над могилой той грустит.))
Наполи и в чем-то Милан пытаются играть в современный футбол
а итальянцы не очень под современные требования в плане прессинга, интенсивности... у них нация такая, что половина игроков после 30 раскрывается за счет интеллекта
у Наполи тоже в оптимальном составе 2-3 итальянца (вратарь, Ди Лоренцо и часто Политано)
афрофранцузы и им подобные определили тренд современного футбола на скорость и интенсивность
поэтому крутых воспитанников Сент-Этьена или Сошо поболе будет, чем миланских даже)
Но неправославные реализации.
Вроде помогает.