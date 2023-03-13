Ни один итальянец не попал в старт «Милана» на матч Серии А – впервые в трехочковую эпоху

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Ни один итальянский игрок не попал в стартовый состав «Милана» на игру с «Салернитаной». 

Команды проводят матч 26-го тура Серии А (0:0, первый тайм). В старте «россонери» нет ни одного итальянца. 

Состав «Милана» выглядит следующим образом: Майк Меньян, Фикайо Томори, Малик Тиав, Пьер Калулу, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Исмаэль Беннасер, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас, Оливье Жиру. 

«Милан» не выставил итальянских футболистов в стартовый состав на матч Серии А впервые за тот период, когда за победу присуждается 3 очка – с сезона-1994/95.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Салернитана». 

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29 комментариев

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old folk
Вспоминается Арсенал Венгера без англичан)
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Arty K.
Срочно ввести лимит! Так нельзя, нельзя!)))
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Direct free kick
Жиру то итальянец!
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korobokchekhova
И люди скажут: "Цветок прекрасный..."
О белла, чао! Белла, чао! Белла чао, чао, чао!
И люди скажут: "Цветок прекрасный
Над могилой той грустит.))
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V12twinturbo
Ответ Тэм Соловьёв
Не правильный значит лимит, раз 11 инагентов в старте!!!
У них лимит евросоюзовский
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Vadim Kovalev
Ответ angry horse
Спросите у Мутко что необходимо делать в подобных ситуациях 😁
ноу криминалити
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Тэм Соловьёв
Ответ encaro_one
И лимит есть и почти фан-айди. Но неправославные реализации.
Не правильный значит лимит, раз 11 инагентов в старте!!!
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SaNeK86rus
Помню, кузены часто этим подкалывали Интер, в итоге сами же к этому и пришли)
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Sergio Podval
Ответ Разрыв Пуканов
на Тонали держались долгое время)
И Калабрии
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encaro_one
Ответ Stadjer
Не понял, то есть в двухочковую эпоху такое уже случалось?
Статистика просто с какого-то момента сформирована Оптой
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Адам Цевич
Жиру так-то итальянец
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Драпежник
Как в лучшие времена Интера )
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Кирилл Голивец
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
тут причина в другом

Наполи и в чем-то Милан пытаются играть в современный футбол

а итальянцы не очень под современные требования в плане прессинга, интенсивности... у них нация такая, что половина игроков после 30 раскрывается за счет интеллекта

у Наполи тоже в оптимальном составе 2-3 итальянца (вратарь, Ди Лоренцо и часто Политано)

афрофранцузы и им подобные определили тренд современного футбола на скорость и интенсивность

поэтому крутых воспитанников Сент-Этьена или Сошо поболе будет, чем миланских даже)
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Stadjer
Не понял, то есть в двухочковую эпоху такое уже случалось?
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Любезный Коссутий
Сандро тоже надо отдыхать
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Игорь Новиков
Глобализация. Ничего страшного.
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el shaarawy92
не удивительно. только Тонали в Милане хорош
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encaro_one
Ответ Тэм Соловьёв
Это все потому что у них нет лимита и фун айди!!! Фу, позор!
И лимит есть и почти фан-айди.
Но неправославные реализации.
+2
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encaro_one
Ответ angry horse
Спросите у Мутко что необходимо делать в подобных ситуациях 😁
Русский дом организовать с икрой и баяном?
Вроде помогает.
+33
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Милан Тео 19.
Обалдеть, дожили, но Тонали нужен был отдых а Калабрия не в форме ...
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Iuasanotu
Куда смотрит Мутколинни?
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Mr@k
ну и состав, нормальные игроки не идут туда, за еду играть по сути
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Misunderstood
Завтра новость, федерация футбола Италии планирует ввести лимит на легионеров ввиду того, что итальянцы мало получают игрового времени🌚
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WelcomeBackPURE
Набрали гастарбайтеров))
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