Ни один итальянский игрок не попал в стартовый состав « » на игру с «Салернитаной».

Команды проводят матч 26-го тура Серии А (0:0, первый тайм). В старте «россонери» нет ни одного итальянца.

Состав «Милана» выглядит следующим образом: , , Малик Тиав, , , Раде Крунич, Исмаэль Беннасер, Алексис Салемакерс, Рафаэл Леау, Браим Диас, Оливье Жиру.

«Милан» не выставил итальянских футболистов в стартовый состав на матч Серии А впервые за тот период, когда за победу присуждается 3 очка – с сезона-1994/95.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Салернитана».

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