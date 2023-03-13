Менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано

Нарушений со стороны болельщиков в 19-м туре Мир не зафиксировано.

Согласно данным на официальном сайте РПЛ, суммарная посещаемость за восемь матчей составила 49 537 человек.

«По болельщикам на ближайшем заседании рассматривать ничего не будем. Таких вопросов нет. Заседание состоится в четверг», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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