Менее 50 тысяч человек посетили матчи 19-го тура РПЛ. Нарушений со стороны болельщиков не зафиксировано

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Нарушений со стороны болельщиков в 19-м туре Мир РПЛ не зафиксировано.

Согласно данным на официальном сайте РПЛ, суммарная посещаемость за восемь матчей составила 49 537 человек.

«По болельщикам на ближайшем заседании рассматривать ничего не будем. Таких вопросов нет. Заседание состоится в четверг», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Fan ID и трибуны: «Спартак» падает почти в 3 раза, ЦСКА – в 4, у «Зенита» новый антирекорд (но клуб не согласен)

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136 комментариев

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Digger86
Ответ error505
Зато дети и их родители никаких нарушений не сделали! Fan ID в деле!
В местных изданиях другая информация
https://www.fontanka.ru/2023/03/12/72127187/
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Любовь Мелехова
Ответ окечуква
Да просто холодно. Сейчас потеплеет и трибуны будут полными. Вы понимаете просто. Это другое.
На Зенит- арене всегда комфортные +18. А в Ростове было +12.
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Francesc Fàbregas
Нет людей - нет проблем.
Предлагаю в дальнейшем строить стадионы без трибун.
И деньги сэкономите.
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Уэмбли Стедиум
Энфилд,> РПЛ
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Игорь Чернецов
Ответ Ahtarisiti
Раньше на стадион можно было и пиво проносить пить и еду,сейчас ничего нельзя, то пандемия маски перчатки,еврокубков лишили, фан айди теперь, как все поменялось за последние годы, раньше было интересно ходить на футбол..
А ещё раньше , водочка в разлив и бутерброд с красной икрой. За копеечки. И никаких аусвайсов.
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DrugLord11
Ответ Евгений_404
На себя по смотри. Ос..л как ты пойдёт в итоге на матч !!!
если надо объяснять, то не надо объяснять
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Ahtarisiti
Раньше на стадион можно было и пиво проносить пить и еду,сейчас ничего нельзя, то пандемия маски перчатки,еврокубков лишили, фан айди теперь, как все поменялось за последние годы, раньше было интересно ходить на футбол..
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Fox Pyromaniac
Ответ Любовь Мелехова
Так это же меньше, чем один ярус! Вместимость одного нижнего яруса 24 тысячи.
Да я и не даю оценку - много это или мало. В комментарии, на который я отвечал, пользователь сказал, что не было 5 тысяч ни на одном матче. А это не так.
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Любовь Мелехова
Ответ Fox Pyromaniac
В Питере в районе 20 тысяч было.
Так это же меньше, чем один ярус! Вместимость одного нижнего яруса 24 тысячи.
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ulnvkrll@gmail.com
Сотрудников по обеспечению безопасности теперь больше чем обычных людей!
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ДудьСдулся
Следующая цель--чтобы на стадионах был тишина как в опере во время исполнения арии.
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Roma Tarasych
Ответ Andrew Wryneck
с бананом уже не пустят, за 3 млрд бюджетных денег установили бананоискатели на всех стадионах
металлодетекторы срабатывают на калий?
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Рустам Микогазиев
Ответ Lomonosov888
Ну наконец-то без нарушений. Помнится, перед новым годом в последнем туре на стадионах 3 огнестрела было и 2 ножевых.
со смертельным
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Виктор Эпик
Абсурд! В стране нет европейских соревнований, а чиновники, по сути, вводят запрет и на домашние игры) Хотя, казалось бы, наоборот должно быть... делать праздники из домашних игр) но нет. Че не смеетесь? Это ...
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Мартинелли
Наша власть за все же не берется - все только разрушает во всех сферах
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Максим Прокофьев
Ответ YOKODZUMA
А зачем его оформлять? Что он дает кроме очередного метода контроля ни в чем не виноватых людей?
Презумпция невиновности в РФ отменена как и многое другое что декларируется в "книжечке" (так назвала Конституцию Исинбаева которая прочла её наконец с её же слов ведь входила в комиссию которая подмахнула все изменения в главном законе страны). Нам теперь могут отказать в лицензии на оружие просто на основании того что ФСБ получили право отказать в своей визе на это без объяснения причин если посчитает, внимание, гражданина как несущего потенциальную опасность для общества (то есть не нужны судимости или даже подозрения на преступления, просто пробьют по своим базам и признают опасным для властей и откажут, зачем ружьё тому кто смотрит Бондаренко и Навального или слушает Клима Жукова или других критикующих Кремль)
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верталёт
Хорошо,очень хорошо!!!Чем хуже тем лучше!!👍
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гилберт
Десять пулевых ранений в голову. Мозг не задет.
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Мосгорсуд
Ну почти полный стадион, на весь тур пришёл))
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zhukas58
Эффект фан айди на лицо: нет болельщиков - нет проблем
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гилберт
Ответ Игорь Замаруев
А где же тогда Гогниев после красных карточек будет обитать?
В клетке.
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Russ Ivan
Вопросов по болельщикам нет, потому что болельщиков нет...
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гилберт
Ответ Александр Бабуев
Особенно было безопасно на матче Торпедо
ФК Безопасность.
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Андрей Кононов
Ответ kokakoka
Но даже на матче Торпедо было 207 потенциальных преступников на трибунах
это точно.Ведь силовики всегда это имеют ввиду.
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Владимир Молявин
Ладно, хоть так.
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