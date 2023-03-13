Жамнов, скорее всего, возглавит «Спартак»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Жамнов может стать новым главным тренером «Спартака».

52-летний специалист, скорее всего, возглавит московскую команду, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне красно-белые не вышли в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

По ходу сезона команду тренировали три разных специалиста – Борис Миронов, Игорь Гришин и Алексей Заварухин.

На данный момент Жамнов занимает пост главного тренера сборной России. В «Спартаке» Алексей является советником председателя наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов также входит в список претендентов на пост главного тренера «Спартака».

13 комментариев

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Adams
Уже можно ставить, что тренером сборной будет Ротенберг?
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Melnikov1968
Безидейный тренер. Олимпиада это показала.
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Николай Викторо
Неожиданно
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Михаил Кувшинов
был уже однажды и.о. и .... ушел в советники. Тоже не получилось?) Ари всём моем уважении к Алексею как игроку, не тренер он для Спартака. А клуб таки решил не заморачиваться с поисками тренера?!🤔
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+1
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Mi4eL
Ответ продавец-пипец
По Квадрату уже давно отбой дали!Следи за обстановкой!!!
я в курсе. колоду перебирают )
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Сергей Орлов
Как был цирк, так и остается.
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продавец-пипец
Ответ Mi4eL
СЭ со своими инсайдами бы уже угадать пора. то Квартальной то Жамнов. кто там ещё
По Квадрату уже давно отбой дали!Следи за обстановкой!!!
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-1
-1
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продавец-пипец
Ответ Алексей Алексей
Ну все очередной сезон потерян будет!
Ага!Достаточно вспомнить результаты работы этого спеца в Витязе, потом Атланте.И перспективы становятся понятны!!!
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Экспертный диван
(C) - Огласите весь список, пожалуйста...
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Mi4eL
СЭ со своими инсайдами бы уже угадать пора. то Квартальной то Жамнов. кто там ещё
0
-2
-2
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Алексей Алексей
Ответ Алексей Алексей
Ну все очередной сезон потерян будет!
Опять 8-10 место будет не выше(
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Алексей Алексей
Ответ artem klishin
очередную легенду пристроили в карманный клуб
Ну все очередной сезон потерян будет!
+4
0
+4
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artem klishin
очередную легенду пристроили в карманный клуб
+6
0
+6
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