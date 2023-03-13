Жамнов, скорее всего, возглавит «Спартак»
Алексей Жамнов может стать новым главным тренером «Спартака».
52-летний специалист, скорее всего, возглавит московскую команду, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне красно-белые не вышли в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в таблице Западной конференции.
По ходу сезона команду тренировали три разных специалиста – Борис Миронов, Игорь Гришин и Алексей Заварухин.
На данный момент Жамнов занимает пост главного тренера сборной России. В «Спартаке» Алексей является советником председателя наблюдательного совета.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов также входит в список претендентов на пост главного тренера «Спартака».
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