Жамнов, скорее всего, возглавит «Спартак»

может стать новым главным тренером « ».

52-летний специалист, скорее всего, возглавит московскую команду, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне красно-белые не вышли в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

По ходу сезона команду тренировали три разных специалиста – Борис Миронов, Игорь Гришин и Алексей Заварухин.

На данный момент Жамнов занимает пост главного тренера сборной России. В «Спартаке» Алексей является советником председателя наблюдательного совета.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Квартальнов также входит в список претендентов на пост главного тренера «Спартака».