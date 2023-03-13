«Это зрелое женское». Первый канал показал, как Загитова с Глейхенгаузом и Тутберидзе работает над номером для турнира шоу-программ
Первый канал показал подготовку Алины Загитовой к турниру по шоу-программам.
Загитова работает над новым показательным номером вместе с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Видео опубликовано в соцсетях Первого канала.
Открытый турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал
Успешного тренировочного процесса , творческого подхода и на выходе бомбического номера! Творцам творения , исполнительнице воплощения 100% на шоу турнире!