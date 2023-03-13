«Это зрелое женское». Первый канал показал, как Загитова с Глейхенгаузом и Тутберидзе работает над номером для турнира шоу-программ

Первый канал показал подготовку к турниру по шоу-программам.

Загитова работает над новым показательным номером вместе с тренерами и . Видео опубликовано в соцсетях Первого канала.

Открытый турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал