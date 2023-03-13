«Это зрелое женское». Первый канал показал, как Загитова с Глейхенгаузом и Тутберидзе работает над номером для турнира шоу-программ

Теги сборная России видео женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Первый канал показал подготовку Алины Загитовой к турниру по шоу-программам.

Загитова работает над новым показательным номером вместе с тренерами Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Видео опубликовано в соцсетях Первого канала.

Открытый турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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19 комментариев

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Маргарита Михайловна
Это будет стильно и молодёжно! А перезрелые уставшие женщины - это к Туктамышевой и Валиевой.
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Сумеречная-00
Ответ Lana-shu
Это точно не нудли, и не драма. Что очень радует. Удачной подготовки!
Конечно, а то у нас в последние пару сезонов переизбыток нудлей во всех видах.
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+3
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Сумеречная-00
Ответ Vendetta4111323
Движения напоминают ее юниорскую розовую пантеру)
Та программа была классная, по возрасту и позволяла показать техничность Алины. Если будет что-то подобное, это будет интересно.
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Gemma157
ну какое же у нее плохое, практически нулевое скольжение. на фоне глейха и тутберидзе это особенно заметно. ну как так-то, с ее-то титулами? 😖
+3
-10
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Сумеречная-00
Судя по ролику, у Алины будет позитивная прога. Чему я очень рада.
+5
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alison0
Ответ Анна Беляева
Вирус какой-то дурацикий ходит. У нас вся сеья свалилась :-(
Однозначно! Сама сейчас болею(
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Lana-shu
Это точно не нудли, и не драма. Что очень радует. Удачной подготовки!
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Ёжик_в_тумане
Ответ alison0
Необычный номер. Кстати, Этери Георгиевна и вправду заболела, голос очень хриплый. Быстрее восстановиться!
Гнать её из Хрустального домой, она там всех перезаражает. Ладно у нас соревнования закончились и остались шоу, но есть спорсмены которые к ЧМ готовятся.
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На Пекин
Посмотрим во что эти хи хи ха ха выльются) Похоже, что-то веселенькое, ждём!
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Маргарита Михайловна
Ну вот и решился вопрос с победителем. Алина как всегда великолепна и недосягаема!
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Птичка певчая
Грациозная и счастливая Алина. Творческий процесс идёт полным ходом. Приятно посмотреть. Жду программу-сюрприз.
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Мира2024
Класс! Ждем с нетерпением, Алина!
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AllaS
Алина обещала номер новый во всех отношениях, драйвовый, огневой и как видно озорной .
Успешного тренировочного процесса , творческого подхода и на выходе бомбического номера! Творцам творения , исполнительнице воплощения 100% на шоу турнире!
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Vendetta4111323
Движения напоминают ее юниорскую розовую пантеру)
+6
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Анна Беляева
Ответ alison0
Необычный номер. Кстати, Этери Георгиевна и вправду заболела, голос очень хриплый. Быстрее восстановиться!
Вирус какой-то дурацикий ходит. У нас вся сеья свалилась :-(
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Lanapiano
Кошечка любимая)
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Маргарита Михайловна
Это будет бомба!
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alison0
Необычный номер. Кстати, Этери Георгиевна и вправду заболела, голос очень хриплый. Быстрее восстановиться!
+9
-3
+6
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Вероника Иванова
Алинка в хорошем настроении.Ждем отпадную программу
+12
-1
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