«Челси» планирует чистку летом – уйти могут те, у кого остался год или два по контракту. Маунт, Аспиликуэта, Ковачич – в их числе

«Челси» планирует чистку состава летом – уйти могут те, у кого остался год по контракту.

Как пишет The Athletic, лондонский клуб планирует масштабную чистку, чтобы сократить численность состава. Сейчас у Грэма Поттера более 30 игроков. За два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил более 500 млн фунтов и намерен продолжить усиление состава, поэтому клуб хочет заработать на продаже многих нынешних игроков.

В первую очередь «Челси» будет работать над продажей игроков, контракты которых с клубом рассчитаны до лета 2024 года. Если по поводу продления сотрудничества возникнут какие-либо сомнения, лондонцы сделают все для продажи этих игроков. В список входят , , Сезар Аспиликуэта, , и Рубен Лофтус-Чик.

не попал в число этих игроков, так как продление контракта до 2024 года было согласовано с ним лишь недавно.

Также «Челси» может рассмотреть продажу тех, у кого осталось два года по контракту.

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