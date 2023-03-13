«Челси» планирует чистку летом – уйти могут те, у кого остался год или два по контракту. Маунт, Аспиликуэта, Ковачич – в их числе

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Тиаго Силва Пьер-Эмерик Обамеянг Матео Ковачич Рубен Лофтус-Чик Кристиан Пулишич Мэйсон Маунт Футбол

«Челси» планирует чистку состава летом – уйти могут те, у кого остался год по контракту.

Как пишет The Athletic, лондонский клуб планирует масштабную чистку, чтобы сократить численность состава. Сейчас у Грэма Поттера более 30 игроков. За два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил более 500 млн фунтов и намерен продолжить усиление состава, поэтому клуб хочет заработать на продаже многих нынешних игроков.

В первую очередь «Челси» будет работать над продажей игроков, контракты которых с клубом рассчитаны до лета 2024 года. Если по поводу продления сотрудничества возникнут какие-либо сомнения, лондонцы сделают все для продажи этих игроков. В список входят Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик.

Тиаго Силва не попал в число этих игроков, так как продление контракта до 2024 года было согласовано с ним лишь недавно.

Также «Челси» может рассмотреть продажу тех, у кого осталось два года по контракту.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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65 комментариев

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Правая нога Кержакова
Жаль будет потерять Ковачича и Маунта, а Пулишича жаль не удалось продать зимой
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RussianKiwi
Недаром говорится что все познаётся в сравнении - это про Абрамовича и Боули
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Don Cherry 67
Ответ Stone Island Patch
Дак у него год по контракту остаётся, с таким ценником он спокойно следующем летом уйдёт свободным агентом. Да и Челси ранее особо не был замечен в завышении ценников на истекающие контракты
Азар кажись уходил с годом по-контракту.
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Farhat Sabitov
Забавно будет если действительно продадут Пулишича.
Хотя сейчас он и не тянет, но для раскрутки брэнда "Челси" на американском телевизионном рынке наличие американского игрока в команде было бы очень неплохо.
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ДМ-1чемпион
Первым надо продать мудрика!
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ZarvuR2020
С Маунтом не могут по контракту договорится, ок. Аспи возраст, ок. По остальным вопросов тоже немного. Но Ковачич, серьёзно?
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Доминатор3000
Ответ Макс Y-O-Y
Ник - пушка )) Марти первый сезон так стабильно проводит, а Маунт был топарем и в первом сезоне Лэмпа и в победном ЛЧ. А тут приходит Стерлинг и не показывает игру на свою зп. Конечно Маунту обидно. Молчу про Мудрика
Спасибо 😉
Я уже выше впринципе написал все.
Его так оценивают,ниже новичков.
И играет он сейчас слабо,требовать он не может.
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Андрей Захаров
Ответ avcgloronalduMU
барса будет рада свободным агентам
Обамеянгу?)))
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bogdan fedyuk
Ответ gljallag
"В список входят Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик." (с) Выглядит так, что кто-то не оправдал надежд, а кто-то уже слишком стар и выполнил все что от него хотели... Кстати, кто следит за Челси, почему на воротах стоит "тренер"? Куда делся Менди? Травма или Кепа выиграл конкуренцию?
травма. но вряд ли менди уже вернётся в основу
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Алексей Ненахов
Ответ Stone Island Patch
Дак у него год по контракту остаётся, с таким ценником он спокойно следующем летом уйдёт свободным агентом. Да и Челси ранее особо не был замечен в завышении ценников на истекающие контракты
При Абрамовиче не был , сейчас все другое , но даже вроде писали что за Маунта 50 лям хотят
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Пошлю любого, кто против футбола!
Я бы начал чистку с тренера, потом людей из менеджмента и т.д.
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Доминатор3000
Ответ Блуждающий странник
Маунт это лидер команды, он видит какие ЗП дают новичкам и за сколько их покупают, логично что он хочет получать на уровне
Ну руководство значит его ниже оценивает,чем новичков.
Джеймсу же дали жирный контракт.
Они знают,что Джеймс один из лучших защитников АПЛ(травм бы поменьше)
А можно ли про Маунта сказать,что он один лучших атакующих игроков АПЛ сейчас?
Увы,врядли.
Поэтому аргументов у него нет.
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Владимир Самсонов
Странно, что Ковачича не хотят продлевать. Такие пахари очень ценны.
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Макс Y-O-Y
Ответ Доминатор3000
Маунт то бьётся,но денежки любит больше видимо. Мартинелли вот у Арсенала только ручку просил,чтобы расписаться. Сколько дали,столько и взял. А Маунт требует бабла. Хотя своей игрой воображение то,не поражает. Челси если поведётся,остальные в команде тоже поймут,что можно просить больше и не откажут. Пусть не понтуется и подписывает.
Ник - пушка ))
Марти первый сезон так стабильно проводит, а Маунт был топарем и в первом сезоне Лэмпа и в победном ЛЧ. А тут приходит Стерлинг и не показывает игру на свою зп. Конечно Маунту обидно. Молчу про Мудрика
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gljallag
"В список входят Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик." (с)
Выглядит так, что кто-то не оправдал надежд, а кто-то уже слишком стар и выполнил все что от него хотели...

Кстати, кто следит за Челси, почему на воротах стоит "тренер"? Куда делся Менди? Травма или Кепа выиграл конкуренцию?
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avcgloronalduMU
барса будет рада свободным агентам
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Slava Telvak
Ответ Stone Island Patch
Маунт может пригодиться любой команде АПЛ. Думаю, летом за него будет борьба.
Ещё бы он топчик!
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Макс Y-O-Y
Ответ H1DER
Обамеянга в барсу
А Леву в Дортмунд или Баварию
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proeast
Ответ The Best
Ковачича и Маунта нужно постараться оставить,они нам пригодятся.
Кому нам? Вас сколько там? 🤔
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Enchanter WIZZARD
Пришел украинец - начались чистки
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СержМиранэн
В качестве моральной поддержки Окраины уйдет все, кто не дает пас Мудрику.
+2
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gljallag
Ответ Aktan
Продажа Маунта будет вишенкой на торте "гениального" менеджмента нового руководства
Тянет ли Маунт на стабильную игру на высоком уровне? Сначала был перспективным, но он еще при Тухеле начал играть так себе, возможно так и останется в перспективных...
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Блуждающий странник
Ответ Доминатор3000
Маунт то бьётся,но денежки любит больше видимо. Мартинелли вот у Арсенала только ручку просил,чтобы расписаться. Сколько дали,столько и взял. А Маунт требует бабла. Хотя своей игрой воображение то,не поражает. Челси если поведётся,остальные в команде тоже поймут,что можно просить больше и не откажут. Пусть не понтуется и подписывает.
Маунт это лидер команды, он видит какие ЗП дают новичкам и за сколько их покупают, логично что он хочет получать на уровне
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Рашпель793
Есть подозрения, что Боули смотрит видосы Антона Чейза, те самые, где Антон эксперименты в ФМ различные проводит. И Боули решил, что эксперименты в ФМ - это для слабаков, поэтому решил творить дичь с топ-клубом в жизни.
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Доминатор3000
Ответ Блуждающий странник
Отпустить Маунта, который реально бьется за клуб и сильнее любого новичка это гениально. Ковачич тоже топарь. Милан слышал с ним контактирует. Жиру уже принес пользы больше, они ещё и за копейки игроков отдают, нужно пользоваться этим и забирать бистов. Томори и Жиру уже легендами стали новой эпохи
Маунт то бьётся,но денежки любит больше видимо.
Мартинелли вот у Арсенала только ручку просил,чтобы расписаться.
Сколько дали,столько и взял.
А Маунт требует бабла.
Хотя своей игрой воображение то,не поражает.
Челси если поведётся,остальные в команде тоже поймут,что можно просить больше и не откажут.
Пусть не понтуется и подписывает.
+1
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