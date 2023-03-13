«Челси» планирует чистку летом – уйти могут те, у кого остался год или два по контракту. Маунт, Аспиликуэта, Ковачич – в их числе
«Челси» планирует чистку состава летом – уйти могут те, у кого остался год по контракту.
Как пишет The Athletic, лондонский клуб планирует масштабную чистку, чтобы сократить численность состава. Сейчас у Грэма Поттера более 30 игроков. За два предыдущих трансферных окна «Челси» потратил более 500 млн фунтов и намерен продолжить усиление состава, поэтому клуб хочет заработать на продаже многих нынешних игроков.
В первую очередь «Челси» будет работать над продажей игроков, контракты которых с клубом рассчитаны до лета 2024 года. Если по поводу продления сотрудничества возникнут какие-либо сомнения, лондонцы сделают все для продажи этих игроков. В список входят Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сезар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик.
Тиаго Силва не попал в число этих игроков, так как продление контракта до 2024 года было согласовано с ним лишь недавно.
Также «Челси» может рассмотреть продажу тех, у кого осталось два года по контракту.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Хотя сейчас он и не тянет, но для раскрутки брэнда "Челси" на американском телевизионном рынке наличие американского игрока в команде было бы очень неплохо.
Я уже выше впринципе написал все.
Его так оценивают,ниже новичков.
И играет он сейчас слабо,требовать он не может.
Джеймсу же дали жирный контракт.
Они знают,что Джеймс один из лучших защитников АПЛ(травм бы поменьше)
А можно ли про Маунта сказать,что он один лучших атакующих игроков АПЛ сейчас?
Увы,врядли.
Поэтому аргументов у него нет.
Марти первый сезон так стабильно проводит, а Маунт был топарем и в первом сезоне Лэмпа и в победном ЛЧ. А тут приходит Стерлинг и не показывает игру на свою зп. Конечно Маунту обидно. Молчу про Мудрика
Выглядит так, что кто-то не оправдал надежд, а кто-то уже слишком стар и выполнил все что от него хотели...
Кстати, кто следит за Челси, почему на воротах стоит "тренер"? Куда делся Менди? Травма или Кепа выиграл конкуренцию?
Мартинелли вот у Арсенала только ручку просил,чтобы расписаться.
Сколько дали,столько и взял.
А Маунт требует бабла.
Хотя своей игрой воображение то,не поражает.
Челси если поведётся,остальные в команде тоже поймут,что можно просить больше и не откажут.
Пусть не понтуется и подписывает.