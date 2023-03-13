Высший спортивный совет Испании присоединится к делу о коррупции «Барсы». Это главный спортивный орган правительства страны
Высший спортивный совет Испании присоединится к иску против «Барселоны».
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Глава организации Хосе Мануэль Франко заявил, что Высший спортивный совет Испании будет готов принять меры, как только иск будет принят к рассмотрению судом. Сообщается, что речь может идти о присоединении организации к иску в качестве частного обвинителя.
Высший спортивный совет – это департамент министерства культуры и спорта Испании. Он является главным спортивным органом правительства Испании.
Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?
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Если честно, надоело как фанаты Барсы плачут про судей, как только они проиграют. А если не проиграют, то судья молодец.
Вы никогда не признавали поражений… всегда искали причины не в Барсе.
Даже сейчас вы обвиняете Реал в подкупе судей в ЛЧ, в то время как УЕФА ищет любую причину исключить Реал из турнира 😁
Логика по-каталонски 🤣
А позорных вылетах Барсы из еврокубков, тоже дело Переса?
Только он защищает Барсы до талого, даже если она неправа 😁
"Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера"
Барса давно не в элите… позорные вылеты из еврокубков тому подтверждение 😁