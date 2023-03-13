Высший спортивный совет Испании присоединится к делу о коррупции «Барсы». Это главный спортивный орган правительства страны

Теги Барселона Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Политика деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Высший спортивный совет Испании присоединится к иску против «Барселоны».

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Глава организации Хосе Мануэль Франко заявил, что Высший спортивный совет Испании будет готов принять меры, как только иск будет принят к рассмотрению судом. Сообщается, что речь может идти о присоединении организации к иску в качестве частного обвинителя.

Высший спортивный совет – это департамент министерства культуры и спорта Испании. Он является главным спортивным органом правительства Испании.

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadios Avgitidis
Ответ Пенс
Чем бы это не закончилось, но это огромнейший удар по репутации каталанского фк мема. И это очень радует :) p.s. Правда я не уверен, что от репутации что-то было до этого :(
неуверенность, - это ваш конёк)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexshara
на сайте каждая 2 новость про Барсу, 100млн раз уже всеми сказано ЛЛ не будет убивать один из 2 реальных активов, после ухода Лео и Рона и так потери наверное около 20-30℅, +ковид сказался, думаю найдут крайних (они уже фигурируют в деле) им назначат наказание (возможно даже реально с отсидкой), клуб ну оштрафуют, вообще не верю в Барселону в сегунде и отъём титулов, но конечно клубу который весь в долгах ещё этот репутационный скандал точно не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZaSvabody
Ответ Born is the King
Ожидаю,что Барселонку минимум отправят в Сегунду. Высший спортивный орган, прокуратура Испании и Ла лига среди обвинителей тут даже Марка не заташит
Ожидания - Барселона в сегунде. Реальность - Барса чемпион, сливочный автобус без трофеев в конце сезона 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Юрий Музыка
И тебе станет легче от этого?
Всем станет легче!!!

Если честно, надоело как фанаты Барсы плачут про судей, как только они проиграют. А если не проиграют, то судья молодец.

Вы никогда не признавали поражений… всегда искали причины не в Барсе.
Даже сейчас вы обвиняете Реал в подкупе судей в ЛЧ, в то время как УЕФА ищет любую причину исключить Реал из турнира 😁

Логика по-каталонски 🤣

А позорных вылетах Барсы из еврокубков, тоже дело Переса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серғей Донской
Ответ Born is the King
Ожидаю,что Барселонку минимум отправят в Сегунду. Высший спортивный орган, прокуратура Испании и Ла лига среди обвинителей тут даже Марка не заташит
Лучше сразу в пердив)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Петров
Ответ madrilenos
Шутки шутками, по похоже за Барсу взялись плотно. Интересно чем в итоге всё закончится. Конечно дают макс 1% что её понизят в Сегунду. Но это клеймо на ней теперь навсегда))) p.s ну и конечно же "Перес все купил" 😉
Ты хоть представляешь, как авторитет барсы взлетит, если после всего этого, никакого наказания не будет?) ты это понимаешь?)) вдумайся, все главные органы страны, уефа, ничего не смогут доказать)) барса всех нагнет 👌😏чекай следующие новости. А если не нагнет, то удар не по репутации барсы, а по репутации недобросовестных правителей барсы в те года 😎🤡
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cukken
Страшно очень страшно если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cukken
Когда Зеленский и Навальный присоединятся к иску?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ predMBAPPE
Внимательно прочитай, шутник)
Раньше их называли «кулесами», а ты вообще загнул конечно 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Эрнандес Эрнандес
Так жителей Каталонии еще никто не называл 😁
Внимательно прочитай, шутник)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серғей Донской
Ответ ДЖИН
Захочет ли ЛаЛига пилить сук на котором сидит. Хор собак больше чем у короля Испании на охоте. А Барса как волк.
Если они спустят на тормозах всё, то это будет колоссальный удар по репутации Ла Лиги
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
У меня такой ощущение, что Леван Мкртычян - это Костя Генич)

Только он защищает Барсы до талого, даже если она неправа 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Timur_A
Барса:
"Обложили меня, обложили,
Гонят весело на номера"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yarmuck
Надо брать ла лигу и кубок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
art57
интересно было б допросить Эвребе, на детекторе, в частности
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Петров
Ответ Born is the King
Ожидаю,что Барселонку минимум отправят в Сегунду. Высший спортивный орган, прокуратура Испании и Ла лига среди обвинителей тут даже Марка не заташит
Только не обделайся от таких ванильных фантазий 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Музыка
Ответ Born is the King
Ожидаю,что Барселонку минимум отправят в Сегунду. Высший спортивный орган, прокуратура Испании и Ла лига среди обвинителей тут даже Марка не заташит
И тебе станет легче от этого?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ Born is the King
Ожидаю,что Барселонку минимум отправят в Сегунду. Высший спортивный орган, прокуратура Испании и Ла лига среди обвинителей тут даже Марка не заташит
Отправят, если докажут. Но фактов нет, даже не знаю как они там собираются что то доказать...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Петров
Ответ Yubaba
Что с лицами, любители подергать рычаги?))
А что, что-то уже доказали?)) уже вынесли наказание барсе? Что ж вы всё спешите 😄одну вещь этот скандал прояснил, каждый шакал показал своё лицо 🤡😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ predMBAPPE
Какой удар по репутации? Всё как обычно, петухи штурмуют Каталонию, это продолжается более 100лет и около 80лет на футбольном поле)
Так жителей Каталонии еще никто не называл 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mallowan
Ответ AXEL7
Главное, что к делу присоединились школьники - эксперты со спортса. Уж они как никто компетентны во всех вопросах
По тебе видно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
Ответ Леван Мкртчян
А что должно быть с лицами болел Барсы после этой новости?)) Или ты не особо понял что прочитал?) Перевожу на понятный-- там написано , что ВССИ присоединяется к делу, чтобы после окончания дела и по его итогам принять меры спортивного наказания в случае вынесения Барсе обвинительного приговора по делу о подкупе судей ; а по этой части как не было ни одного доказательства так и не предвидится. А по обвинению во внутренней коррупции , которое сейчас и раскручивает обвинение --- ВССИ не может вынести никакого спортивного наказания. Так как жертвой в этой ситуации окажется сама Барселона, ведь деньги-то по схеме воровали и выводили из ее бюджета
ну если откровенно там написано что они присоединятся с самого начала дела как только суд примет Иск к рассмотрению
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yarmuck
Ответ Али Османов
Собаки лают,караван идет
Тут на спортс их много развелось)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Efren Tri
Поплачь, барса даже в такой ситуации лучший клуб мира
Лучший в истории еще скажи 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ error505
Ну короче, Ла Лиге как хоть немного нтересному чемпионату, грядет конец
Из-за Барсы?

Барса давно не в элите… позорные вылеты из еврокубков тому подтверждение 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий