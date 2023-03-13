Линекер возвращается на ВВС после отстранения из-за критики правительства. Его поддержали несколько ведущих, минимум 4 передачи сорвались

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение BBC Политика Футбол

Гари Линекер возвращается к работе на ВВС после отстранения из-за критики правительства.

Ранее бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий ведущим программы Match of the Day на телеканале BBC, раскритиковал предложенный правительством Великобритании законопроект о нелегальных мигрантах – Линекер сравнил риторику властей с «языком Германии 30-х годов».

BBC временно отстранил Линекера от работы, после чего участвовать в программе отказались Иан Райт и Алан Ширер. Также Линекера поддержали и другие ведущие ВВС – в результате в субботу на канале были сорваны как минимум четыре программы.

«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно – моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол – это командная игра, и их поддержка была превосходной.

Я представляю спорт на ВВС почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире. Не могу дождаться, когда вернусь в кресло Match of the Day в субботу.

Последняя мысль: какими бы трудными ни были последние несколько дней, это просто не идет ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома от преследований или войны в поисках убежища в далекой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас.

Мы остаемся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Благодарю вас», – написал Линекер.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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36 комментариев

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Stivi M.D.
Ответ Aleksandr Goman
Какие же хомячки тут пишут, которые не могут дальше метра видеть. BBC - это коммерция и бизнес. Есть репутационных риски, срыв передач, рекламы и прочего, что приведет к сумасшедшим убыткам. Тут не про демократию, а про бизнес. Вам дают и разрешают то, что не вредит прибыли. Теперь представьте какие будут просмотры у передачи с Линекером, сколько будет реклама стоить. Его передача теперь лухари прайм-тайм.
Такие же будут просмотры, как и раньше, это ему популярности не прибавило, так что речь точно не про бизнес. К тому же, его и не увольняли
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МТБ
Ответ David Aprasidze
Диктат левачьего безумия мало чем лучше.
Абсолютно верно. Я бы сказал, что правая диктатура не отличается от левой, потому нужны те самые противовесы для балансировки
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МТБ
Ох, на целых 3 дня отстранили. Вот это жесть, вот это западная цензура. Нельзя так мучать людей!
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Вадим Слуцкий
Что-что? Это же явная госизмена и дискредитация правительства!
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BananaMama
BBC очевидно не прав - британское общество возмутилось - признали ошибку и вернули Линекера на работу (заметьте, его даже не сажали в тюрьму, не присваивали статуса иноагента - просто отстранили от эфира). Всё! Сами разобрались и сами косяк исправили. А вони и злорадства на тему "ну итоге ваша свобода слова? " то в одной "высокодуховной" стране было...
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Вадим Слуцкий
Ответ Мистер Уайт
А у нас в ящике Генич прям во время матча рассказывает как же это хорошо и безопасно, что есть фан-уйди.
Пример свободы слова!
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Semen B
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В России посадили бы уже. Но по мнению Маши Стакановой - это у них сплошной 1984
И кого посадили "уже"?
Даже той тупой бабищи с плакатом и то дали уехать.
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BananaMama
Ответ Kirkoroff
Ну что, где там все эти шутники, которые писали про оскалившийся капитализм и отсутствие свободы слова?) Я в этой ситуации не на стороне Линекера если что. Даже жаль что они прогнулись.
Ну, Линекер имеет право нести даже левацкую чушь, пока не призывает к насилию. Это и есть свобода слова. Так что я хоть и поддерживаю закон, из-за которого весь сыр-бор, но пусть Гари работает
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David Aprasidze
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В России посадили бы уже. Но по мнению Маши Стакановой - это у них сплошной 1984
Диктат левачьего безумия мало чем лучше.
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Barvex
Организованные фейковые протесты. Когда во время "ковида"" матчи проводили без болельщиков никто из них не протестовал.
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Мартинелли
Ответ Pol Belov
ну так ББС испугалось мнения этих самых (которых у меня не пропускает цензура, а вот у тебя - пропустила)...
ну вот и вывод там боятся общества, а тут на..рать на общество
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Aleksandr Goman
Ответ zhukas58
Хороший пример того как в демократической стране власть прогибается под гражданина и как народ встал на его защиту.
Какие же хомячки тут пишут, которые не могут дальше метра видеть.
BBC - это коммерция и бизнес. Есть репутационных риски, срыв передач, рекламы и прочего, что приведет к сумасшедшим убыткам. Тут не про демократию, а про бизнес. Вам дают и разрешают то, что не вредит прибыли.
Теперь представьте какие будут просмотры у передачи с Линекером, сколько будет реклама стоить. Его передача теперь лухари прайм-тайм.
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Pol Belov
Ответ Мартинелли
Комментарий удален модератором
ну так ББС испугалось мнения этих самых (которых у меня не пропускает цензура, а вот у тебя - пропустила)...
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Уся Ваткин
Новость из параллельной вселенной:
Шендерович возвращается на НТВ после отстранения из-за критики в адрес правительства
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Stivi M.D.
А теперь смотрим сюда и читаем топ комменты

https://www.sports.ru/football/1114968035-lineker-za-kritiku-zakonoproekta-o-nelegalnyx-migrantax-v-britanii-vre.html?sl=1

Че с лицами, изобличатели мамкины?🤡
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Михаил1970
Теперь премьер министр Англии должен подать в отставку)
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Tornado of Souls
Ну, Линекер вернулся потому что изначально защищал политически корректную позицию (нужно пускать всех мигрантов без ограничения, границы зло и т.д.) В обратной ситуации, если бы он раскритиковал массовую миграцию и принцип открытых границ, вылетел бы без шансов - и никто бы за него не заступился.
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Дмитрий Гудков
Чтож ты фраер сдал назад
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Мартинелли
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Rio (BLR)
Демократия работает - браво. Респект Ширеру, Райту и прочим кто оказал поддержку.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Prof1983
Что, неужели даже иноагентом не признали?
Даже сатанистом не назвали, представляешь
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Prof1983
Что, неужели даже иноагентом не признали?
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Leo
А в комментарии под этой новостью придут клоуны, из комментариев под новостью с отстранением?
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zhukas58
Хороший пример того как в демократической стране власть прогибается под гражданина и как народ встал на его защиту.
+3
-3
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Kirkoroff
Ну что, где там все эти шутники, которые писали про оскалившийся капитализм и отсутствие свободы слова?)
Я в этой ситуации не на стороне Линекера если что. Даже жаль что они прогнулись.
+3
-2
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