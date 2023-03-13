Линекер возвращается на ВВС после отстранения из-за критики правительства. Его поддержали несколько ведущих, минимум 4 передачи сорвались

возвращается к работе на ВВС после отстранения из-за критики правительства.

Ранее бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий ведущим программы Match of the Day на телеканале BBC, раскритиковал предложенный правительством Великобритании законопроект о нелегальных мигрантах – Линекер сравнил риторику властей с «языком Германии 30-х годов».

BBC временно отстранил Линекера от работы, после чего участвовать в программе отказались Иан Райт и Алан Ширер. Также Линекера поддержали и другие ведущие ВВС – в результате в субботу на канале были сорваны как минимум четыре программы.

«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно – моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол – это командная игра, и их поддержка была превосходной.

Я представляю спорт на ВВС почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире. Не могу дождаться, когда вернусь в кресло Match of the Day в субботу.

Последняя мысль: какими бы трудными ни были последние несколько дней, это просто не идет ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома от преследований или войны в поисках убежища в далекой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас.

Мы остаемся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Благодарю вас», – написал Линекер.

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