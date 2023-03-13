Линекер возвращается на ВВС после отстранения из-за критики правительства. Его поддержали несколько ведущих, минимум 4 передачи сорвались
Гари Линекер возвращается к работе на ВВС после отстранения из-за критики правительства.
Ранее бывший нападающий сборной Англии, ныне работающий ведущим программы Match of the Day на телеканале BBC, раскритиковал предложенный правительством Великобритании законопроект о нелегальных мигрантах – Линекер сравнил риторику властей с «языком Германии 30-х годов».
BBC временно отстранил Линекера от работы, после чего участвовать в программе отказались Иан Райт и Алан Ширер. Также Линекера поддержали и другие ведущие ВВС – в результате в субботу на канале были сорваны как минимум четыре программы.
«После нескольких безумных дней мы справились с этим, и я рад. Хочу поблагодарить всех вас за невероятную поддержку. Особенно – моих коллег из BBC Sport за замечательное проявление солидарности. Футбол – это командная игра, и их поддержка была превосходной.
Я представляю спорт на ВВС почти три десятилетия и безмерно горжусь тем, что работаю в лучшей и справедливейшей телекомпании в мире. Не могу дождаться, когда вернусь в кресло Match of the Day в субботу.
Последняя мысль: какими бы трудными ни были последние несколько дней, это просто не идет ни в какое сравнение с необходимостью бежать из своего дома от преследований или войны в поисках убежища в далекой стране. Отрадно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны стольких из вас.
Мы остаемся страной преимущественно толерантных, гостеприимных и щедрых людей. Благодарю вас», – написал Линекер.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Даже той тупой бабищи с плакатом и то дали уехать.
BBC - это коммерция и бизнес. Есть репутационных риски, срыв передач, рекламы и прочего, что приведет к сумасшедшим убыткам. Тут не про демократию, а про бизнес. Вам дают и разрешают то, что не вредит прибыли.
Теперь представьте какие будут просмотры у передачи с Линекером, сколько будет реклама стоить. Его передача теперь лухари прайм-тайм.
Шендерович возвращается на НТВ после отстранения из-за критики в адрес правительства
https://www.sports.ru/football/1114968035-lineker-za-kritiku-zakonoproekta-o-nelegalnyx-migrantax-v-britanii-vre.html?sl=1
Че с лицами, изобличатели мамкины?🤡
Я в этой ситуации не на стороне Линекера если что. Даже жаль что они прогнулись.