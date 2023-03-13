Погба может пропустить месяц из-за травмы. Боссы «Юве» раздражены и могут обсудить с хавбеком его продажу летом

Теги Ювентус серия А Италия травмы Поль Погба Футбол

«Ювентус» недоволен частыми травмами Поля Погба

Напомним, полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке. Сообщалось, что он выбыл на три недели.

По данным La Gazzetta dello Sport, француз может пропустить более длительный срок и вернуться на поле только через месяц.

Ситуация с травмами хавбеками беспокоит и раздражает руководство клуба. Если до конца сезона она не изменится и Поль будет больше лечиться, чем играть, то летом представители «Юве» могут обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника. 

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».

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50 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ chouchou
наивный вы все-таки, если верите желтушным СМИ...на фотке типо из Макдака - он сидит за пустым столиком, и ни у кого в руках бургера или еще чего либо нет...Повар личный присутствует,и физиотерапевт с ним даже в отпуске рядом находится
вы ещё расскажите, что его вечеринки с оплачиваемыми друзьями проходят под наблюдением указанных лиц и они контролируют его каждый шаг (тогда кто из этих двоих бедного Неймара водит на покерные турниры и в Макдональдс)❓🤔
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Danik S
итальяшки получили халяву еще ноет, радуетесь что он у вас играет
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Ivan Rantsev
Ради справедливости это все таки пока одна серьезная травма и ее последствия, а не новая мышечная каждую новую неделю, как было у Рэмзи. Да есть вопросы по реабилитации, но хочется чтоб он сначала залечил свое колено, а потом уже делать выводы
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siragh@yandex.ru
Как же он запогбал уже!!!!!
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chouchou
Ответ Геннадий Тимченко
конституция конституцией, но ночные тусовки и неразборчивость в еде хорошему игроку тонуса не прибавляют🤷
наивный вы все-таки, если верите желтушным СМИ...на фотке типо из Макдака - он сидит за пустым столиком, и ни у кого в руках бургера или еще чего либо нет...Повар личный присутствует,и физиотерапевт с ним даже в отпуске рядом находится
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Рокко Сиффредди
Даже с моего дивана видно, что Погба ещё год настроен шланговать и поехать здоровым на евро 2024.
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Lavinka
Ответ Iuasanotu
АХАХАХХАХАХАХХА, играет нормально для первого сезона в АПЛ То что это одноногое бревно без скорости, без дриблинга, без паса, с одним скиллом за сотку, мы умолчим
Кому как .
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Мукунку хороший
Форсировать нельзя.. В санаторий его надо.. там подлечат)))
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Андрюха с района
Лондонский середняк его купит за 100 млн)
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Геннадий Тимченко
Ответ chouchou
Напоминаю, у Неймара ассистов за этот только сезон 11, у Месси - 13, у Мбаппе - 3...совсем игнорит партнеров.. и не надо сравнивать с другими игроками, у всех людей конституция разная
конституция конституцией, но ночные тусовки и неразборчивость в еде хорошему игроку тонуса не прибавляют🤷
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chouchou
Ответ Геннадий Тимченко
это ваше мнение, но травмы возникают из совокупности обстоятельств: Месси тоже техничный игрок, но он не злоупотребляет индивидуальной игрой... к тому же наверняка часто не устраивает ночные тусовки и уж наверняка не кушает в Маке... если вы сами в детстве играли в футбол во дворе, то наверняка случалось в команде встречать игрока, который игнорировал партнёров и сам пытался забить гол - ему чаще всего и прилетало от соперников (да и игроки его команды вряд-ли были довольны)
Напоминаю, у Неймара ассистов за этот только сезон 11, у Месси - 13, у Мбаппе - 3...совсем игнорит партнеров.. и не надо сравнивать с другими игроками, у всех людей конституция разная
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Милан Тео 19.
Наверное самый неудачный трансфер за все время🤦‍♂️ ...
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Геннадий Тимченко
Ответ chouchou
подвержен травмам он из-за костоломов, а не из -за соблюдения режима...
это ваше мнение, но травмы возникают из совокупности обстоятельств: Месси тоже техничный игрок, но он не злоупотребляет индивидуальной игрой... к тому же наверняка часто не устраивает ночные тусовки и уж наверняка не кушает в Маке... если вы сами в детстве играли в футбол во дворе, то наверняка случалось в команде встречать игрока, который игнорировал партнёров и сам пытался забить гол - ему чаще всего и прилетало от соперников (да и игроки его команды вряд-ли были довольны)
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dmitryGoose
Ответ Заяцволк
Очевидно, в Зенит
В цветах Зенита нет Погба!!
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Пароль Логинов
Погба = Хазард
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Alexxx Borzzz
В отличии от Роналду хоть вред не приносит☝️
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Iuasanotu
Ответ Lavinka
Причём тут Антони ? Он пока играет нормально для первого сезона в АПЛ .
АХАХАХХАХАХАХХА, играет нормально для первого сезона в АПЛ
То что это одноногое бревно без скорости, без дриблинга, без паса, с одним скиллом за сотку, мы умолчим
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Lavinka
Ответ Iuasanotu
Кто купил Антони?))))
Причём тут Антони ? Он пока играет нормально для первого сезона в АПЛ .
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Любезный Коссутий
отличное усиление для нашей Жувы. уверен, что персонаж будет "играть" несколько раз в сезоне, разводя любимый клуб на самый крупный (?) контракт. успехов!
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Любезный Коссутий
Ответ charly_54
Трансфер в мю, за 50 млн
хватит уже. этот персонаж закончил с футболом года 3 уже как. пусть теперь любимую Жуву несколько лет разводит на контракт, играя 5-8 игр в сезоне
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chouchou
Ответ Геннадий Тимченко
когда ему интересно, то злоупотребляет индивидуальной игрой... но из-за несоблюдения режима дня и отдыха чрезвычайно подвержен травмам
подвержен травмам он из-за костоломов, а не из -за соблюдения режима...
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d.xoxlov
Ответ Заяцволк
Очевидно, в Зенит
Конечно, он даже 10 номер с собой привезёт.
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Murat Annayev
А может позвонить в Манчестер? Жаль Райола умер. А то устроил бы его в МЮ лямов за 50.
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Заяцволк
Ответ Aristokrat_13
А ведь как издевались над МЮ летом, что Юве бесплатно забрал такого топа. А нет, сезон показал, что в Манчестере были правы
Серьёзно было такое ? Вроде наоборот большинство наших бьянконерцев понимали, что он играть не будет, как и в МЮ
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Murat Annayev
От Пинсольо больше пользы, чем от Погба. Тот хоть болеет за команду на скамеечке от души. Фанат номер 1.
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