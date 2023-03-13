Погба может пропустить месяц из-за травмы. Боссы «Юве» раздражены и могут обсудить с хавбеком его продажу летом
«Ювентус» недоволен частыми травмами Поля Погба.
Напомним, полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке. Сообщалось, что он выбыл на три недели.
По данным La Gazzetta dello Sport, француз может пропустить более длительный срок и вернуться на поле только через месяц.
Ситуация с травмами хавбеками беспокоит и раздражает руководство клуба. Если до конца сезона она не изменится и Поль будет больше лечиться, чем играть, то летом представители «Юве» могут обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.
Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».
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