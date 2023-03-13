Погба может пропустить месяц из-за травмы. Боссы «Юве» раздражены и могут обсудить с хавбеком его продажу летом

« » недоволен частыми травмами .

Напомним, полузащитник туринской команды получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные на тренировке. Сообщалось, что он выбыл на три недели.

По данным La Gazzetta dello Sport, француз может пропустить более длительный срок и вернуться на поле только через месяц.

Ситуация с травмами хавбеками беспокоит и раздражает руководство клуба. Если до конца сезона она не изменится и Поль будет больше лечиться, чем играть, то летом представители «Юве» могут обсудить с Погба перспективы продолжения сотрудничества – в частности, речь может пойти о трансфере полузащитника.

Поль присоединился к «Ювентусу» летом, но из-за проблем со здоровьем провел первый матч после перехода лишь 28 февраля. В этом сезоне у него 2 матча за «Юве».

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