высказался о поездках в зону СВО.

Ранее стало известно, что экс-игрок посещал батальон «Эспаньола».

«Да, я ездил к ребятам фанатам в зону СВО и поддерживаю с ними связь. Настроение у них боевое и рабочее. Все ребята на передовой и понимают, что нам нужна только одна победа.

Я сейчас вхожу в гуманитарное представительство от района, и мы там единое целое. Следующая моя поездка в зону СВО не за горами», – сказал Соломатин.

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