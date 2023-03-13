Соломатин о поездках в зону СВО: «Настроение у ребят боевое и рабочее. Все на передовой понимают, что нам нужна только одна победа»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Андрей Соломатин Политика Футбол

Андрей Соломатин высказался о поездках в зону СВО. 

Ранее стало известно, что экс-игрок ЦСКА посещал батальон «Эспаньола»

«Да, я ездил к ребятам фанатам в зону СВО и поддерживаю с ними связь. Настроение у них боевое и рабочее. Все ребята на передовой и понимают, что нам нужна только одна победа.

Я сейчас вхожу в гуманитарное представительство от района, и мы там единое целое. Следующая моя поездка в зону СВО не за горами», – сказал Соломатин. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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51 комментарий

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Romuliq
Бедность победи, вояка. МРОТ 16 тысяч
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CONST_VAN_G
Продолжпем перепись недалёких...
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Felp
Ответ umchick
— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? — Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…
Мем "Украина страна-перефорс" как обычно сработал.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Назар Игорь
Что-то долгонько ждать этой победы придется. Больше года воюем, а воз и ныне там.
А куда ты спешишь? Это же не футбольный матч с финальным свистком и тем более не хоккейный с чистым временем.
Это всё надолго.
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Asd
спасибо кстати одному Венику, который одним ударом уничтожил навального, фбк, да и всю "либеральную оппозицию") учитесь киселевы-соловьевы-симоняны как работать надо)
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Александр Горлов
"Гуманитарное представительство":

Империя добра наносит ответный удар
Ракеты ради мира - православный радар
Империя добра - хрущёвская кузькина мать
Бомбы ради любви, ведь любовь у нас не отнять☆
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Data Architector
Ответ CriminalJoint62
Все поставленные задачи будут выполнены, в этом не сомневаемся
Второй год "всё идёт по плану"...
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Reel Ics
Ответ Asd
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Ты прям уверен в том, что Германия была для советов абсолютным врагом? Может всё же стоит открыть учебник истории и почитать про отношения этих стран до 41 года
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Олег Устименко
Ответ Bystro dostavlu
сильно скучаю по макдаку и коле
так во вкусно и точка сходи какие проблемы😳
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Vinnipukh Vinni
Ответ Екн Лор
Нужна победа. Проблемы с экономикой, здравоохранением, бедностью, наукой, спортом уже победили, так что осталось совсем чуть-чуть
Украине тоже нужна победа. Похоже, все остальные проблемы они тоже решили, осталось только Крым вернуть.
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pyritanza
Ответ Alena Kostornaia
А россияне потом удивляются, почему многие страны выступают против допуска их спортсменов до международных стартов:) Так где ж гарантия, что допущенные - это не такие же латентные "Соломатины", которые молчат, но поддерживают?:)
А что делать с теми, кто молчит, но не поддерживает?! Всё равно всех в одну "клетку" просто потому, что родились в "неправильной стране"?
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Олег Устименко
Ответ CONST_VAN_G
Под Москвой?
до Москвы вам как до Парижу раком😏
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Asd
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Олег Устименко
Солома красавчег💪🏿
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Олег Устименко
Ответ Alena Kostornaia
А россияне потом удивляются, почему многие страны выступают против допуска их спортсменов до международных стартов:) Так где ж гарантия, что допущенные - это не такие же латентные "Соломатины", которые молчат, но поддерживают?:)
дожили, поддерживать родную армию нельзя, кого же тогда поддерживать если не пацанов, которые вместо тебя пока воюют?!😳
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Iuasanotu
Ответ atomio
Андрей, были ли там замечены боевые комары про которых говорил Небензя в ООН, либо биооружие, которое действует только на "русских славян", про которое на голубом глазу рассказывал Лавров везде и всюду?
А химическое оружие американцы нашли? Ну которое на голубом глазу показывали в ООН?))))))
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Astin
Ответ Дмитрий Грозев
До вас господа манкурты тоже очередь дойдёт.
патриотные обещают завалить всех во всем мире.. да и в России тоже
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Bystro dostavlu
сильно скучаю по макдаку и коле
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dereds
Ответ Правда России
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А Мариуполе что не видел сколько их нашли? или слепой???
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Олег Устименко
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GromwuD
Ответ Alena Kostornaia
А россияне потом удивляются, почему многие страны выступают против допуска их спортсменов до международных стартов:) Так где ж гарантия, что допущенные - это не такие же латентные "Соломатины", которые молчат, но поддерживают?:)
многие - да, а большинство - нет.
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-4
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DM.Man
Парням респект.
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CONST_VAN_G
Ответ RussianKiwi
Уже в этом году будет после генерального сражения.
Под Москвой?
+12
-5
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Alena Kostornaia
А россияне потом удивляются, почему многие страны выступают против допуска их спортсменов до международных стартов:)
Так где ж гарантия, что допущенные - это не такие же латентные "Соломатины", которые молчат, но поддерживают?:)
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Правда России
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