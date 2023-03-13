Соломатин о поездках в зону СВО: «Настроение у ребят боевое и рабочее. Все на передовой понимают, что нам нужна только одна победа»
Андрей Соломатин высказался о поездках в зону СВО.
Ранее стало известно, что экс-игрок ЦСКА посещал батальон «Эспаньола».
«Да, я ездил к ребятам фанатам в зону СВО и поддерживаю с ними связь. Настроение у них боевое и рабочее. Все ребята на передовой и понимают, что нам нужна только одна победа.
Я сейчас вхожу в гуманитарное представительство от района, и мы там единое целое. Следующая моя поездка в зону СВО не за горами», – сказал Соломатин.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это всё надолго.
Империя добра наносит ответный удар
Ракеты ради мира - православный радар
Империя добра - хрущёвская кузькина мать
Бомбы ради любви, ведь любовь у нас не отнять☆
Так где ж гарантия, что допущенные - это не такие же латентные "Соломатины", которые молчат, но поддерживают?:)