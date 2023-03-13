Сотникова о поездке в Донбасс во время беременности: «Я немножко сумасшедшая. Думаю: ну раз все ездят туда поддержать народ, почему бы и мне не поехать?»

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о поездке в Донбасс во время беременности.

В августе 2022 года Сотникова участвовала в Фестивале спорта в Луганске. В ноябре стало известно, что у нее родился ребенок.

– Я немножко сумасшедшая. Артисты, певцы, спортсмены – все ездят туда поддержать народ. Я думаю: ну раз все ездят, почему бы и мне не поехать? Понятное дело, что я в положении была, но из-за того, что я себя хорошо чувствовала, у меня не было проблем, я уже начала соглашаться. Да еще и поддержать детей – дети-то ни в чем не виноваты, что так все происходит.

Я сказала в первую очередь Диме (отцу ребенка – Sports.ru). Мне нравится что в Диме – что он мне не запрещает. Сказала маме, она сказала: без меня ты никуда не поедешь. Дима не мог, потому что он не в стране, а мама могла, потому что она со мной.

Мы ехали на автобусе очень долго – около 20 часов или 17. Я все это время пыталась не думать вообще ни о чем. Села в автобус, заняла задний ряд, легла как королева, рядышком мама где-то сидела. Я на протяжении всего этого времени либо спала, либо читала, либо смотрела фильм. Не думала ни о чем.

– А какие мысли пыталась прогнать из головы?

– Что страшно. Что может начаться…

– Обстрел?

– Да. Я знала, что мне нельзя думать о плохом. Отгоняла эти мысли как могла. Приехали туда и видим эти танки – я спать. Сейчас у моего ребенка реакция, когда что-то происходит, ему больно – он сразу спит. У меня была такая же реакция. Мне страшно – и я бац, в своем закрытом домике.

– Прилетов не было тогда?

– Тихо было. Мама говорила, что ночью было не тихо. Это было не в Луганске, недалеко от Луганска. Мама уже потом сказала, что были какие-то полеты. А я говорю: слава богу, что я их не слышала, иначе у меня началась бы паника.

Цель визита – подбодрить детей. Там как раз был праздник спорта. Они, конечно, молодцы, что все это делают в такой момент, когда вот это все происходит, когда эти обстрелы, когда прилетают ракеты. И как держатся дети – это просто надо было видеть! У них горели глаза, когда зашла я.

У меня есть видео, как я им показываю, бегаю, будучи на шестом месяце беременности. И надо было видеть взгляд детей – только ради этого стоило туда ехать. Несмотря на то, что у них происходит на протяжении всех этих годов, они остаются людьми, которые хотят чего-то добиться в жизни.

Я как сказала: не мы их приехали подбадривать, а это они нас закаляют. По сути, они спокойной жизни и не знают – это дети от 7 до 14 лет. Мне легко говорить, я не знаю, что они пережили. Но я побыла в этой шкуре, можно сказать, – мы там были дня четыре-пять. Там люди такие добрые. Несмотря на то, что у них происходит, они пытаются улыбаться, они открытые.

У нас в Москве есть дети которые уже прифигели немножко – за ними бегают, прыгают, с ними возятся. А там дети на тебя смотрят, каждое слово впитывают как губки – и ты в шоке. И сразу хочется всех увезти подальше от этого всего, забрать куда-то к себе поближе. Тяжело это было. Это было сильно. Я не жалею, что съездила туда, – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.