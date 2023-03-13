Сотникова о поездке в Донбасс во время беременности: «Я немножко сумасшедшая. Думаю: ну раз все ездят туда поддержать народ, почему бы и мне не поехать?»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о поездке в Донбасс во время беременности.

В августе 2022 года Сотникова участвовала в Фестивале спорта в Луганске. В ноябре стало известно, что у нее родился ребенок.

– Я немножко сумасшедшая. Артисты, певцы, спортсмены – все ездят туда поддержать народ. Я думаю: ну раз все ездят, почему бы и мне не поехать? Понятное дело, что я в положении была, но из-за того, что я себя хорошо чувствовала, у меня не было проблем, я уже начала соглашаться. Да еще и поддержать детей – дети-то ни в чем не виноваты, что так все происходит.

Я сказала в первую очередь Диме (отцу ребенка – Sports.ru). Мне нравится что в Диме – что он мне не запрещает. Сказала маме, она сказала: без меня ты никуда не поедешь. Дима не мог, потому что он не в стране, а мама могла, потому что она со мной.

Мы ехали на автобусе очень долго – около 20 часов или 17. Я все это время пыталась не думать вообще ни о чем. Села в автобус, заняла задний ряд, легла как королева, рядышком мама где-то сидела. Я на протяжении всего этого времени либо спала, либо читала, либо смотрела фильм. Не думала ни о чем.

– А какие мысли пыталась прогнать из головы?

– Что страшно. Что может начаться…

– Обстрел?

– Да. Я знала, что мне нельзя думать о плохом. Отгоняла эти мысли как могла. Приехали туда и видим эти танки – я спать. Сейчас у моего ребенка реакция, когда что-то происходит, ему больно – он сразу спит. У меня была такая же реакция. Мне страшно – и я бац, в своем закрытом домике.

– Прилетов не было тогда?

– Тихо было. Мама говорила, что ночью было не тихо. Это было не в Луганске, недалеко от Луганска. Мама уже потом сказала, что были какие-то полеты. А я говорю: слава богу, что я их не слышала, иначе у меня началась бы паника.

Цель визита – подбодрить детей. Там как раз был праздник спорта. Они, конечно, молодцы, что все это делают в такой момент, когда вот это все происходит, когда эти обстрелы, когда прилетают ракеты. И как держатся дети – это просто надо было видеть! У них горели глаза, когда зашла я.

У меня есть видео, как я им показываю, бегаю, будучи на шестом месяце беременности. И надо было видеть взгляд детей – только ради этого стоило туда ехать. Несмотря на то, что у них происходит на протяжении всех этих годов, они остаются людьми, которые хотят чего-то добиться в жизни.

Я как сказала: не мы их приехали подбадривать, а это они нас закаляют. По сути, они спокойной жизни и не знают – это дети от 7 до 14 лет. Мне легко говорить, я не знаю, что они пережили. Но я побыла в этой шкуре, можно сказать, – мы там были дня четыре-пять. Там люди такие добрые. Несмотря на то, что у них происходит, они пытаются улыбаться, они открытые.

У нас в Москве есть дети которые уже прифигели немножко – за ними бегают, прыгают, с ними возятся. А там дети на тебя смотрят, каждое слово впитывают как губки – и ты в шоке. И сразу хочется всех увезти подальше от этого всего, забрать куда-то к себе поближе. Тяжело это было. Это было сильно. Я не жалею, что съездила туда, – рассказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.

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66 комментариев

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Digger86
Дима не в стране, потому что защищает Родину на СВО?
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sashafan2
Ответ Адриана
Ну как же нет, если из всех утюгов говорят, что вас бомбят с 2014? Или всё-таки скорее нет, чем да....
Кого нас? На Донбассе много городов. Те города, что близко к фронту, бомбят. Те, что далеко от фронта, не бомбят. Луганск далеко от фронта.
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Денис Давыдов
Ответ Павел Мельников
Мать-героиня, не иначе. Как там жители обошлись бы без нее и без команды прочих Газмановых, непонятно.
Кто-то всерьез думает, что человек который толком о политике не говорил, не имеет собственного мнения, ездил в зону боевых действий просто так?) Еще и будучи беременной, 20 часов на автобусе, хаха. Это же не в Лужники сходить на путинг)
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Andrew Chepaylo
Ответ Alex Power
От угрозы с запада
Какой угрозы🤦
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Alexander2022
Ответ Alex Power
От угрозы с запада
От какой угрозы? Что придут и заберут тебя в рабство?
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Artmann
Ответ Юрий Воронин
Ума нет - считай колека!
*калека
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Alex Power
Ответ Alexander2022
Так от кого защищаешь?
От угрозы с запада
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Владислав Киселев
Ответ Юрий Воронин
Ума нет - считай колека!
Колики в животике
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BananaMama
Ответ Whiskey cat
"Я думаю: ну раз все ездят, почему бы и мне не поехать?" Вот это идеология у человека. Все едут и я поеду. Мда.
Вот мы и дожили до момента, про который нам в детстве говорили родители "а если все с крыши пойдут прыгать, ты тоже прыгнешь? "
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Павел Мельников
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Не надо моим словам приписывать смысл, который банально противоположенный тому, что я написал. Если мы говорим о верховенстве закона на мировом уровне, то либо ко всем применяются одинаковые правила, либо ни к кому никакие меры не применяются. Иначе это не суд, а судилище. Инструмент давления на неугодные страны. Вот о чем я говорю. Я не против осуждения России, но после осуждения США и ЕС (в хронологическом порядке и пропорционально размеру преступления). И еще хорошо бы расследовать степень влияния ЕС и США на организацию переворота на майдане.
"Либо ни к кому никакие меры не применяются" - мама-анархия? : ) Любые такие нарушения заслуживают расследований, в Ираке, Афганистане... А вот "степень влияния" банды Гиркина на созданный конфликт даже расследовать не нужно - он сам горделиво говорит о мере своей ответственности. Например.
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Денис Давыдов
Ответ s_kapa
Капуста вместо мозгов🤦
Думаете в долларах платили? Ну хотя да всяко)
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Алекс Я
Ответ Алексѣй Пестовъ
На вопрос свой мамы "Все будут прыгать с 10 этажа, и ты тоже?" Женя утвердительно качала головой
Это вы как раз такие.вам заплатили и вы несете любую чушь.
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Алекс Я
Ответ Руслан
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Ну если ты так пишешь ,значит она молодец.слышать от таких ....как ты похвалу последнее дело.
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Денис Давыдов
Ответ Whiskey cat
"Я думаю: ну раз все ездят, почему бы и мне не поехать?" Вот это идеология у человека. Все едут и я поеду. Мда.
Ну бабки на рождение ребенку же нужны)
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Francesc Fàbregas
немножко?
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Руслан
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ justbored
Ну и что ж она такого мегаватного сказала или сделала. Дети действительно не виноваты.
Кило/мегаваты в час - единица измерения упоротости спикера :)
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Адриана
Ответ sashafan2
Я благодарен Анастасии за поездку на Донбасс. Всегда приятно, когда к нам приезжают спортсмены или артисты. Но, справедливости ради, никаких обстрелов в Луганске нет. Ни ей, ни ребенку, ничего не угрожало.
Ну как же нет, если из всех утюгов говорят, что вас бомбят с 2014? Или всё-таки скорее нет, чем да....
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ Павел Мельников
Нет, теперь уже в качестве положительного, именно так. Логика "ему можно - почему мне нельзя" заменила скучную и всем надоевшую "посмотрите, какой он плохой". Нацбилдинг идет, серьезное дело, панимаете?
Не надо моим словам приписывать смысл, который банально противоположенный тому, что я написал. Если мы говорим о верховенстве закона на мировом уровне, то либо ко всем применяются одинаковые правила, либо ни к кому никакие меры не применяются. Иначе это не суд, а судилище. Инструмент давления на неугодные страны. Вот о чем я говорю. Я не против осуждения России, но после осуждения США и ЕС (в хронологическом порядке и пропорционально размеру преступления). И еще хорошо бы расследовать степень влияния ЕС и США на организацию переворота на майдане.
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Юрий Воронин
Ответ Vendetta4111323
Как там в поговорке? Ума нет - и не будет
Ума нет - считай колека!
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Светлана Менова
Ну тогда понятно, отчего счастливый отец из Казахстана помалкивает.
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Павел Мельников
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Не в качестве положительного. Конечно, неправильно. И им ничего не было за десятки войн/операций/конфликтов. Поэтому, например, удивляет, когда сейчас Россию везде запрещают. В Ираке погибло мирных жителей на порядок больше - нулевая реакция. И их население (актеры и музыканты) не убегали из США в соплях, что не могут жить в такой ужасной стране.
Нет, теперь уже в качестве положительного, именно так. Логика "ему можно - почему мне нельзя" заменила скучную и всем надоевшую "посмотрите, какой он плохой". Нацбилдинг идет, серьезное дело, панимаете?
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balo1990
Почему без пакета ?
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АГОШКИН Алексей
Это та которая допинга перевела и ее отстранили?
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Алексѣй Пестовъ
На вопрос свой мамы "Все будут прыгать с 10 этажа, и ты тоже?" Женя утвердительно качала головой
+5
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