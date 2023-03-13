МОК об обращении Великобритании к спонсорам Олимпийских игр: «Не правительствам решать, какие спортсмены могут принимать участие»

МОК ответил на письмо правительства Великобритании о российских спортсменах.

Ранее появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью недопуска россиян к соревнованиям.

«МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня.

Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», – говорится в сообщении.

Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры