МОК об обращении Великобритании к спонсорам Олимпийских игр: «Не правительствам решать, какие спортсмены могут принимать участие»

Теги МОК Политика Легкая атлетика

МОК ответил на письмо правительства Великобритании о российских спортсменах.

Ранее появилась информация о том, что власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпийских игр с просьбой оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) – с целью недопуска россиян к соревнованиям.

«МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня.

Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», – говорится в сообщении.

Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

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25 комментариев

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VictorVallecano
Но правительствам в том числе решать, кто, как и в каком объеме будет спонсировать эту контору под названием МОК, не забывайтесь.
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eltempo87
Ответ Alexander2022
Вся суть "патриотов"
Все люди патриоты , просто кто то патриот своей страны, а кто-то чужой...
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Viks
Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта," --- Ха-ха-ха! Британское правительство будет делать всё в своих интересах, а не в интересах МОК.
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4ervonec
А, что случилось с МОК, почему такая переобувка пошла?
Бриты никогда не меняются... гадить сидя у себя на островке
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Alexander2022
Ответ Koulmann
Что, получается Бах снова наш? в какой раз переобуваемся?))
Вся суть "патриотов"
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Dinamik1
Жестко ответили будем дальше посмотреть.
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Палыч-59
Бритам как всегда, больше всех надо
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Иван Г0внов
Чемоданный занес в МОК деньги пенсов и кузьмичей, но Джо Байден уже расчехлил свой прибор
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La Gushka
В этом заявлении всё яснее ясного. В соревнованиях примут участие только те, кто купит у МОК нейтральный статус, как это сделали в WA. Пример-то всем наука!
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Koulmann
Ответ Мишаня Кашников
Вообще-то Вова дождался пока Олимпиада закончится, на следующий день суету наводить начал
Вообще-то перемирие длиться дольше, учитывая Паралимпиаду.

И Вову Бах ПУБЛИЧНО предупреждал в своей речи на открытии.
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Elenavasilevna
Ответ Алекс Я
Приятная неожиданность.даже если это простые слова-всё равно прикольно.
Прикольно, это точно. Посмотрим как дальше будут развиваться события))
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Самая цитируемая и вообще недура
Вспоминается детский стих:
Я свою сестренку Лиду Никому не дам в обиду!
Я живу с ней очень дружно, Очень я ее люблю.
А когда мне будет нужно, Я и сам ее побью.
А.Барто.
Нас не допустят, но не потому, бритты надавили, а по другим причинам. Они потом их придумают.
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Elenavasilevna
Ого!
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Мишаня Кашников
Ответ Sutekh Hexen
За вероломное нарушение олимпийского перемирия МОК отправил на скамейку запасных российских спортсменов. Это было логичное и правильное решение. Сейчас на МОК идет давление именно политическое, на которое организация не поддается. Уважение Баху.
Вообще-то Вова дождался пока Олимпиада закончится, на следующий день суету наводить начал
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sidelnikovpp@gmail.com
Надеюсь наши все таки выступят, и покажут свое мастерство!
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Koulmann
Ответ Russ Ivan
Всегда отрадно, когда бритам дают смачный пендаль под зад...
Что, получается Бах снова наш? в какой раз переобуваемся?))
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igls54
Великобритания: Ну, не сМОКла я, не сМОКла!
+3
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Viks
Обращение правительства Великобритании было не к МОК, а к спосорам - не МОК будет решать за спонсоров.
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Антон Курьянов
МОК: «Не правительствам решать, должны ли мы допускать россиян. Мы сами их не допустим.»
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Алекс Я
Приятная неожиданность.даже если это простые слова-всё равно прикольно.
+9
-2
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LLiriKK
Наконец-то МОК вспомнил про олимпийские принципы, про принципы мирового спорта! Вот бы ещё ФИФА с УЕФА наконец-то очухались.
+8
-1
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R_RB
Ооооо!! Что происходит на свете?! У МОК голос прорезался? Я сплю?!
+18
-2
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Sutekh Hexen
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-18
-17
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Mohnatiy
Это что ж такое получается, англичанке запрещают гадить?
+21
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Russ Ivan
Всегда отрадно, когда бритам дают смачный пендаль под зад...
+34
-9
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